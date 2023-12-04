Роналдиньо о Мбаппе: «Он может выиграть «Золотой мяч» в любой команде, но я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Роналдиньо лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Роналдиньо оценил шансы Килиана Мбаппе на завоевание «Золотого мяча».

«У такого отличного игрока, как он, может быть возможность выиграть «Золотой мяч» в любой команде, но, поскольку я люблю «ПСЖ», я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ».

Я надеюсь, что он выиграет его. Он хороший друг и очень хороший игрок. Мне нравится его стиль игры», – сказал бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» в интервью AFP. 

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16 комментариев
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Ответ Гоблинский
В ПСЖ он может выиграть только очередной золотой дождь в ЛЧ
А как ЗМ связан с ЛЧ? Он может спокойно брать ЗМ и без ЛЧ.
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+5
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Ответ stif 95
25 лет Мбаппе, один раз он уж точно был достоит взять это мячик, хотя бы 2018, да и в этом в принципе заслуживал, но есть ребята из фифашки, они греют эльфов, чтобы санта-клуас принес им подарки
Мбаппе забирал бы ЗМ за сезон 21-22, если не засудили ПСЖ в матче с Реалом. Он оба матча дико тащил.
+9
-6
+3
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В лиге 1 ему это точно не светит
+2
-1
+1
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25 лет Мбаппе, один раз он уж точно был достоит взять это мячик, хотя бы 2018, да и в этом в принципе заслуживал, но есть ребята из фифашки, они греют эльфов, чтобы санта-клуас принес им подарки
+6
-6
0
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не выиграет в псж .уверен просто
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ЛЧ с ПСЖ с его обычной статистикой и ЗМ сам собой придет.
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Без шансов. В лиге 1 он может рассчитывать только на лучшего игрока европы.
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Ответ Гоблинский
В ПСЖ он может выиграть только очередной золотой дождь в ЛЧ
Если выиграет, заберёшь на себя дождь?
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Ответ stif 95
кое-кто брал же, и за кубок водокачки, некоторые 8 лет не видели лч, и взяли 4 зм согласен полностью
Не знал, что ЧМ - это кубок водокачки)
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