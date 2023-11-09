«Торпедо» утвердило Горлова главным тренером. При нем клуб поднялся с 10-го на 8-е место в Первой лиге, выиграв 1 матч из 5

Артем Горлов утвержден главным тренером «Торпедо».

36-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера москвичей 3 октября после отставки Пепа Клотета, когда «Торпедо» занимало в Мелбет Первой лиге 10-е место.

В 5 матчах при черно-белые одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. После 17 туров « » идет в таблице восьмым.

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