Астон Вилла — Манчестер Сити: прогноз на матч 6 декабря 2023, Чемпионат Англии

6 декабря в Бирмингеме состоится матч 15 тура Чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк». Начало поединка запланировано на 23:15 по московскому времени.

В ближайшем туре мы увидим интересный матч двух самых результативных команд на текущий момент в АПЛ и оба игровых коллектива сейчас в ТОП-4 и являются соседями по таблице. Оба оппонента многовато пока пропускают в чемпионате и вероятнее всего всего мы увидим голевую феерию в их исполнении. Так ли это будет на самом деле, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ТБ (2,5), ОЗ (да).

Астон Вилла

Команда из Бирмингема в прошлом сезоне АПЛ проявила себя достаточно неплохо и смогла залезть в еврокубковую зону, заняв 7 строчку в таблице. В их активе 61 набранное очков в 38 турах и на 1 балл они обогнали восьмой «Тоттенхэм», который остался в этом году без еврокубков и провел для себя неудачный сезон. И совсем немного им не хватило до шестого «Брайтона» (1 очко), который оказался в зоне Лиги Европы.

В текущем сезоне Чемпионата Англии у «Астон Виллы» достаточно неплохой старт и сейчас команда идет в ТОП-4 первенства, замыкая его. В 14 сыгранных турах АПЛ им удалось положить в свою копилку 29 очков, что всего на 1 балл меньше чем у третьего «Сити». Да и от «Ливерпуля» и «Арсенала» всего 3 и 4 очка соответственно. В этом сезоне команде уже удалось выиграть 9 матчей, проиграв только 3 тура. Впечатляет и результативность команды, пока у них второй показатель в АПЛ (33 мяча), больше только у «Манчестер Сити» (36 голов). Лучшим голеадором команды сейчас является английский нападающий Олли Уоткинс, на счету которого сейчас 8 голов и 6 голевых передачи и в списке лучших снайперов АПЛ он сейчас идет на 4 месте. А вот в обороне пока дела обстоят у команды не так хорошо, как бы хотелось, и 20 пропущенных мячей – это довольно средний показатель среди всех команд и в 14 турах это многовато.

В рамках 11 тура «Астон Вилла» неожиданно уступила скромному «Ноттингем Форест» (0:2), но это их не смутило и не подкосило. Затем они одержали 2 победы кряду: сначала в домашнем матче над «Фулхэм» (3:1), где показали очень уверенную игру и создали приличное количество моментов у ворот соперника, которые смогли успешно реализовать. А в 13 туре удалось одолеть очень крепкого соперника в лице «Тоттенхэма» (2:1), который был повержен в гостях. Команду из Бирмингема не смутил быстрый пропущенный гол, он же дал им задора и они сначала в конце первого тайма отыгрались, а затем в начале второго и вышли вперед в счете, после чего плотно встали в оборону и добились виктории.

А в последнем сыгранном туре удалось с трудом увезти 1 очко с выезда к «Борнмуту» (2:2). Дважды «Астон Вилла» по ходу встречи уступала в счете, но в концовке встречи все же восстановила равновесие благодаря голу Уоткинса на 90 минуте игры.

Бирмингемская команда в этом сезоне участвует в Лиге Конференций и проявляет себя там достаточно неплохо. На их счету 4 победы в 5 матчах турнира и 12 набранных баллов, что им позволяет сейчас занимать 1 строчку в турнирной таблице и на 3 балла опережать вторую «Легию». А участие в плей-офф команда уже себе обеспечила и ниже второй стрчоки в таблице уже не опустится. А вот, чтобы занять 1 место в последнем туре будет достаточно сыграть вничью, чтобы не зависеть от результатов игры польской команды.

Результаты «Астон Виллы» в 5 последних сыгранных матчах:

03.12.23 «Борнмут» — «Астон Вилла» 2:2;

01.12.23 «Астон Вилла» — «Легия» 2 :1;

— «Легия» :1; 26.11.23 «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1: 2 ;

1: ; 12.11.23 «Астон Вилла» — «Фулхэм» 3 :1;

— «Фулхэм» :1; 10.11.23 «Астон Вилла» — «АЗ Алкмар» 2:1.

Интересные статические факты «Астон Виллы»:

В 5 последних встречах команда не проигрывает, побеждая в 4 матчах;

В последних 12 матчах клуб проиграл лишь однажды;

В последних 7 домашних матчах команда одерживает викторию;

В 5 последних матчах бирмингемского клуба забивают обе команды и в них было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола;

Бирмингемская команда отличаются голом в 5 последних поединках.

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Манчестер Сити

Команда Гвардиолы уже третий сезон кряду завоевывает чемпионство в АПЛ, да и в этом году они не прочь продолжить свою победную поступь. В прошлом сезоне чемпионский трофей им дался непросто, все благодаря хорошей финишной прямой турнира, где удалось добиться много положительных результатов и не обошлось без осечек конкурентов за 1 место в таблице. До последних туров была жаркая баталия с «Арсеналом» за заветное чемпионство, но по итогу удалось опередить лондонцев аж на 5 баллов. Всего же в 38 турах манчестерская команда набрала 89 очков, победив в 28 матчах АПЛ.

Новый сезон английского чемпионата не сказать что на старте стал провальным, но все же он не такой, на который претендовала команда Гвардиолы. Сейчас клуб занимает 3 строчку в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» всего на 3 балла, при этом от второго «Ливерпуля» всего 1 очко. Не изменяет себе команда Пепа в своей атакующей игре и выдает лучшую результативность в АПЛ на данный момент, на их счету 36 забитых голов, 14 из которых наколотил лучший голеадор чемпионата на текущий момент – Эрлинг Холанд. В обороне не все так гладко у манчестерской команды и в последних 3 матчах АП они пропустили 8 голов, хотя до этого столько же пропустили в 11 встречах.

В рамках 10 тура «Сити» уверенно в гостях добился победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0), где Холанд отметился голевым дублем и ассистом. А следом разгромил дома «Борнмут» (6:1), забив в каждом из таймов по 3 мяча. И казалось бы ничего не предвещало их сложностей в последующих турах, но все же потом до текущего момента им не удалось на протяжении 3 туров одержать победу. Сначала произошла голевая перестрелка в гостях с «Челси» (4:4), где удалось трижды манчестерцы вести в счете, н опри этом победы была упущена в компенсированное время к матчу, когда на 95 минуте их ворота с пенальти поразил Палмер.

Следом случилась уже домашняя ничья в матче с «Ливерпулем» (1:1), где при небольшом территориальном преимуществе хозяев, ливерпульцем все же удалось в концовке встречи отыграться в счете.

А последнем сыгранном матче АПЛ подопечные Гвардиолы в драматичном поединке разошлись миром с клубом «Тоттенхэм» (3:3). Здесь хозяева дважды вели в счете и вновь не удержали победу, пропустив в концовке игры злосчастный гол, который вновь им принес лишь 1 очко.

Играет команда из Манчестера в текущем сезоне и в Лиге Чемпионов, где чувствует себя как рыба в воде и набрала максимальное количество очков в 5 матчах турнира (15). Они уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места за 1 тур до конца, а в последнем туре удалось обыграть с большим трудом немецкий «Лейпциг» (3:2), где был совершен камбэк со счета (0:2) после первого тайма. Авторами голов стали: Холанд, Фоден и Альварес.

Результаты «Манчестер Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

03.12.23 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 3:3;

29.11.23 «Манчестер Сити» — «Лейпциг» 3 :2;

— «Лейпциг» :2; 25.11.23 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1:1;

12.11.23 «Челси» — «Манчестер Сити» 4:4;

08.11.23 «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» 3:0.

Интересные статические факты «Манчестер Сити»:

В 9 последних встречах команда не проигрывает, одержав победу в 6 матчах;

Последний гостевой матч был ничейным;

В 4 последних матчах «Сити» забивают обе команды;

В 8 из 9 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 3 гола;

В 3 последних играх АПЛ команда пропустила 8 голов;

Команда отличается голом в 9 последних поединках.

Астон Вилла – Манчестер Сити: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 179 очных матчей. Большинство из них (80) стали победными для «Сити», а у «Астон Виллы» в активе 57 побед. А 42 матча закончились ничейным результатом.

«Астон Вилла» в этих матчах забивал в среднем 1.40 голов (250 мячей), а «Манчестер Сити» 1.66 (298 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (7:1), такой результат удавался только «Астон Вилла» в истории их очных встреч, а было это в в далеком 1900 году в рамках Премьер-Лиги.

А «Сити» крупно громил соперника дважды по (5:0) и 1 раз (6:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

12.02.23 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» ( 3 :1).

– «Астон Вилла» ( :1). 03.09.22 «Астон Вилла» – «Манчестер Сити» (1:1).

22.05.22 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» ( 3 :2).

– «Астон Вилла» ( :2). 02.12.21 «Астон Вилла» – «Манчестер Сити» (1: 2 ).

(1: ). 21.04.21 «Астон Вилла» – «Манчестер Сити» (1:2).

В последних 15 сыгранных очных встречах оппонентов манчестерская команда не проигрывала оппоненту. А в 10 из 11 последних матчах они побеждали их. Последний раз «Астон Вилла» обыгрывала их в 2013 году, тогда в домашнем матче АПЛ им удалось добиться победы с минимальной разницей в счете (3:2).

В 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 9 из 11 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Сити

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Сити» с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Астон Вилла» — 4.41;

Ничья — 4.41;

Победа «Манчестер Сити» — 1.71;

1X — 2.16;

X2 — 1.22;

Ф1 (1,5) — 1.46;

Ф2 (-1) — 2.19;

Ф1 (1) — 1.72;

Ф2 (-1,5) — 2.82;

ТБ (2,5) — 1.47;

ТМ (2,5) — 2.79;

ТБ (3) — 1.73;

ОЗ (да) — 1.47;

ОЗ (нет) — 2.73.

Статус фаворита в этом матче без сомнения принадлежит «Сити». Они же на данный момент являются лучшей командой европы, хоть и переживают пока не лучшие времена касательно результатов. Класс игроков и их потенциал гораздо выше на данный момент у «Манчестер Сити», тем более что таким форвардом как Холанд, за них в атаке переживать не стоит. Хоть «Астон Вилла» в последнее время демонстрирует достаточно хорошие результаты, все же «Манчестер Сити» для них очень неудобный соперник, о чем и говорят их последние очные встречи, в большинстве которых победу праздновал манчестерский клуб. Здесь можно заключить пари на П2 за приличный коэффициент 1.71, все же думаю что победят гости, хоть матч будет для них очень непростым.

В своих последних встречах оба оппонента выдают достаточно результативную игру. Да и в 9 из 11 последних очных встречах оппонентов было забито 3 мяча и более и в 5 последних обе команды забивали друг другу. Здесь можно сделать ставку на ТБ (2,5) и ОЗ (да), на оба эти события дают неплохой коэффициент 1.47.

Где смотреть матч Астон Вилла – Манчестер Сити

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