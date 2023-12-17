Капитан «МЮ» Мактоминей про ничью с «Ливерпулем»: «Парни рады не проиграть, но недовольны, что не победили. Разочарованы, что не смогли сделать больше»

Скотт Мактоминей прокомментировал результат матча против «Ливерпуля».

« » и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в матче .

«В первую очередь, у нас есть ряд травмированных футболистов, а это не помогает команде, не помогает ритму игры команды, но мы понимали, что в этом матче придется непросто.

Нам нужно было сохранять спокойствие и держаться вместе. В матче были эпизоды, в которых мы имели шансы создать им сложности.

Мы разочарованы, что не смогли сделать больше в этом матче и создать больше моментов.

Парни рады не проиграть, но также недовольны тем, что не получилось победить», – сказал капитан « » .

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