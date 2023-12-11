Златан стал советником владельца «Милана»: «Его полномочия будут включать развитие игроков, продвижение бренда клуба, а также поддержку проектов стратегической важности»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия MLB Янкис Джерри Кардинале Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан».

Компания RedBird Capital Partners, владеющая контрольным пакетом акций итальянского клуба, официально объявила о возобновлении сотрудничества с экс-футболистом «россонери». 

Швед занял пост операционного партнера RedBird в области спорта, медиа и развлечений. Он также будет старшим советником владельцев и высшего руководства «Милана».

«В «Милане» Ибра будет старшим советником владельца, возглавляющего RedBird, и в том числе «Нью-Йорк Янкис» – одного из давних партнеров RedBird в спорте.

Работая в тесном сотрудничестве как с владельцами «Милана», так и с высшим руководством, Ибра будет играть активную роль во всех спортивных и деловых операциях клуба и поможет укрепить культуру побед клуба. Его полномочия будут включать развитие игроков и игровую подготовку, продвижение глобального бренда «Милана» и его коммерческих интересов, а также поддержку специальных проектов стратегической важности, включая новый стадион клуба», – говорится в заявлении компании. 

«Нам всем посчастливилось стать свидетелями величия Златана как игрока и его вклада в то, что ”Милан» поднялся на вершину Серии А. Люди становятся победителями такого уровня, как Златан, не только благодаря физическому таланту, но и благодаря высокому интеллекту и предпринимательскому духу.

Мы в RedBird наладили партнерские отношения с избранной группой выступающих на высоком уровне спортсменов и артистов мирового класса, которые способны процветать в экосистеме RedBird в рамках нашего спортивного, медиа- и развлекательного портфолио.

У меня была возможность провести много времени со Златаном, обдумывая варианты продолжения его карьеры. То, что он играет активную роль в будущем клуба, свидетельствует о нашем неизменном стремлении к совершенству как на поле, так и за его пределами, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним в качестве партнера и коллеги как в RedBird, так и в «Милане».

Уважение, которым пользовался Златан как футболист, его всемирная известность среди поклонников этого вида спорта и его разнообразные навыки предпринимателя – мощное сочетание как для «Милана», так и для RedBird. Я рад за наших болельщиков, наших игроков и тренерский штаб, а также за все сообщество «россонери», что мы можем официально приветствовать его возвращение в команду еще раз», – поделился мыслями владелец «Милана» Джерри Кардинале.

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11 комментариев
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Советник владельца "Милана" стал Златаном
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Ответ Диванный Хоккебол 1
Советник владельца "Милана" стал Златаном
Нет, владелец Милана стал советником Златана.
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Мальдини пусть вернет
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Ну вот, ушла эпоха Златана-игрока. Теперь будет на младших советниках и партнерах связки из тайского бокса отрабатывать
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Златан советник = Златан владелец
Пришел-Развил-Продвинул-Побелил!
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это будет интересно)
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Зейдорфа Мальдини Гаттузо подтянул бы круто было бы!! И молодежи в раздевалке лоу кик пробить надо))
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всегда было интересно, что будет с ним после карьеры

ну вот наконец-то и узнаем)
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Поддержку проектов стратегической важности, а также восхода, заката и ограничения осадков в рамках тренировочной целесообразности.
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Златан Ротенберг
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