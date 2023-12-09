Судья не дал «Арсеналу» пенальти за удар Луиса по ноге Жезусу в штрафной «Астон Виллы»
«Арсенал» претендовал на пенальти в начале второго тайма матча с «Астон Виллой».
На 47-й минуте хавбек бирмингемцев Дуглас Луис в своей штрафной ударил по ноге форварду лондонцев Габриэлу Жезусу, после чего тот упал на газон.
Футболисты «Арсенала» хотели, чтобы судья назначил одиннадцатиметровый, однако Джарред Джиллетт решил, что нарушения правил не было.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
«Астон Вилла» – «Арсенал». 1:0 – Макгинн забил на 7-й. Онлайн-трансляция
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!