18-летний защитник Симич забил в первом матче за «Милан» – через 17 минут после выхода на замену

Защитник Ян-Карло Симич забил в дебютном матче за «Милан».

18-летний игрок дебютировал за взрослую команду «россонери», выйдя на замену 24-й минуте игры с «Монцей» вместо , получившего травму.

На 41-й минуте серб замкнул прострел и забил первый гол во взрослой карьере.

забил в возрасте 18 лет 229 дней. В эпоху трех очков за победу в Серии А (с сезона-1994/95) лишь два игрока « » были моложе, когда забили первый гол за клуб: Альберто Палоски и .

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