«Китай точно превзошел ожидания. Поразили масштабы: ширина дорог везде – будто на МКАДе». Березовский о поездке на матч легенд

Роман Березовский впечатлен поездкой на матч легенд в китайский Ухань.

27 ноября в Ухане прошел матч легенд Европы и Америки – при участии , , , Кларенса Зеедорфа, , Кака, Ривалдо, Габриэля Батистуты, Адриано, и других звезд.

Березовский отыграл один тайм за сборную Европы, которая победила по пенальти (основное время завершилось со счетом 5:5).

«Как я вообще попал на этот матч? Пару месяцев назад ко мне обратились организаторы – агентство GLS, оно сотрудничает с международной ассоциацией по развитию футбола [IFDA, International Football Development Association]. Ассоциация помогает футболистам, закончившим карьеру, переквалифицироваться и найти себя после. Под ее эгидой организуют такие матчи легенд и другие мероприятия по всему миру.

Предложили поучаствовать, я с радостью согласился. Оплатили билеты бизнес-класса, дали небольшой гонорар, отличный пятизвездочный отель. Летел транзитом: из Еревана – в Москву, а оттуда уже семь часов до Пекина. Потом пересадка – и два часа до Уханя.

Мои ожидания Китай точно превзошел. Думал, увижу огромное скопление людей, инфраструктуру не самого высокого уровня. Но в итоге очень понравилось. Перед поездкой мне сказали: «Там все большое». Я не понял: «Наоборот ведь – маленькие люди». Но масштабы поразили: шикарный «Шереметьево» даже с новыми терминалами после пекинского аэропорта кажется малюсеньким. Ширина дорог – будто везде по МКАДу едешь.

При этом рядом с огромными торговыми центрами и домами сохраняют природу. Очень много широких рек и мостов через них, зелени, парков. Не заметил смога. Во-первых, много современных электромобилей. Во-вторых, нас встретило чистое небо. Был туман, но, мне кажется, это от большого количества рек, влажности и перепада температур.

Люди характерные для восточной культуры. Очень приветливы, услужливы – пытаются помочь во всем. Хорошо идут на контакт. Особенно те, кто хоть чуточку говорит на английском. Прям чувствуешь гостеприимство. После поездки захотелось вернуться в Китай туристом.

Ездили на мастер-класс в местную академию (она тоже огромная) – в нашей группе были, например, Матерацци и Карагунис. Пообщались, сфотографировались. Но, к сожалению, Ухань как следует посмотреть не удалось. Не рекомендовали выходить на улицу, чтобы звезд не донимали фанаты – разрешалось только с охранником. Не хотелось гулять с незнакомым человеком.

Народу вокруг отеля – тьма. Круглосуточно дежурили: кто-то пытался заскочить в лифт, подловить звезду, чтобы сфотографироваться, взять автограф. Видел, как одному фанату расписывались на лбу. По-моему, Фигу. Болельщик точно не был против. Может, и сам об этом попросил.

Неожиданное приключение, конечно. Просто счастье, что побывал в непосредственной близости – в раздевалке и на поле – с футболистами, которые были для меня детскими кумирами: Баджо и Батистутой», – рассказал Березовский в интервью Sports.ru.

Я играл с Тотти, Фигу и Зеедорфом – против Кака, Ривалдо и Батистуты. Впечатления Романа Березовского

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!