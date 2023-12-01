Экс-президент «Ворсклы» Соболев хочет купить «Торпедо» и назначить тренером Кононова (Metaratings)

Теги бизнес Первая лига Торпедо отставки Олег Кононов Леонид Соболев Футбол

Бизнесмен Леонид Соболев намерен приобрести «Торпедо».

Бывший президент «Ворсклы» из Полтавы готов сразу вложить в московский клуб 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, он планирует пригласить Олега Кононова на пост главного тренера черно-белых, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в настоящее время Соболев занимается строительным бизнесом в Подмосковье. До этого он оказывал финансовую поддержку «Сатурну», который в августе покинул Кононов.

На данный момент более 75% акций «Торпедо» принадлежат концерну «Россиум», которым владеет миллиардер Роман Авдеев.

После 20 туров москвичи занимают в Мелбет Первой лиге 8-е место.

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8 комментариев
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Кому нужно Торпедо без площадки вокруг стадиона
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Авдеев продаст 100%
Ему была нужна земля вокруг стадиона, на сам клуб ему пофиг.
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Если не ошибаюсь Ворскла при нем в евро кубка играла
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Отмойте первую букву!
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Хитрый план. Хуже Торпедо не будет. Хотя не похоже, чтобы текущие собственники наигрались
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