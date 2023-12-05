Артета о Рэмсдейле и «Ньюкасле»: «Хочу, чтобы Аарон был в «Арсенале». Очень рад, что у меня есть два очень хороших вратаря»
Микель Артета хочет, чтобы Аарон Рэмсдейл остался в «Арсенале».
Ранее появилась информация об интересе к вратарю со стороны «Ньюкасла». Аарон Рэмсдейл провел пять матчей в нынешнем сезоне АПЛ.
«Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я очень рад, что у меня есть два очень, очень хороших вратаря. Аарон остается с нами.
Аарон готов играть. Как любой игрок, он хочет играть за «Арсенал». Вот что он хочет сделать», – сказал главный тренер «канониров» Микель Артета.
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