Экс-президент «Ворсклы» Соболев хочет купить «Торпедо» и назначить тренером Кононова (Metaratings)

Бизнесмен Леонид Соболев намерен приобрести «Торпедо».

Бывший президент «Ворсклы» из Полтавы готов сразу вложить в московский клуб 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, он планирует пригласить Олега Кононова на пост главного тренера черно-белых, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в настоящее время Соболев занимается строительным бизнесом в Подмосковье. До этого он оказывал финансовую поддержку «Сатурну», который в августе покинул Кононов.

На данный момент более 75% акций « » принадлежат концерну «Россиум», которым владеет миллиардер Роман Авдеев.

После 20 туров москвичи занимают в Мелбет Первой лиге 8-е место.

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