«Наполи» проиграл 4 из 6 последних матчей. Против «Юве» один удар в створ – на 88-й из-за штрафной
«Наполи» одержал лишь одну победу за последние 6 игр во всех турнирах.
Команда Вальтер Мадзарри сегодня уступила «Ювентусу» (0:1) в 15-м туре Серии А.
Неаполитанцы нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. На 88-й минуте низом из-за пределов штрафной площади пробил Джакомо Распадори.
Начиная с 8 ноября действующие чемпионы Италии проиграли 4 раза, в том числе трижды подряд в последних встречах, а также обыграли «Аталанту» и сыграли вничью с «Унионом» в Лиге чемпионов.
12 декабря «Наполи» примет «Брагу».
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