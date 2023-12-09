Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» в дерби благодаря голам Джеко, Тадича, Шиманьского и делит лидерство с «Галатасараем»

Теги Фенербахче Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция результаты Эдин Джеко Душан Тадич Алекс Окслейд-Чемберлен Себастьян Шиманьски Футбол

«Бешикташ» дома уступил «Фенербахче» (1:3) в стамбульском дерби.

За хозяев забил Алекс Окслейд-Чемберлен, за гостей – Эдин Джеко, Душан Тадич и Себастьян Шиманьски.

По итогам 15-го тура «Фенербахче» набрал 40 очков, опережает «Галатасарай» по дополнительным показателям и лидирует в таблице. «Бешикташ» идет  4-м, имея 26 баллов.

Чемпионат Турции

15-й тур

Бешикташ – Фенербахче 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
9 декабря, 19.00, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Джеко, 1:1 – 24, пенальти Окслейд-Чемберлен, 1:2 – 63, пенальти Тадич, 1:3 – 90 Шиманьски.
БешикташГюнок, Булут (Зайнутдинов, 80), Байи, Амарти, Мераш (Бингел, 46), Уйсал, Окслейд-Чемберлен, Жедсон Фернандеш (Учан, 39), Мюлека (Геззаль, 80), Тосун, Ребич (Абубакар, 64).
ФенербахчеЛивакович, Осейи-Сэмюэл (Мюльдюр, 90), Джику (Остервольде, 84), Акайдин, Кадиоглу, Фред (Юксек, 90), Кахведжи (Ундер, 84), Шиманьски, Крешпу, Тадич, Джеко (Батшуайи, 90).
Предупреждения:
Акайдин (21), Джеко (21), Фред (23), Ребич (23), Учан (52), Гюнок (75), Бингел (78), Кахведжи (82), Уйсал (90).

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции

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4 комментария
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Смотрел матч. Не матч, а огонь. Страсти мордасти.
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Бешикташ что-то вообще плох
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Ответ Муратти
Смотрел матч. Не матч, а огонь. Страсти мордасти.
тут у нас так. Постоянно хожу на матчи супер-лиги, народ просто болеет футболом
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Ответ Faiq Qarabağlı
тут у нас так. Постоянно хожу на матчи супер-лиги, народ просто болеет футболом
Я в Стамбуле учился в 90-х годах. Знаю и слежу за футболом Турции. Болею за канареек. Все дерби огненно проходят. Да и обычные матчи кроме дерби неплохи.
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