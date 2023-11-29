Личка об удалении Карраскаля: «Он играл в мяч, желтой не было. Бальбуэна тоже был на карточке, выставил бы где-то в борьбе локоть – получил бы вторую»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Хорхе Карраскаль Павел Кукуян Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка прокомментировал удаление Хорхе Карраскаля в матче с «Зенитом».

Полузащитник «Динамо» получил две желтые карточки и был удален с поля. Первое предупреждение Карраскаль получил на 13-й минут за фол на Вильмаре Барриосе, второе – на 69-й минуте за подкат под Вильзона Изидора. Возможно, в этом эпизоде Карраскаль сыграл в мяч.

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» со счетом 1:0.

– Думаю, игра была равной. Каждый хотел навязать свою игру. Хорошо действовали защитники обеих команд, ждали ошибку соперника, которую можно было бы использовать. В первом тайме был хороший момент у Тюкавина, у соперника – когда бил Изидор.

Очень рад, что мы взяли матч терпением. Отработали как команда. Не было 11 индивидуальностей – все работали как один. В меньшинстве нам получилось забить – бонус за нашу игру. Но это пока только первый матч. Маленький шаг вперед сделан, но соперник очень сильный.

– Почему не заменили Карраскаля?

– Если бы я думал об этом, то в матче с ЦСКА поменял бы двух центральных защитников, которые висели на желтых. Всегда есть риск. Бальбуэна тоже получил предупреждение: выставил бы где-то в борьбе локоть – и получил бы вторую.

По поводу карточки Карраскаля я не знаю, что была за ситуация. По-моему фола не было, Карраскаль играл в мяч. Желтой карточки не должно было быть, – сказал главный тренер «Динамо».

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36 комментариев
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Дмитрий9779
Ответ argentina10
довольно агрессивно Карраскаль прыгал в мяч, на тоненького, довольно опасно, думаю арбитр был в праве дать карточку только за это.....ну если отменят будет, конечно, здорово..
Как болельщик Зенита говорю,что в этом эпизоде ЖК не было.
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Barcelona Forever
Ответ argentina10
довольно агрессивно Карраскаль прыгал в мяч, на тоненького, довольно опасно, думаю арбитр был в праве дать карточку только за это.....ну если отменят будет, конечно, здорово..
да чё ты плетёшь-то,где он агрессивно прыгал🤦?!чисто в мяч играл,даже движения ноги в сторону соперника не было
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+22
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Циник Петербургский
Ответ Спартак Уокер
Именно в этом моменте жёлтой не было.
Надеюсь, эту карточку отменят. И, соответственно, дисквы Карраскалю на следующий матч не будет.
+21
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Спартак Уокер
Именно в этом моменте жёлтой не было.
+17
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Егор Расторгуев
Какие-то наезды на динамо пошли. 4 желтые в матче с ЦСКА. Здесь удаление.
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Дмитрий9779
Ответ Циник Петербургский
Надеюсь, эту карточку отменят. И, соответственно, дисквы Карраскалю на следующий матч не будет.
Поддерживаю,все ошибаются,но ошибки надо исправлять,если есть возможность.
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Данко Лазович
Херня полная, а не карточка.
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Дмитрий9779
Ответ Dinamik1
В начальных буквах Кукуяна говорится о том что он кукушный.Карточки не было играл чисто в мяч.
Да Кукуян вообще слабый судья,достаточно вспомнить его судейство в матче ЦСКА-Зенит и Спартак-Зенит(тот сезон).А кто у нас достоин такого матча?Все косорезы.
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Amnesiac
чистый подкат! даже фола не было
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Сергей Фетисов
Кукуяна надо отстранять за такое судейство.Он прекрасно видел что Карраскаль не сыграл в игрока.Хотел Зениту помочь.
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Алексей Ватолин
Ответ Дмитрий9779
Да Кукуян вообще слабый судья,достаточно вспомнить его судейство в матче ЦСКА-Зенит и Спартак-Зенит(тот сезон).А кто у нас достоин такого матча?Все косорезы.
однако, забавно, что именно КуКу так ошибаются в матчах Зенита и Динамо на кубок. надеюсь, санкции будут адекватными.
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ИваннИванов
Ответ argentina10
довольно агрессивно Карраскаль прыгал в мяч, на тоненького, довольно опасно, думаю арбитр был в праве дать карточку только за это.....ну если отменят будет, конечно, здорово..
Кукуян, видимо, так и посчитал, в этом случае можно не разбираться в мяч-не в мяч. По факту же Караскаль прыгал вообще не в ноги, никакой угрозы здоровью не было, сыграл в мяч. Ошибся судья.
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Dinamik1
В начальных буквах Кукуяна говорится о том что он кукушный.Карточки не было играл чисто в мяч.
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Вольфсбург
Ответ Дмитрий9779
Да Кукуян вообще слабый судья,достаточно вспомнить его судейство в матче ЦСКА-Зенит и Спартак-Зенит(тот сезон).А кто у нас достоин такого матча?Все косорезы.
Полностью с тобой согласен. И "выдающийся" Карасев ошибки совершает. Что там говорить, на ВАРе, на замедленном повторе и то неправильное решение выносят. Потом с умным лицом какой-нибудь Левников говорит об ошибке эпизода.(((
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Дмитрий9779
Ответ Leonid Lobzhanidze
Бразильеро мастаки на такие нюансы...но это тоже элемент божественной игры
Подкат был на французе как бы
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Циник Петербургский
Ответ BEER FAN #77
https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/kdk-ne-vprave-otmenit-vtoroe-preduprezhdenie-karraskalya-on-propustit-otvetnyy-match-s-zenitom-2151665/
Н-да... Странная норма, на мой взгляд.
Благодарю за инфу!
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BEER FAN #77
Ответ Циник Петербургский
О, как... Не знал.
https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/kdk-ne-vprave-otmenit-vtoroe-preduprezhdenie-karraskalya-on-propustit-otvetnyy-match-s-zenitom-2151665/
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BEER FAN #77
Ответ Циник Петербургский
Надеюсь, эту карточку отменят. И, соответственно, дисквы Карраскалю на следующий матч не будет.
Увы, теперь нельзя отменить красную по итогам двух жёлтых карт...
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ИваннИванов
Ответ argentina10
ну, возможно и так, но прыжок был опасный для здоровья соперника и судья мог не заметить не касания ног.....будем посмотреть, какой приговор вынесут свыше, думаю желтую не отменят....к сожалению..
Ну там как раз по повторам видно, что опасным он не был. Не прыгал он в игрока, а в сторону мяча(игрок был в стороне), бутса вообще по земле шла, в мяч сыграл шведкой, так травмировать кого-то невозможно. Просто резкое движение, судья и отреагировал. Имхо.
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Никита Мурин
Ответ Дмитрий9779
Как болельщик Зенита говорю,что в этом эпизоде ЖК не было.
Ох, приятно, что у команды, которую я поддерживаю больше других такие адекватные болельщики.
Соглашусь, желтой, скорее, не было. Динамо - с победой.
Отложили решение вопроса до весны)
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Ol Iva
Ответ Денис Бояров
забавно конечно, как говорится, болельщики Динамо и Зенита спорят об удалении Карраскаль, но есть нюанс. на самом деле там и чуть ранее Карраскаль вполне мог и получить карточка за куда более неприятный наступ, чем этот подкат. Так что в любом случае претензии у всех могут быть. (болельщик Динамо)
Возможно, было устное предупреждение, и эта карточка уже отложенный штраф.
Хотя, как по мне, в данном моменте не было никакой опасности.
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Mixet.spb
Ответ fil_spb
Что ты несешь? Динамик в этом эпизоде сначала именно ноги Изидора коснулся и только потом до мяча дотронулся. Но это все равно фол не на ЖК.
Очевидно, что все видят завершение подката. А так да. Был еще момент. Не помню кто прыгал прямой ногой.
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ИваннИванов
Отменить вторую желтую, кажется в кубке невозможно. Очевидно, Кукуян ошибся. Ну ---ошибся и ошибся, предвзятости я в его судействе не увидел. Жаль только Динамо теряет Караскаля на ответку из-за этой ошибки.
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Leonid Lobzhanidze
сколько же можно Зениту, уходящему постепенно в надир, создавать преимущество ошибками судей?!?!?! Доколе?!?! Браво Динамо!!! за командное движение, скорость комбинаций, невзирая на грубый прессинг все больше коленями в мышцу (самый лучший из армян это, конечно, не замечал), за самоотдачу и прелесть победной комбинации.
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Циник Петербургский
Ответ BEER FAN #77
Увы, теперь нельзя отменить красную по итогам двух жёлтых карт...
О, как... Не знал.
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нужно бороться за Карраскаля и требовать отмены...
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argentina10
Ответ ИваннИванов
Кукуян, видимо, так и посчитал, в этом случае можно не разбираться в мяч-не в мяч. По факту же Караскаль прыгал вообще не в ноги, никакой угрозы здоровью не было, сыграл в мяч. Ошибся судья.
ну, возможно и так, но прыжок был опасный для здоровья соперника и судья мог не заметить не касания ног.....будем посмотреть, какой приговор вынесут свыше, думаю желтую не отменят....к сожалению..
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Caerly
Ответ Спартак Уокер
Именно в этом моменте жёлтой не было.
Именно в этом - точно. В первом он Барриосу в ахилл на вторую ЖК приехал, да.
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argentina10
Ответ Barcelona Forever
да чё ты плетёшь-то,где он агрессивно прыгал🤦?!чисто в мяч играл,даже движения ноги в сторону соперника не было
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Александр Комиссаров
Ответ Зелёный гопник
Там момент в динамике сложно отследить, было опасно, судья решил перестраховаться.
ну конечно перестроховаться ,в следующем матче Хорхе не сыграет,это плюс для Зенита будет,хорошая подстраховка,Кукуян был в хорошей позиции и видел все,и если было там нарушение но не жёлтую,сколько раз игроки Зенита били по ногам Нгамале и Бителло и только одну жёлтую дал,хотя были моменты где можно было дать жёлтую,но довал
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