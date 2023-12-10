Мануэль Пеллегрини: «У Анчелотти есть все, что нужно великому тренеру. Он выигрывал ЛЧ и Ла Лигу, у игроков никогда не было к нему претензий. Но оценивают нас дилетанты»

Мануэль Пеллегрини высоко оценил тренерскую карьеру Карло Анчелотти.

« обладает всеми качествами, которые должны быть у великого тренера. Он выигрывал Лигу чемпионов и , к нему никогда не было претензий со стороны футболистов.

Но в нашей профессии есть фраза, которая отражает нашу сущность: тебя нанимают за то, что ты хорош, и увольняют за то, что ты плох, а оценивают тебя дилетанты, понятия не имеющие, что это за профессия», – сказал главный тренер « ».

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