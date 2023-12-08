Пеллегрини о «Реале»: «Мы упустили титул с 96 очками. Роналду был травмирован 3 месяца, мы проиграли лучшей «Барсе» в истории 0:1 – без этого были бы чемпионами»

Мануэль Пеллегрини посетовал на упущенное чемпионство во главе «Реала» в 2010-м.

«Не могу ни одного дурного слова сказать о «Реале», потому что мне не о чем сожалеть. Поработать в «Реале» – уже большой успех.

Мы набрали 96 очков в чемпионате, хотя в Кубке Испании и Лиге чемпионов прошли не так далеко.

С начала работы в «Реале» у нас с советом директоров были расхождения насчет того, как должен работать тренер. Не ссорясь, я принимал то, что могут быть разные взгляды.

У президента был свой взгляд на то, что значит быть тренером, что нужно делать, и с начала сезона у нас были разногласия. Я даже предлагал уволиться, но этого не произошло. В конце сезона я понял, что покину «Реал» независимо от того, завоюю титул или нет. Я бы хотел остаться еще на пару лет. Но проблем с Пересом у меня нет.

Проигрыш «Алькоркону» в Кубке был неожиданным, но это особенный турнир, где у других команд особая мотивация. Думаю, после « » мы провели один из лучших отрезков в истории «Реала».

Мы упустили титул . был травмирован три месяца. « » обыграла нас со счетом 1:0, забив отличный гол на 81-й минуте. Если бы не это поражение, мы стали бы чемпионами.

Команда через многое прошла, состав был несбалансированным. И против нас была лучшая «Барса» в истории. Было обидно не завоевать этот титул», – сказал бывший главный тренер « », возглавляющий «Бетис».

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