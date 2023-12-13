Гризманн забил 171-й гол за «Атлетико». До клубного рекорда Арагонеса – 2 мяча

Антуан Гризманн близок к повторению рекорда «Атлетико» по голам.

В сегодняшнем матче группового этапа чемпионов против «Лацио» открыл счет на 6-й минуте.

Сейчас на счету Гризманна 171 гол в составе « ». Француз занимает второе место по числу забитых голов в составе клуба – рекордсменом является , на счету которого, по подсчетам «Атлетико», 173 гола. Отметим, что ФИФА утверждает, будто Арагонес забил за «Атлетико» 172 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – « » (1:0, первый тайм).

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