Симеоне о 0:2 от «Атлетика»: «В гостях «Атлетико» не так силен, как дома. Мы должны прибавить в этом плане»

Диего Симеоне оценил поражение от «Атлетика» (0:2) в Ла Лиге.

– Соперник был лучше с самого начала и до конца матча. В последние 15 минут мы пытались бороться, но они были лучше, с чем их нужно поздравить. Будем думать о вторнике (19 декабря «Атлетико» примет «Хетафе» – прим. Sports.ru).

– Что больше всего вас беспокоит из увиденного на поле?

– Мы не смогли показать то, что планировали. Они были сильнее. Но я знаю, что ребята отдаются на поле, и я буду с ними до конца. Их винить не за что.

– На выезде команда выглядит иначе по сравнению с домашними матчами.

– Да, в гостях мы не так сильны, как на своем поле, и мы должны стараться прибавить в этом плане. Для стабильных результатов в чемпионате нужно побеждать и на выезде, – сказал главный тренер « ».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре