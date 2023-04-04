Кркич о том, что его называли «новым Месси»: «На меня повесили ярлык. Было нелегко»
Боян Кркич признался, что ему было сложно, когда его называли «новым Месси»
Несколько дней назад Боян Кркич объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас ему 32 года.
– Вас называли «новым Месси». Это прозвище причиняло боль?
– Да. Ну, я бы не сказал, что это была боль. Это скорее ярлык. Ты учишься, а потом понимаешь, что не все зависит от тебя. Вот в этот момент все становится сложнее.
На меня повесили этот ярлык, было нелегко. Мне потребовалось время, чтобы понять, что эти ожидания наложили на меня сторонние люди. А мои ожидания были совсем иными, – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Но судья углядел игру рукой у Туре, хотя она была прижата а животу и мяч просто угодил в нее. Кркич стал бы героем и спасителем, но мяч не засчитали, и Боян никем не стал
в сборной Европы