Появились фото выездной формы сборной Бельгии для Евро-2024 – с отсылкой к «Приключениям Тинтина»

В сети появились фото выездной формы сборной Бельгии для чемпионата Европы.

Евро-2024 пройдет в Германии летом следующего года. Выездные матчи на этом турнире бельгийская команда будет проводить в голубых футболках с белым воротником.

Отмечается, что этот комплект формы содержит отсылку к серии комиксов «Приключения Тинтина» – футболка похожа на одежду главного героя. Форма разработана компанией adidas.

«Приключения Тинтина» – серия комиксов бельгийского художника Эрже, выходившая с 1929 по 1986 год. Она переведена с французского на 50 языков мира, а в 2011 году Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».

На Евро-2024 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Словакии и Румынии. Еще один участник квартета станет известен после стыковых матчей Лиги наций.

Изображения: https://www.footyheadlines.com/

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