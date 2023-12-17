18-летний защитник Симич забил в первом матче за «Милан» – через 17 минут после выхода на замену
Защитник Ян-Карло Симич забил в дебютном матче за «Милан».
18-летний игрок дебютировал за взрослую команду «россонери», выйдя на замену 24-й минуте игры с «Монцей» вместо Томмазо Побега, получившего травму.
На 41-й минуте серб замкнул прострел Рафаэла Леау и забил первый гол во взрослой карьере.
Симич забил в возрасте 18 лет 229 дней. В эпоху трех очков за победу в Серии А (с сезона-1994/95) лишь два игрока «Милана» были моложе, когда забили первый гол за клуб: Альберто Палоски и Алешандре Пато.
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