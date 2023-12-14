Президент «Атлетико» о Гризманне: «Его можно сравнить с Ди Стефано, Кака, Зиданом, Арагонесом. Антуан продлит контракт, если будет нужно»

Президент «Атлетико» сравнил Антуана Гризманна с легендарными футболистами.

«Мы не ведем с ним переговоров о продлении контракта, но если будет нужно, он его продлит.

Помимо Ди Стефано, и мы можем сравнить с игроками «Атлетико», такими, как Арагонес и Гарате», – сказал .

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