18-летний защитник Симич забил в первом матче за «Милан» – через 17 минут после выхода на замену

Теги Милан серия А Италия Алешандре Пато Альберто Палоски Монца Рафаэл Леау Томмазо Побега Ян-Карло Симич Футбол

Защитник Ян-Карло Симич забил в дебютном матче за «Милан».

18-летний игрок дебютировал за взрослую команду «россонери», выйдя на замену 24-й минуте игры с «Монцей» вместо Томмазо Побега, получившего травму. 

На 41-й минуте серб замкнул прострел Рафаэла Леау и забил первый гол во взрослой карьере.

Симич забил в возрасте 18 лет 229 дней. В эпоху трех очков за победу в Серии А (с сезона-1994/95) лишь два игрока «Милана» были моложе, когда забили первый гол за клуб: Альберто Палоски и Алешандре Пато.

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9 комментариев
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Хорошей тебе карьеры, парень
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+11
Как же за него все радовались
Да и по игре надёжен, не то что Пелегрино или Габбиа
+10
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+10
Надеюсь, карьера сложится. Удачи парню.
+9
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+9
С шикарным дебютом! Удачной карьеры и без травм, по крайней мере, без серьёзных.
+3
0
+3
Дебют о котором можно лишь мечтать
+1
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Удачи пареньку!
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Милану сейчас очень нужны хорошие защитники
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Будущий Видич.
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Ответ kaka10
Как же за него все радовались Да и по игре надёжен, не то что Пелегрино или Габбиа
Пеллегрино можно сказать и не играл, возможно еще себя покажет
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