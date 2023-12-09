«Наполи» проиграл 4 из 6 последних матчей. Против «Юве» один удар в створ – на 88-й из-за штрафной

Теги Вальтер Мадзарри Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Джакомо Распадори Футбол

«Наполи» одержал лишь одну победу за последние 6 игр во всех турнирах.

Команда Вальтер Мадзарри сегодня уступила «Ювентусу» (0:1) в 15-м туре Серии А.

Неаполитанцы нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. На 88-й минуте низом из-за пределов штрафной площади пробил Джакомо Распадори.

Начиная с 8 ноября действующие чемпионы Италии проиграли 4 раза, в том числе трижды подряд в последних встречах, а также обыграли «Аталанту» и сыграли вничью с «Унионом» в Лиге чемпионов.

12 декабря «Наполи» примет «Брагу».

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11 комментариев
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после ухода Спала про эту команду можно лет на 30 опять забыть
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Жаль футболистов Наполи, но с другой стороны их агенты лошпари, что не пристроили в более серьезный клуб за новым вызовом!
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нужно отдать должное Наполи, долго держались на багаже Сарри)
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Зимой Осимхен поедет в Саудовскую Аравию, а Хвича в Верону
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Справедливости ради, соперники в этот отрезок были очень серьезные
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Ответ Nekrasen
Жаль футболистов Наполи, но с другой стороны их агенты лошпари, что не пристроили в более серьезный клуб за новым вызовом!
видимо ты совсем не шаришь. Тут в Наполи есть Господин Де Лаурентис . и этим все сказано
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Жаль что Наполи закончился , ждём ещё + - 35 лет до следующего чемпионства)
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Аллегри ин)
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Ответ Анвар Масимов
видимо ты совсем не шаришь. Тут в Наполи есть Господин Де Лаурентис . и этим все сказано
Да таких много где есть. В Лацио, в ТТХ, в Вилльяреале если угодно даже после выхода в 1/2 ЛЧ. Дураков везде хватает) Пускай разберется чего он хочет. 6е место такое ощущение)
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