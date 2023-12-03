У «Ньюкасла» 14 ударов по воротам «МЮ» в 1-м тайме – против двух
«Ньюкасл» в 7 раз чаще «Манчестер Юнайтед» бил по воротам в 1-м тайме.
Команда Эдди Хау нанесла 14 ударов за первую половину игры 14-го тура АПЛ. Дважды она попала в створ, но счет открыть не смогла.
Гости стадиона «Сент-Джеймс Парк» пробили дважды и один раз попали в створ.
Также «Ньюкасл» чаще соперника владел мячом – 60,4% против 39,6%.
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Теперь понятно на каком автобусе сегодня ехал второй манчестерский, решили даже из него не выходить.