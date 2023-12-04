«Торпедо», вероятно, уволит Горлова. Клуб ищет нового тренера
Артем Горлов, вероятно, покинет пост главного тренера «Торпедо».
На этой неделе у него состоится встреча с президентом клуба Ярославом Савиным, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, руководство черно-белых ищет нового главного тренера и уже обзванивают потенциальных кандидатов.
После 20 туров «Торпедо» занимает в Мелбет Первой лиге 8-е место.
Горлов возглавил команду в начале октября после отставки Пепа Клотета, когда москвичи шли десятыми в таблице.
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