Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллс». Оба клуба принадлежат Red Bull

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс бундеслига Германия трансферы РБ Лейпциг Эмиль Форсберг Футбол

«Нью-Йорк Ред Буллс» объявил о трансфере Эмиля Форсберга.

Шведский полузащитник подписал с клубом из МЛС контракт до конца 2026 года с возможностью продления на год.

Форсберг сможет присоединиться к команде после завершения оформления визы и необходимых документов.

Ранее сообщалось, что трансфер Форсберга подпадет под «правило Бекхэма» – его оклад в «Нью-Йорк Ред Буллс» не будет учитываться под потолком зарплат.

Отметим, что «РБ Лейпциг», за который 32-летний хавбек выступал с 2015 года, принадлежит той же компании, что и «Нью-Йорк Ред Буллс» – Red Bull.

В 324 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах Форсберг забил 71 гол и отдал 68 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

Фото: newyorkredbulls.com

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6 комментариев
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А мог бы оказаться в Уфе!))
+3
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+3
Ответ sundance
странно, но Ляйпцигу, видимо, виднее
Ничего странного нет, ему уже 32 года
+2
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+2
странно, но Ляйпцигу, видимо, виднее
+2
-1
+1
вот те на. Чувак на неделе 2 победных мяча забил в ЛЧ и в чемпионате. Принёс бы ещё немалую пользу клубу. Не совсем понятный ход
+1
-1
0
Ответ За Валенсию с 1999
вот те на. Чувак на неделе 2 победных мяча забил в ЛЧ и в чемпионате. Принёс бы ещё немалую пользу клубу. Не совсем понятный ход
Ход был бы понятен, если бы до лета в Лейпциге в аренде оставили
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