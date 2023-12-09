Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» в дерби благодаря голам Джеко, Тадича, Шиманьского и делит лидерство с «Галатасараем»
«Бешикташ» дома уступил «Фенербахче» (1:3) в стамбульском дерби.
За хозяев забил Алекс Окслейд-Чемберлен, за гостей – Эдин Джеко, Душан Тадич и Себастьян Шиманьски.
По итогам 15-го тура «Фенербахче» набрал 40 очков, опережает «Галатасарай» по дополнительным показателям и лидирует в таблице. «Бешикташ» идет 4-м, имея 26 баллов.
Чемпионат Турции
15-й тур
- Дата проведения
- 9 декабря, 19.00, «Водафон Парк»
- Голы:
- 0:1 – 10 Джеко, 1:1 – 24, пенальти Окслейд-Чемберлен, 1:2 – 63, пенальти Тадич, 1:3 – 90 Шиманьски.
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Бешикташ –
Гюнок, Булут (Зайнутдинов, 80), Байи, Амарти, Мераш (Бингел, 46), Уйсал, Окслейд-Чемберлен, Жедсон Фернандеш (Учан, 39), Мюлека (Геззаль, 80), Тосун, Ребич (Абубакар, 64).
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Фенербахче –
Ливакович, Осейи-Сэмюэл (Мюльдюр, 90), Джику (Остервольде, 84), Акайдин, Кадиоглу, Фред (Юксек, 90), Кахведжи (Ундер, 84), Шиманьски, Крешпу, Тадич, Джеко (Батшуайи, 90).
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