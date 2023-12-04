«Торпедо», вероятно, уволит Горлова. Клуб ищет нового тренера

Артем Горлов, вероятно, покинет пост главного тренера «Торпедо».

На этой неделе у него состоится встреча с президентом клуба Ярославом Савиным, сообщает « с Ильевым».

По данным источника, руководство черно-белых ищет нового главного тренера и уже обзванивают потенциальных кандидатов.

После 20 туров « » занимает в Мелбет Первой лиге 8-е место.

возглавил команду в начале октября после отставки Пепа Клотета, когда москвичи шли десятыми в таблице.

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