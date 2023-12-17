Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллс». Оба клуба принадлежат Red Bull

«Нью-Йорк Ред Буллс» объявил о трансфере Эмиля Форсберга.

Шведский полузащитник подписал с клубом из контракт до конца 2026 года с возможностью продления на год.

Форсберг сможет присоединиться к команде после завершения оформления визы и необходимых документов.

Ранее сообщалось, что трансфер подпадет под «правило Бекхэма» – его оклад в «Нью-Йорк Ред Буллс» не будет учитываться под потолком зарплат.

Отметим, что «РБ Лейпциг», за который 32-летний хавбек выступал с 2015 года, принадлежит той же компании, что и « » – Red Bull.

В 324 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах Форсберг забил 71 гол и отдал 68 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

Фото: newyorkredbulls.com

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