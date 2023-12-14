Президент «Атлетико» о Гризманне: «Его можно сравнить с Ди Стефано, Кака, Зиданом, Арагонесом. Антуан продлит контракт, если будет нужно»

Теги Кака Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Зинедин Зидан Альфредо Ди Стефано Энрике Сересо Антуан Гризманн Футбол

Президент «Атлетико» сравнил Антуана Гризманна с легендарными футболистами.

«Мы не ведем с ним переговоров о продлении контракта, но если будет нужно, он его продлит.

Помимо Ди Стефано, Кака и Зидана мы можем сравнить Гризманна с игроками «Атлетико», такими, как Арагонес и Гарате», – сказал Энрике Сересо.

Гризманн забил 171-й гол за «Атлетико». До клубного рекорда Арагонеса – 2 мяча

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Raul14
Антуан безусловно ТОП! Его главная ошибка в жизни это переход в проект Нэгрейры,(Где не могут обыграть даже Антверпен без помощи Эвребе) а так он шикарный футболист)
Такую чушь ты написал. Барса заняла первое место в группе. И не тебе фану ФК "Реал не может, судья поможет" про Барсу говорить))
+3
0
+3
Антуан безусловно ТОП! Его главная ошибка в жизни это переход в проект Нэгрейры,(Где не могут обыграть даже Антверпен без помощи Эвребе) а так он шикарный футболист)
+3
-1
+2
Да, Антуан действительно великий футболист, который на мой взгляд очень сильно недооценен. Даже в той же сборной Франции являясь ее лидером все лавры победителей достаются другим.
+3
-3
0
Именно поэтому почти весь прошлый сезон мариновали на лавке, выпускали во втором тайме, чтобы не переплачивать Барсе. Так позорно ни один уважающий себя клуб бы не повел.
0
0
0
Ответ corazón blanco
Да, Антуан действительно великий футболист, который на мой взгляд очень сильно недооценен. Даже в той же сборной Франции являясь ее лидером все лавры победителей достаются другим.
Я думаю именно по этой причине он и переходил в Барселону , но не повезло .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий