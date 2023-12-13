Мадзарри о 2:0 с «Брагой» и ЛЧ: «Наполи» фокусировался не только на выходе в плей-офф, но и на том, чтобы не пропустить – ранее обороне не хватало надежности»

Вальтер Мадзарри высказался о выходе «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер неаполитанцев выразил мнение после победы над «Брагой» (2:0) в 6-м туре группового этапа.

«Мы фокусировались не только на выходе в плей-офф, но и на том, чтобы не пропустить – ранее наша оборона растягивалась, и ей не хватало надежности.

Мы хотели показать более сбалансированную игру, и кое-какие вещи нам удались лучше. Кроме того, мы дали отдохнуть некоторым игрокам.

Мы увидели, как команда быстро возвращала мяч после потери – это то, что здорово получалось в прошлом сезоне. Удачный день», – сказал .

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