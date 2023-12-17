Капитан «МЮ» Мактоминей про ничью с «Ливерпулем»: «Парни рады не проиграть, но недовольны, что не победили. Разочарованы, что не смогли сделать больше»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей прокомментировал результат матча против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в матче АПЛ.

«В первую очередь, у нас есть ряд травмированных футболистов, а это не помогает команде, не помогает ритму игры команды, но мы понимали, что в этом матче придется непросто.

Нам нужно было сохранять спокойствие и держаться вместе. В матче были эпизоды, в которых мы имели шансы создать им сложности.

Мы разочарованы, что не смогли сделать больше в этом матче и создать больше моментов.

Парни рады не проиграть, но также недовольны тем, что не получилось победить», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей.

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15 комментариев
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Ответ King_X
Статистика прям под победу была, ага😂
ну поэтому они и разочарованы, что не смогли сделать больше в этом матче и создать больше моментов.
+7
0
+7
Статистика прям под победу была, ага😂
+11
-5
+6
Ответ Yoshiyuki Lewis
Гирасси и Беллингем одни за свои клубы забивают в сезоне в своих лигах больше чем Манчестер Юнайтед весь за сезон АПЛ
ну вы хоть немного бы в стату заглядывали, прежде чем писать, а то получается лишь бы ляпнуть
+4
0
+4
Мака оставить капитаном до конца сезона.
+4
-1
+3
Какой-то сюр. Парни недовольны тем, что не удалось победить (?), нанеся целый ОДИН удар в створ (6/34 всего по ударам, 31/69 по владению, 0/12 по угловыми, 70/84 точность пасов, и все это тоже не в пользу "парней").
+3
0
+3
"Парни рады не проиграть, но также недовольны тем, что не получилось победить"

И испытывают какие-то средние эмоции от ничьей
+2
0
+2
Ответ Scorpio
Как победить не пробивая в створ ворот Загадка Жака фреско
Автогол
+2
0
+2
Ответ Yoshiyuki Lewis
Где ваш Фердинанд Раньше ржал с 4 мест Арсенала А сейчас что-для Манчестер Юнайтед 4 место в АПЛ это недостижимая цель
да и сейчас смешно когда после нового года будете опять на 4 месте
+1
0
+1
Как победить не пробивая в створ ворот
Загадка Жака фреско
0
0
0
Вы еле ноги с поля унесли, для вас ничья как победа в этом матче
+1
-1
0
А ведь забей один, и победа.
Но такие результаты, нам сняттся только в фантастических снах. Даже в фильме не уаидеть...
0
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Ответ King_X
Статистика прям под победу была, ага😂
Отскок Ливерпуля-Алиссон сев за сейвом делал-даже с ленточки ворот 2 раза вытащили мяч защитники....
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Автогол
Ну тогда парням стоит и в казино на всю котлету ходить, шансы примерно такие же
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