Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Нассаджи», «Аль-Иттихад» Бензема против «Сепахана»

«Аль-Хилаль» примет иранский «Нассаджи» в 6-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет дома с иранским «Сепаханом».

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с таджикским «Истиклолом».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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