Судья не дал «Арсеналу» пенальти за удар Луиса по ноге Жезусу в штрафной «Астон Виллы»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал судьи Габриэл Жезус Дуглас Луис Джарред Джиллетт Футбол

«Арсенал» претендовал на пенальти в начале второго тайма матча с «Астон Виллой».

На 47-й минуте хавбек бирмингемцев Дуглас Луис в своей штрафной ударил по ноге форварду лондонцев Габриэлу Жезусу, после чего тот упал на газон.

Футболисты «Арсенала» хотели, чтобы судья назначил одиннадцатиметровый, однако Джарред Джиллетт решил, что нарушения правил не было.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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5 комментариев
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контакт был, но Жезус тоже конечно знатно исполнил
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+4
Ответ madaev
Будь это не в штрафной сразу бы свистнул
Будь это не в штрафной соперника Арсенала, никто бы не подумал делать из этого новость.
+2
-1
+1
Будь это не в штрафной сразу бы свистнул
+1
-1
0
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