У «Ньюкасла» 14 ударов по воротам «МЮ» в 1-м тайме – против двух

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Эрик тен Хаг Футбол

«Ньюкасл» в 7 раз чаще «Манчестер Юнайтед» бил по воротам в 1-м тайме.

Команда Эдди Хау нанесла 14 ударов за первую половину игры 14-го тура АПЛ. Дважды она попала в створ, но счет открыть не смогла.

Гости стадиона «Сент-Джеймс Парк» пробили дважды и один раз попали в створ.

Также «Ньюкасл» чаще соперника владел мячом – 60,4% против 39,6%.

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8 комментариев
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Мда, не могут Сороки забить середняку.

Теперь понятно на каком автобусе сегодня ехал второй манчестерский, решили даже из него не выходить.
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14Хаг
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Руки прочь от человека-дождя. 😂😂😂
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они что не знают что нужно бить с центра поля чтоб наверняка
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Не в обиду будет сказано фанам «МЮ», но, глядя на статистику матча (xG, удары), кажется, будто топ-клуб играет против середняка, и топ-клуб здесь — явно не «МЮ»
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Всегда кажется что хуже уже некуда......
а ты на Челси посмотри((
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Магваер заткнул рты скейтерам. Был лучшим в первом тайме
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Всегда кажется что хуже уже некуда......
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