«Пойду на таксиста учиться, потом на тренера. Дальнобойщиком еще можно». Олег Иванов о завершении карьеры

Теги Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Футбол

Олег Иванов не исключил завершения карьеры по окончании сезона.

Контракт 37-летнего полузащитника с «Рубином» истекает летом 2024 года.

– Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встает более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история.

Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было.

Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду.

А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера.

– Про таксиста вы говорите серьезно?

– Да. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком, – сказал Иванов.

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17 комментариев
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«Я вообще футболист Сборной России, а таксую так, для души»
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а где учат на таксиста?
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Ответ Николай Бойко
так понтов ещё сколько, где думающий техничный футбол, и где Олег Иванов
Иванов кстати довольно техничный и уж точно не глупый игрок
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В 37 лет рассуждает как первоклашка.
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Ответ Геннадий Киселёв
Комментарий удален модератором
Работа дальнобойщика тяжёлая, но никакого таланта для неё не нужно.
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Олежа Петросян
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На таксиста это надо майором КГБ быть, не меньше
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Футболисту хорошо, а таксисту - лучше,
Я в бомбилы бы пошёл, пусть меня научат...🚖
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Ответ Геннадий Киселёв
Комментарий удален модератором
Нет у него на счету в ВТБ 500 млн руб под 12-14% годовых ему хватит до глубокой пенсии и он даже колесо на легковушке не поменяет тем более на фуре )
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Ответ Альберт Сафиуллин
В 37 лет рассуждает как первоклашка.
Слово "юмор" вам о чём-нибудь говорит?) не думаю что он говорил это серьёзно
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Дальнобойщиков в Татарстане хватает. Самые отбитые дальнобойщики из Татарстана . Такое ощущение , что они с тракторов вчера пересели на фуры . Ноль воспитания. Хотя, конечно, не все . Но как 16 регион то это самое ###### на дороге. Без поворотников вылезет в левый ряд, будет ползти 10 км , еще по телефону поговорит со всей своей деревней. Жуть просто . Иди , Олег, в таксисты. В Казани таксисты воспитанные .
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Ответ Семён Жуйло
Давай сразу на танкиста.
Какой ты нафиг танкист (с)
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Комментарий удален модератором
Давай сразу на танкиста.
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Я думал он лет 5 уж как закончил)
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В знаменитый ТГУ, (таксистский государственный университет), 5 лет учиться надо)))
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