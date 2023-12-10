Мануэль Пеллегрини: «У Анчелотти есть все, что нужно великому тренеру. Он выигрывал ЛЧ и Ла Лигу, у игроков никогда не было к нему претензий. Но оценивают нас дилетанты»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Футбол

Мануэль Пеллегрини высоко оценил тренерскую карьеру Карло Анчелотти.

«Анчелотти обладает всеми качествами, которые должны быть у великого тренера. Он выигрывал Лигу чемпионов и Ла Лигу, к нему никогда не было претензий со стороны футболистов.

Но в нашей профессии есть фраза, которая отражает нашу сущность: тебя нанимают за то, что ты хорош, и увольняют за то, что ты плох, а оценивают тебя дилетанты, понятия не имеющие, что это за профессия», – сказал главный тренер «Бетиса».

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3 комментария
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Анчелотти - великий. Тут двух мнений быть не может.
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Ответ Роман
Сомневаюсь что такое скажут о Чапи. Только он сам говорит о своем доминирующем футболе, да восхваляет себя.
Хави возглавил Барсу, причем слабейшую, причем без Месси, и опять же причем по ходу сезона лишь два года назад, а уже имеет чемпионство, и Суперкубок
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Сомневаюсь что такое скажут о Чапи.
Только он сам говорит о своем доминирующем футболе, да восхваляет себя.
+1
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