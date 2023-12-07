В России запустился онлайн-сервис по заказу чартерных и групповых рейсов для спортивных команд Globus

Теги Футбол

В тестовом режиме запустился Globus – онлайн-сервис по заказу чартерных рейсов для спортивных команд. 

Работа сервиса устроена просто: спортивная организация оставляет заявку на рейс, ждет откликов от авиакомпаний, а затем выбирает лучшее предложение.

После подтверждения рейса сервис берет на себя организацию всех этапов перелета. Если у представителя команды возникнет какой-либо вопрос, он сможет связаться с менеджером, доступным 24/7, или пообщаться в чате с авиаперевозчиком. 

Чтобы сделать перелет максимально комфортным, Globus предоставляет командам дополнительные услуги на чартерных и регулярных рейсах: 

– индивидуальное бортовое питание, исходя из меню спортсменов;

– сопровождение в аэропортах прилета/вылета (flight manager), то есть помощь со всеми предполетными и послеполетными процедурами;

– организация разгрузо-погрузочных работ в аэропортах прилета/вылета.

Globus – закрытый ресурс (в него входят только спортивные клубы и авиакомпании), поэтому на платформе указаны цены непосредственно от авиаперевозчика. 

Еще более выгодным перелет получится при заказе услуги empty leg – это бронирование самолета, который возвращается пустым к месту базирования или направляется туда, откуда необходимо забрать пассажиров. В таком случае авиакомпании дают скидку до 50%.

Реклама. ООО «Глобус». erid: 2SDnjczxE64

Опубликовал Sports.ru

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