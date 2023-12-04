Появились фото выездной формы сборной Бельгии для Евро-2024 – с отсылкой к «Приключениям Тинтина»

Теги Сборная Бельгии по футболу adidas игровая форма стиль Евро-2024 Футбол

В сети появились фото выездной формы сборной Бельгии для чемпионата Европы.

Евро-2024 пройдет в Германии летом следующего года. Выездные матчи на этом турнире бельгийская команда будет проводить в голубых футболках с белым воротником. 

Отмечается, что этот комплект формы содержит отсылку к серии комиксов «Приключения Тинтина» – футболка похожа на одежду главного героя. Форма разработана компанией adidas. 

«Приключения Тинтина» – серия комиксов бельгийского художника Эрже, выходившая с 1929 по 1986 год. Она переведена с французского на 50 языков мира, а в 2011 году Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».

На Евро-2024 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Словакии и Румынии. Еще один участник квартета станет известен после стыковых матчей Лиги наций. 

Изображения: https://www.footyheadlines.com/

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17 комментариев
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Приключения Тинтина - это захватывающая поездка Канделаки на феррари с Керимовым
+72
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из этой сделают и основную для Италии..
+8
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+8
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Топ
+3
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+3
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Ответ Ебздрогыч
Приключения Тинтина - это захватывающая поездка Канделаки на феррари с Керимовым
Когда они попали в ДТП и быстро покинули автомобиль?!)
+2
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прям красные дьяволы)))
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Ассоциации с Тинтином? У меня больше с вафлей.
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Ответ utsh44psmr
Это же Тедеско «попрыгунчик»
долго думал?
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Ответ Ебздрогыч
Приключения Тинтина - это захватывающая поездка Канделаки на феррари с Керимовым
или поездка той же Тинтин к Артёму милевскому
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Мультфильм топовый😻
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Тинтин этот, это локальное распиаренное Г.
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Нашим надо форму по мотивам «Ёжик в тумане». Подходит на все 💯.
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Лукаку в этой форме будет вылитый Тинтин.
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Этот маркетинговый бред уже просто испанский стыд вызывает. "При создании формы мы руководствовались.... бла-бла-бла... она ассоциируется... бла-бла-бла." Что за бред? Вот здесь она каким местом с Тинтином ассоциируется, если вы даже в цвет не попали? У команд и сборных есть исторические цвета, сделайте просто красивую форму без этой маркетинговой "воды" и все.
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синяя Бельгия??? что творится то
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Ответ Ебздрогыч
Приключения Тинтина - это захватывающая поездка Канделаки на феррари с Керимовым
:))))))))))
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Ответ c5dsk7xqqb
Топ
у ха ха ха ха )))))
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