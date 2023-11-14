Форсберг перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллс» зимой. Хавбек играет за «Лейпциг» с 2015-го

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Эмиль Форсберг Футбол

Хавбек «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллс».

32-летний футболист сборной Швеции перейдет в клуб МЛС зимой и подпадет под «правило Бекхэма» – его оклад не будет учитываться под потолком зарплат.

Контракт Форсберга с «Лейпцигом» рассчитан до июня 2025 года, но проблем с трансфером не возникнет, поскольку «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Лейпцигом» владеет одна компания – Red Bull.

В 318 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах на счету Форсберга 136 очков по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Мадридито
Легенда Рб
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