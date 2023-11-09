«Торпедо» утвердило Горлова главным тренером. При нем клуб поднялся с 10-го на 8-е место в Первой лиге, выиграв 1 матч из 5

Теги Первая лига Торпедо Артем Горлов Футбол

Артем Горлов утвержден главным тренером «Торпедо».

36-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера москвичей 3 октября после отставки Пепа Клотета, когда «Торпедо» занимало в Мелбет Первой лиге 10-е место.

В 5 матчах при Горлове черно-белые одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. После 17 туров «Торпедо» идет в таблице восьмым.

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9 комментариев

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Александр Лазарев
молодцы! делают всё, чтобы остаться там.
+10
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Sobachkin
Видимо лоялен руководству
+5
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Леонид Матросов
Ну ничего себе статистика, один только матч последний что стоит.
+4
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TFP_Sports
звучит грустно
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Alex8007
Шило на мыло, Пеп интереснее был
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Красная стрела
Что это за тип, которого всё время продвигают.
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Михаил Арно
Ответ Леонид Матросов
Ну ничего себе статистика, один только матч последний что стоит.
согласен
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d.xoxlov
Ответ Sobachkin
Видимо лоялен руководству
Видно, Ткаченко успел его удачно руководству всунуть.
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