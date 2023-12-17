Тен Хаг про 0:0 с «Ливерпулем»: «Футбол начинается с хорошей организации и обороны – важен результат. «МЮ» должен добиться стабильности в игре»

Эрик тен Хаг заявил о важности построения оборонительной игры.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 0:0 против « » в матче .

«Каждый набранный балл имеет значение. В футболе важен результат, и мы могли бы победить, если бы воспользовались голевыми моментами.

Мы взяли этот балл и довольны этим, потому что «Ливерпуль» очень хорошо выступает на «Энфилде». Они здесь всегда забивают, но мы не пропустили, не дали им создать моменты и забить. Все одиннадцать игроков на поле были очень хороши.

Футбол всегда начинается с хорошей организации и обороны. Если у меня и есть критические замечания, то мы могли бы делать больше передач в штрафную соперника, чтобы создать им сложности. Это следующий шаг, который мы должны сделать.

Мы должны добиться стабильности в нашей игре», – сказал главный тренер « » .

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