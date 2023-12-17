Симеоне о 0:2 от «Атлетика»: «В гостях «Атлетико» не так силен, как дома. Мы должны прибавить в этом плане»
Диего Симеоне оценил поражение от «Атлетика» (0:2) в Ла Лиге.
– Соперник был лучше с самого начала и до конца матча. В последние 15 минут мы пытались бороться, но они были лучше, с чем их нужно поздравить. Будем думать о вторнике (19 декабря «Атлетико» примет «Хетафе» – прим. Sports.ru).
– Что больше всего вас беспокоит из увиденного на поле?
– Мы не смогли показать то, что планировали. Они были сильнее. Но я знаю, что ребята отдаются на поле, и я буду с ними до конца. Их винить не за что.
– На выезде команда выглядит иначе по сравнению с домашними матчами.
– Да, в гостях мы не так сильны, как на своем поле, и мы должны стараться прибавить в этом плане. Для стабильных результатов в чемпионате нужно побеждать и на выезде, – сказал главный тренер «Атлетико».
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