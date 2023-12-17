Тен Хаг про 0:0 с «Ливерпулем»: «Футбол начинается с хорошей организации и обороны – важен результат. «МЮ» должен добиться стабильности в игре»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил о важности построения оборонительной игры.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 0:0 против «Ливерпуля» в матче АПЛ.

«Каждый набранный балл имеет значение. В футболе важен результат, и мы могли бы победить, если бы воспользовались голевыми моментами.

Мы взяли этот балл и довольны этим, потому что «Ливерпуль» очень хорошо выступает на «Энфилде». Они здесь всегда забивают, но мы не пропустили, не дали им создать моменты и забить. Все одиннадцать игроков на поле были очень хороши.

Футбол всегда начинается с хорошей организации и обороны. Если у меня и есть критические замечания, то мы могли бы делать больше передач в штрафную соперника, чтобы создать им сложности. Это следующий шаг, который мы должны сделать.

Мы должны добиться стабильности в нашей игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Yoshiyuki Lewis
У Беллингема одного больше голов в сезоне чем у Манчестер Юнайтед всей команды
да что уж там, у Хаверца в АПЛ больше голов, чем у всей атаки МЮ
+15
-1
+14
Ответ Любезный Коссутий
походу, пока Эрик озаботится неработающей атакой, чемпионат закончится
Реально, викинг впереди походу вообще руки опустил, потому что вечность пройдет пока дождешься мяча от бруска Мака, одноногого Антони и суетящегося Гарначо.
+10
0
+10
Тен Хаг молодчик - выбрал единственно верный вариант игры в этом матче, выставил автобус и увез очко..)
+11
-2
+9
походу, пока Эрик озаботится неработающей атакой, чемпионат закончится
+9
-3
+6
Лучше бы ответил почему Варана на лавке маринует ставя его ниже Эванса в иерархии защитников и нет ли тут очередной личной неприязни. Вышел Рафа и сразу уверенно и без пожаров на ноль сыграли
+7
-3
+4
Ответ rigobersong
34 удара Ливерпуля - не дали им создать моментов!:)
да и не было каких-то особо опасных моментов
+7
-3
+4
Маню имитировал игру
Вроде бегут в сторону ворот соперника, но сами знают, что бесполезно.
Разве что Мактоминей опять забьет. Топ-форвард эпохи тен Хага.
+3
-1
+2
Евсеев,переодевайся!мы тебя узнали!
+2
0
+2
Лысый правильную тактику выиграл, учитывая какие прoблемы у МЮ. Как им еще играть надo былo c Ливерпулем? В oткрытый футбoл? Их бы oпять разнесли, а так, автoбусoм сели, и результат есть, сейчас уберут балласт лишний, наладят игру и заиграют.
+3
-1
+2
Ответ chernov jr
100%. У него были/есть фавориты значит есть и те кого он не любит, по-любому туда входят и Варан и Санчо, Роналду, может даже Рэшфорд, Де Хеа. Команда какая-то токсичная, видно как они не хотят играть друг с другом. Блевотная игра
Топ аналитика , Лукомский отдыхает .
+2
0
+2
У Беллингема одного больше голов в сезоне чем у Манчестер Юнайтед всей команды
+2
-1
+1
Ответ хавбек+
вроде перестраиваются с прошлого сезона, а вьюха будто чел только в команду пришел))
Перестраиваются из-за списка травмированных .
+1
-1
0
Ответ Yoshiyuki Lewis
У Беллингема одного больше голов в сезоне чем у Манчестер Юнайтед всей команды
В Ла Лиге в играя в топ команде и клепать голы даже Хойлулнд бы забивал .
0
0
0
Ответ Yoshiyuki Lewis
У Беллингема одного больше голов в сезоне чем у Манчестер Юнайтед всей команды
у Дженифер Лопес столько голов в АПЛ сколько у нападающего МЮ за 80 млн
+1
-1
0
Ну да, оборона была супер. Хойлунд в зоне опорного полузащитника плюс остальные 10 человек еще ниже :))))) В следующий раз нужно попробовать по 2 игрока справа и слева Онаны в ворота поставить, будет еще надежнее :))))
0
0
0
Это не футбол чудак) это 11 человек во вратарской
+1
-1
0
Везунчик
0
0
0
Лучший тренер похвалил всех !
Не счел необходимым как-то выделить лучшего вратаря
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий