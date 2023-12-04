Роналду пропустит матч с «Истиклолом» в азиатской ЛЧ. Форвард «Аль-Насра» не полетел в Таджикистан

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Истиклол Футбол

Криштиану Роналду пропустит ближайший матч в азитаской Лиге чемпионов.

«Аль-Наср» встретится с «Истиклолом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии. Матч пройдет в Таджикистане завтра, 5 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

Роналду не попал в заявку своей команды на эту игру и не полетел в Душанбе. По информации телеканала «Варзиш», португалец не до конца восстановился от травмы, полученной в игре с «Персеполисом» (0:0), и поэтому руководство саудовского клуба дало игроку время на отдых. 

«Аль-Наср» уже гарантировал себе место в плей-офф азиатской Лиги чемпионов, набрав 13 очков после 5 туров. «Истиклол» занимает последнее место в группе с 2 баллами. 

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44 комментария
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Жаль, таджики не увидят своего кумира...
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Жаль таджиков которые купили билет по оверпрайсу
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Ответ VERBLYUD
Жаль, таджики не увидят своего кумира...
Ни один адекватный любитель футбола не отказался бы посмотреть вживую на Криша, даже позднего
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Жаль местных таджиков
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Сейчас это главная новость Душамбе. Без шуток.
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Билеты, которые стоят 20 сомони, продали за 100, те, что за 100, по 1 000, а те, что по 300, по 3 000 (чуть меньше 300$). Изначально было ясно, что Криш может приехать в Душанбе только в случае, если его клуб к 6 туру не решит вопрос выхода из группы (что было маловероятно).
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Половина спортса в трауре, там же его основная аудитория
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Вопиющее неуважение к большей части своих болельщиков
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Ответ GuruFutbola
Некрасивый жест кринжа к своей целевой аудитории, скоро даже аульцы перестанут его уважать
Аульцы, которых ты принижаешь, гораздо адекватные чем ты.
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Странно, ведь там его самая большая фанбаза.
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Не повезло конечно тем, кто билеты раскупил в надежде увидеть Криштиану.
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После позорных 0-3 мог бы показать кто батя кишлака
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Всем аулом ждали, а он кинул!!
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Таджикистан перестанет уважать роналду, и станут болеть за Барселону
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Ответ Антиглор17
Половина спортса в трауре, там же его основная аудитория
можно подумать в Москве или СПБ на него никто бы не пошел смотреть
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Кто в Душанбе не бывал, тот AFC не видал
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Лица таджиков представили?
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Гуру футбола в печали, аххахаххахаха))
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Ответ GuruFutbola
Некрасивый жест кринжа к своей целевой аудитории, скоро даже аульцы перестанут его уважать
тебе 10 лет?
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Ответ GuruFutbola
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Он в таджикистан приезжал раньше к тебе?
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Ответ S1rAlex
Несмотря на унизительные комменты мессекты, я реально сочувствую таджикам. Сам бы не отказался от удовольствия вживую увидеть лучшего футболиста в истории. Вот Месси видел в 2011-м, а гоата не довелось 😔
Как же я тебе завидую увидеть Величайшего...
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Ответ Плевал я
Где они? Плюсодрочер
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Ответ mr kovalsky
Он в таджикистан приезжал раньше к тебе?
https://ibb.co/XYV2Zmr
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Ответ GuruFutbola
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У глоров криша траур)
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Таджики свои квартиры меняли на билет...
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Теперь Таджикистану придется ехать в Аравию смотреть на Криштиану
(а мы и не против)
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