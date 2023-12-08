Пеллегрини о «Реале»: «Мы упустили титул с 96 очками. Роналду был травмирован 3 месяца, мы проиграли лучшей «Барсе» в истории 0:1 – без этого были бы чемпионами»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Кубок Испании Алькоркон Футбол

Мануэль Пеллегрини посетовал на упущенное чемпионство во главе «Реала» в 2010-м.

«Не могу ни одного дурного слова сказать о «Реале», потому что мне не о чем сожалеть. Поработать в «Реале» – уже большой успех.

Мы набрали 96 очков в чемпионате, хотя в Кубке Испании и Лиге чемпионов прошли не так далеко.

С начала работы в «Реале» у нас с советом директоров были расхождения насчет того, как должен работать тренер. Не ссорясь, я принимал то, что могут быть разные взгляды.

У президента был свой взгляд на то, что значит быть тренером, что нужно делать, и с начала сезона у нас были разногласия. Я даже предлагал уволиться, но этого не произошло. В конце сезона я понял, что покину «Реал» независимо от того, завоюю титул или нет. Я бы хотел остаться еще на пару лет. Но проблем с Пересом у меня нет.

Проигрыш «Алькоркону» в Кубке был неожиданным, но это особенный турнир, где у других команд особая мотивация. Думаю, после «Алькоркона» мы провели один из лучших отрезков в истории «Реала».

Мы упустили титул Ла Лиги. Криштиану Роналду был травмирован три месяца. «Барселона» обыграла нас со счетом 1:0, забив отличный гол на 81-й минуте. Если бы не это поражение, мы стали бы чемпионами.

Команда через многое прошла, состав был несбалансированным. И против нас была лучшая «Барса» в истории. Было обидно не завоевать этот титул», – сказал бывший главный тренер «Реала», возглавляющий «Бетис».

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34 комментария
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Ливерпуль не стал чемпионом, набрав 97 очков.
Реал не стал чемпионом, выиграв 31 матч из 38.
Такое возможно только против Пепа и больше никого в истории
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+36
Ответ JENNINGS
Действительно, парадоксальный сезон. Но в то же время переломный, 1й после тотальной перестройки состава и новых трансферов. В том сезоне много очков потеряли не только с «Барсой», но и с командами рангом ниже. Очень много ничьих на выезде. В любой другой сезон «Мадрид» стал бы чемпионом, но 2009/10 - фундамент и плацдарм для формирования одной из лучших команд в истории, которая впоследствии возьмёт 5 кубков ЛЧ
Очень много ничьих. Аж 3 за 38 матчей.
+14
-2
+12
Ответ Burel
Ливерпуль не стал чемпионом, набрав 97 очков. Реал не стал чемпионом, выиграв 31 матч из 38. Такое возможно только против Пепа и больше никого в истории
Причем Ливерпуль дважды был в одном очке от чемпионства
+10
0
+10
Да, тот сезон был удивителен, но тогда стало очевидно, что у той команды есть задел на большое будущее.
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Ответ JENNINGS
Действительно, парадоксальный сезон. Но в то же время переломный, 1й после тотальной перестройки состава и новых трансферов. В том сезоне много очков потеряли не только с «Барсой», но и с командами рангом ниже. Очень много ничьих на выезде. В любой другой сезон «Мадрид» стал бы чемпионом, но 2009/10 - фундамент и плацдарм для формирования одной из лучших команд в истории, которая впоследствии возьмёт 5 кубков ЛЧ
а говорят Моуринью фундамент заложил. кому верить то?))
+7
-2
+5
Ответ Сикарио
Так это Негрейровское время, рассвет. По факту без него ФК "Кабинет" болтался бы на своих привычных местах в зоне УЕФА))
Я думал Реал проиграл 5-0 по делу оказывается Негрейра повлиял на исход матча)
+6
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+3
Что за чушь он сказал.
+3
-1
+2
помогите роману!))))
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0
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Ответ Burel
Ливерпуль не стал чемпионом, набрав 97 очков. Реал не стал чемпионом, выиграв 31 матч из 38. Такое возможно только против Пепа и больше никого в истории
Конечно если у тебя в команде есть меси, чави, иньесто и плаксы, симулянты, негрейры в варсе!
В сити были нефтяные могнаты которые ничего и никто не мешали даже ф.ф.плей, взяли кого хотели, потратили 2 лярда на трансферы!
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Действительно, парадоксальный сезон. Но в то же время переломный, 1й после тотальной перестройки состава и новых трансферов. В том сезоне много очков потеряли не только с «Барсой», но и с командами рангом ниже. Очень много ничьих на выезде. В любой другой сезон «Мадрид» стал бы чемпионом, но 2009/10 - фундамент и плацдарм для формирования одной из лучших команд в истории, которая впоследствии возьмёт 5 кубков ЛЧ
Фундамент был заложен за счёт договоренностей с Чакыром, Клаттенбургом, Куйперсом, Рокки, Оливером и другими легендами Реала.
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Ответ Isa Babaev
Причем Ливерпуль дважды был в одном очке от чемпионства
да, Пеп умеет отправлять в очко🤣
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Ответ Rus Donskoy
помогите роману!))))
К сожалению ему уже ничего не поможет:)
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Ответ Ювентиниус
Лучшей барсе вы влетели дома 2:6, а один - ноль это дубль из академий(:
При 2-6 реал тренировал не чилиец, а хуанде рамос
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Ответ Ювентиниус
Лучшей барсе вы влетели дома 2:6, а один - ноль это дубль из академий(:
Всё ещё больно от того пенальти?)
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Ответ Mustang Shelby
Хоть как в истории Реал лучше барсуков
Барселона - 2 требла, Реал - 0. Так что ни во всем Реал лучше.
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Ответ GuruFutbola
И проиграли худшей Барсе 4:0
Комментарий удален модератором
Ответ Джони Две Куртки
а говорят Моуринью фундамент заложил. кому верить то?))
на самом деле фундамент заложил Гвардиола но Перес через многоходовочку заслал Барто и тот разрушил Барсу даже выкапав фундамент)
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Ответ Мохнатый55
Фундамент был заложен за счёт договоренностей с Чакыром, Клаттенбургом, Куйперсом, Рокки, Оливером и другими легендами Реала.
Сказал фанат клуба, у которого была договорённость с Эвребё, Мерком, Штарком, Де Блекере, Айтекином, Бузаккой и прочими
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Ответ JENNINGS
Подумал, что с «Бильбао» и «Севильей» также были ничьи, проверил - ошибся. Признаю, извиняюсь
при 96 очках вообще много игр не наберется чисто математически, выигрывали и с 70+ очками)
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Ответ ОттоДракула
Очень много ничьих. Аж 3 за 38 матчей.
Подумал, что с «Бильбао» и «Севильей» также были ничьи, проверил - ошибся. Признаю, извиняюсь
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1-0 было еще в первом круге и судьбу чемпионата это решить не могло. . А на финишной прямой( за 6-7 туров до конца) ,если не ошибаюсь при равенстве очков, они проиграли дома в Мадриде (0-2)..Пеллегрини путает.
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Роналду разве тогда был травмирован три месяца?
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