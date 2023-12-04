Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Нассаджи», «Аль-Иттихад» Бензема против «Сепахана»

Теги результаты Лига чемпионов Азии Сепахан Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Истиклол Нассаджи Футбол

«Аль-Хилаль» примет иранский «Нассаджи» в 6-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет дома с иранским «Сепаханом».

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с таджикским «Истиклолом».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

6-й тур

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Нассаджи Иран
Дата проведения
4 декабря, 19.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия – Сепахан Иран
Дата проведения
4 декабря, 21.00, «King Abdulaziz Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Истиклол Таджикистан – Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия
Дата проведения
5 декабря, 19.00, «Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

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1 комментарий
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а бакаев то где 🤨
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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