Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Нассаджи», «Аль-Иттихад» Бензема против «Сепахана»
«Аль-Хилаль» примет иранский «Нассаджи» в 6-м туре Лиги чемпионов Азии.
Также в понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет дома с иранским «Сепаханом».
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с таджикским «Истиклолом».
Лига чемпионов Азии
Групповой этап
6-й тур
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.00, «King Abdulaziz Sports City Stadium»
- Дата проведения
- 5 декабря, 19.00, «Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Лиги чемпионов Азии
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