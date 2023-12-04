Роналду пропустит матч с «Истиклолом» в азиатской ЛЧ. Форвард «Аль-Насра» не полетел в Таджикистан
Криштиану Роналду пропустит ближайший матч в азитаской Лиге чемпионов.
«Аль-Наср» встретится с «Истиклолом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии. Матч пройдет в Таджикистане завтра, 5 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Роналду не попал в заявку своей команды на эту игру и не полетел в Душанбе. По информации телеканала «Варзиш», португалец не до конца восстановился от травмы, полученной в игре с «Персеполисом» (0:0), и поэтому руководство саудовского клуба дало игроку время на отдых.
«Аль-Наср» уже гарантировал себе место в плей-офф азиатской Лиги чемпионов, набрав 13 очков после 5 туров. «Истиклол» занимает последнее место в группе с 2 баллами.
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