Роналдиньо о Мбаппе: «Он может выиграть «Золотой мяч» в любой команде, но я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ»

Роналдиньо оценил шансы Килиана Мбаппе на завоевание «Золотого мяча».

«У такого отличного игрока, как он, может быть возможность выиграть «Золотой мяч» в любой команде, но, поскольку я люблю «ПСЖ», я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ».

Я надеюсь, что он выиграет его. Он хороший друг и очень хороший игрок. Мне нравится его стиль игры», – сказал бывший футболист «Барселоны» и « » в интервью AFP.

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