Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» в дерби благодаря голам Джеко, Тадича, Шиманьского и делит лидерство с «Галатасараем»

«Бешикташ» дома уступил «Фенербахче» (1:3) в стамбульском дерби.

За хозяев забил , за гостей – , и .

По итогам 15-го тура « » набрал 40 очков, опережает «Галатасарай» по дополнительным показателям и лидирует в таблице. «Бешикташ» идет 4-м, имея 26 баллов.

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15-й тур

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