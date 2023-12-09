Судья не дал «Арсеналу» пенальти за удар Луиса по ноге Жезусу в штрафной «Астон Виллы»

«Арсенал» претендовал на пенальти в начале второго тайма матча с «Астон Виллой».

На 47-й минуте хавбек бирмингемцев в своей штрафной ударил по ноге форварду лондонцев , после чего тот упал на газон.

Футболисты « » хотели, чтобы судья назначил одиннадцатиметровый, однако Джарред Джиллетт решил, что нарушения правил не было.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

«Астон Вилла» – «Арсенал». 1:0 – Макгинн забил на 7-й. Онлайн-трансляция

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