Кркич о том, что его называли «новым Месси»: «На меня повесили ярлык. Было нелегко»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Боян Кркич Футбол

Боян Кркич признался, что ему было сложно, когда его называли «новым Месси»

Несколько дней назад Боян Кркич объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас ему 32 года.

– Вас называли «новым Месси». Это прозвище причиняло боль?

– Да. Ну, я бы не сказал, что это была боль. Это скорее ярлык. Ты учишься, а потом понимаешь, что не все зависит от тебя. Вот в этот момент все становится сложнее.

На меня повесили этот ярлык, было нелегко. Мне потребовалось время, чтобы понять, что эти ожидания наложили на меня сторонние люди. А мои ожидания были совсем иными, – сказал бывший полузащитник «Барселоны». 

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13 комментариев

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rej1sta
Ответ Мукунку хороший
Пусть не парится.. я вот о нём впервые узнал..думаю что я в этом не одинок)
Если только недавно смотреть футбол начали, достаточно известный он
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Мукунку хороший
Пусть не парится.. я вот о нём впервые узнал..думаю что я в этом не одинок)
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-1
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korablev
Очень многое в карьере Кркича решил гол, который не был засчитан. В полуфинале ЛЧ против Интера Моуриньо. Этот гол делал счет 2:0, и в финал 2010 выходила бы Барса.
Но судья углядел игру рукой у Туре, хотя она была прижата а животу и мяч просто угодил в нее. Кркич стал бы героем и спасителем, но мяч не засчитали, и Боян никем не стал
+2
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+2
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the80dream
Да, было время Боян играл в нападении с Прудниковым,
в сборной Европы
+2
0
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Tollie
Ответ А. Мостовой
в итоге месси стал старым Кркичем
так Кркича ещё никто не оскорблял...
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Football poet
Ну вот так и проверяется игрок, великими только так и становятся, выдерживая любые ярлыки и сравнения, вон Месси тоже всю жизнь с Марадоной сравнивали, но он выдержал, так и становятся великими в спорте
+2
-1
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Марслан Акматалиев
Но Боян действительно начинал очень круто и это в команде Пепа, с Месси в составе.
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Gustav Forsberg
Ответ deadjoker
На Давыдова тоже повесили, он вот не парился :))
Давыдов сам на свою карьеру кое-что повесил..
+3
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Екн Лор
Жаль у Кркича не было внутреннего стержня, быстро он сдался. Зато у всяких сопляков вроде Гави самомнение выше крыши
0
-4
-4
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Arthurino
Ответ deadjoker
На Давыдова тоже повесили, он вот не парился :))
Так если вспомнить все «вторые Месси» не удались. От немца Марина до условного Ламелы или тех же Жано с Давыдовым
+5
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А. Мостовой
в итоге месси стал старым Кркичем
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red hikkikomori
Твои ожидания - твои проблемы 😂
+1
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deadjoker
На Давыдова тоже повесили, он вот не парился :))
+23
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