«Наполи» проиграл 4 из 6 последних матчей. Против «Юве» один удар в створ – на 88-й из-за штрафной

«Наполи» одержал лишь одну победу за последние 6 игр во всех турнирах.

Команда Вальтер Мадзарри сегодня уступила « » (0:1) в 15-м туре Серии А.

Неаполитанцы нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. На 88-й минуте низом из-за пределов штрафной площади пробил .

Начиная с 8 ноября действующие чемпионы Италии проиграли 4 раза, в том числе трижды подряд в последних встречах, а также обыграли «Аталанту» и сыграли вничью с «Унионом» в чемпионов.

12 декабря « » примет «Брагу».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!