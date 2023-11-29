Личка об удалении Карраскаля: «Он играл в мяч, желтой не было. Бальбуэна тоже был на карточке, выставил бы где-то в борьбе локоть – получил бы вторую»

Марцел Личка прокомментировал удаление Хорхе Карраскаля в матче с «Зенитом».

Полузащитник «Динамо» получил две желтые карточки и был удален с поля. Первое предупреждение Карраскаль получил на 13-й минут за фол на Вильмаре Барриосе, второе – на 69-й минуте за подкат под . Возможно, в этом эпизоде Карраскаль сыграл в мяч.

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершился победой « » со счетом 1:0.

– Думаю, игра была равной. Каждый хотел навязать свою игру. Хорошо действовали защитники обеих команд, ждали ошибку соперника, которую можно было бы использовать. В первом тайме был хороший момент у , у соперника – когда бил Изидор.

Очень рад, что мы взяли матч терпением. Отработали как команда. Не было 11 индивидуальностей – все работали как один. В меньшинстве нам получилось забить – бонус за нашу игру. Но это пока только первый матч. Маленький шаг вперед сделан, но соперник очень сильный.

– Почему не заменили Карраскаля?

– Если бы я думал об этом, то в матче с ЦСКА поменял бы двух центральных защитников, которые висели на желтых. Всегда есть риск. Бальбуэна тоже получил предупреждение: выставил бы где-то в борьбе локоть – и получил бы вторую.

По поводу карточки я не знаю, что была за ситуация. По-моему фола не было, Карраскаль играл в мяч. Желтой карточки не должно было быть, – сказал главный тренер «Динамо».

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