Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллс». Оба клуба принадлежат Red Bull
«Нью-Йорк Ред Буллс» объявил о трансфере Эмиля Форсберга.
Шведский полузащитник подписал с клубом из МЛС контракт до конца 2026 года с возможностью продления на год.
Форсберг сможет присоединиться к команде после завершения оформления визы и необходимых документов.
Ранее сообщалось, что трансфер Форсберга подпадет под «правило Бекхэма» – его оклад в «Нью-Йорк Ред Буллс» не будет учитываться под потолком зарплат.
Отметим, что «РБ Лейпциг», за который 32-летний хавбек выступал с 2015 года, принадлежит той же компании, что и «Нью-Йорк Ред Буллс» – Red Bull.
В 324 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах Форсберг забил 71 гол и отдал 68 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
Фото: newyorkredbulls.com
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