«Торпедо», вероятно, уволит Горлова. Клуб ищет нового тренера

Теги Первая лига Торпедо отставки Артем Горлов Ярослав Савин Футбол

Артем Горлов, вероятно, покинет пост главного тренера «Торпедо».

На этой неделе у него состоится встреча с президентом клуба Ярославом Савиным, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, руководство черно-белых ищет нового главного тренера и уже обзванивают потенциальных кандидатов.

После 20 туров «Торпедо» занимает в Мелбет Первой лиге 8-е место.

Горлов возглавил команду в начале октября после отставки Пепа Клотета, когда москвичи шли десятыми в таблице.

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8 комментариев
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Эх горемычные.
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Ответ Евгений - 79
Шёпотом - Мостовой свободен.
Водка без пива - царь без пердива😑
+4
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Ответ Евгений - 79
Шёпотом - Мостовой свободен.
На стажировку?
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Мостовой, Аленичев, Кобелев, Канчельскис, в общем есть из кого выбирать
0
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Уже обзванивают) Я думал должен быть чат «все тренеры России» с админкой у того же Талалаева, где выходит пост с опросом: Торпедо ищет тренера:
- готов
- да ну нахрен
- уже работал
- не моё
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