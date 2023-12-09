«Наполи» проиграл 3 матча подряд впервые за 7 лет. Клуб идет 5-м в Серии А

«Наполи» проиграл три матча подряд впервые за 7 лет.

В октябре 2016 года у неаполитанцев была серия из трех поражений под руководством Маурицио Сарри.

Накануне « » уступил в Серии А «Ювентусу» (0:1), 3 декабря крупно проиграл «Интеру» (0:3), а 29 ноября оказался слабее «Реала» (2:4) в Лиге чемпионов.

После 15 матчей команда занимает в таблице чемпионата Италии 5-е место.

«Юве» – лидер, «Наполи» тонет. Хвича молчит, третье поражение подряд

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