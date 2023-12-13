Гризманн забил 171-й гол за «Атлетико». До клубного рекорда Арагонеса – 2 мяча

Теги Лацио Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Лига чемпионов УЕФА рекорды Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн близок к повторению рекорда «Атлетико» по голам.

В сегодняшнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» Гризманн открыл счет на 6-й минуте.

Сейчас на счету Гризманна 171 гол в составе «Атлетико». Француз занимает второе место по числу забитых голов в составе клуба – рекордсменом является Луис Арагонес, на счету которого, по подсчетам «Атлетико», 173 гола. Отметим, что ФИФА утверждает, будто Арагонес забил за «Атлетико» 172 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лацио» (1:0, первый тайм).

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5 комментариев
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Самая волшебная и прекрасная сборная Испании - это команда взявшая Евро 2008. Команда Арагонеса. Всё остальное - уже не то.
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Обгонит без проблем и будет на 1 месте по голам.
Думаю да, есть все шансы)
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