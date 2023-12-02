Юран хочет вернуть систему «весна – осень»: «Понимаю функционеров, но посоветовал бы выйти в минус 6 в ветровочках и бутсах и походить минут 20. Нужно игроков уважать»

Теги премьер-лига Россия РФС Сергей Юран Пари НН календарь Матч ТВ Футбол

Сергей Юран призвал футбольные власти изменить календарь чемпионата России.

«Тяжело в таких условиях играть и тренироваться. Неделю мы тренировались и в минус шесть, и в минус восемь. Просто парней жалко.

Хотел просто спросить, почему не вернемся к чемпионату «весна – осень», потому что я понимаю функционеров, просто хотел бы посоветовать выйти в минус шесть, минус восемь в ветровочках и бутсах и походить немножко. Минут двадцать хотя бы – не надо час, как тренировка идет, час двадцать.

И я думаю, что, наверное, они бы сказали: однозначно, в таких условиях... Нужно игроков уважать. Это же не просто игру провести – это нужно готовить команду, и когда стоят какие-то задачи... А как ты будешь готовить, когда минус шесть?

Ну очень тяжело. Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся... Не хочу выражаться грубо, но ты не чувствуешь мяч, плюс это травмоопасно. Игроки и «Урала», и наши не уступали в единоборствах. Когда в такую погоду – оно сложно, конечно, играть, поэтому надеюсь, что другие тренеры поддержат.

В первую очередь это здоровье игроков. Да и каждому тренеру, я уверен, в таких условиях тяжело готовить команду. Кто играл в футбол – тот понимает, насколько это тяжело», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч Премьер».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В минус 6 это ладно, а вот в минус 10-15 можно и барсика застудить!
+56
-7
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не играть в Европе и сохранять зимние матчи - идиотизм.
Давайте весна-осень и всё лето можно смотреть нормальный футбол очно. А зимой смотреть классный футбол по ТВ. )))
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Сгоняй в Красноярск какой-нить сейчас поиграть
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шел 2023 год, а люди все еще не понимают, что весна-осень просто меняет круги и мешает трансферам с сильными лигами, а отдельные несколько туров зимой никто и сейчас не мешает распределить раньше, их и так всего 30...
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какая серия уже? Что поменяется?! Перебросьте с декабря матчи на теплое время. Постоянно передвигают кровати!
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pertinax Gandi
Да не меняет просто круги. Не будет при весна-осень трёхмесячного перерыва, когда клубы по сути начинают новый турнир. И будет нормальное зимнее межсезонье, когда по окончании чемпионата, клубы смогут формировать новые составы. А сейчас летом всего три недели перерыв между чемпионатами, команды не успевают сыграться, новички к седьмому туру всё ещё подъезжают.
И в эти 3 недели летом как раз простаивают нормальные газоны
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Cearvm
Шел 2023 год, а люди все еще не понимают, что весна-осень просто меняет круги и мешает трансферам с сильными лигами, а отдельные несколько туров зимой никто и сейчас не мешает распределить раньше, их и так всего 30...
Да не меняет просто круги. Не будет при весна-осень трёхмесячного перерыва, когда клубы по сути начинают новый турнир. И будет нормальное зимнее межсезонье, когда по окончании чемпионата, клубы смогут формировать новые составы. А сейчас летом всего три недели перерыв между чемпионатами, команды не успевают сыграться, новички к седьмому туру всё ещё подъезжают.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
у них зима то все таки помягче
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Forte Live
Какая серия уже? Что поменяется?! Перебросьте с декабря матчи на теплое время. Постоянно передвигают кровати!
Поменяется то что летом можно месяц межсезонья не терять
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ валя_стакан
Конечно возвращаться надо к весна-осень
Ну посмотри как играли последние 10 лет до весна-осень,играли в ноябре,ближе к переходу,последние лет 5 играли в конце ноября.И какой смысл, из за пары туров?Так их можно на весну перенести.Да и будем объективны,в этом году зима ранняя.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конечно возвращаться надо к весна-осень
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Вот именно, что кроме Скандинавии, с которой нас и надо сравнивать по климату. У нас с ноября по март морозы, в конце ноября и начале декабря метровые сугробы, и это почти во всей европейской части, от Ростова до Питера, не говорю уже про Екатерирбург и остальную Сибирь. Даже не на всей Скандинавии зимы такие жёсткие, как в Самаре или Воронеже.
Помню, как ко мне в Самару приехали друзья на кубковый матч Крыльев и Спартака в конце февраля, на улице было -25, матч в итоге перенесли. Дичь полнейшая, и для игрков, и для болельщиков. В наших краях про футбол до апреля даже думать нет смысла.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, давайте вернем весна-осень, будем так же играть в конце ноября при -10 и на соответствующего качества полях, только это будет не середина сезона, а матчи за чемпионство и финал кубка. Отлично будет, я считаю.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И болельщиков не надо забывать, кто это на стадион в минус пойдёт?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно много спорить, но и ЦСКА, и Зенит свои еврокубки выиграли при системе весна-осень
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юран играл при весна-осень, и сам же пишет, что "играл в таких же погодных условиях". Так что и каким образом он хочет поменять?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
помнится при старой системе Уралмаш КАМАЗ играли 25 ноября при минус 25
вот дичь полная была
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nothern Lord
Ну сократите межсезонье и начинаете следующий чемпионат почти сразу. Весна - Осень или Осень- Весна… Зима все равно никуда не денется.
Уже говорили что бюрократически сократить паузу невозможно. Лицензии всякие. Заявки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зубы Дзюбы
Поменяется то что летом можно месяц межсезонья не терять
Ну сократите межсезонье и начинаете следующий чемпионат почти сразу.
Весна - Осень или Осень- Весна… Зима все равно никуда не денется.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зубы Дзюбы
Поменяется то что летом можно месяц межсезонья не терять
Всё равно будет пауза. Сжимайте календарь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Cearvm
Шел 2023 год, а люди все еще не понимают, что весна-осень просто меняет круги и мешает трансферам с сильными лигами, а отдельные несколько туров зимой никто и сейчас не мешает распределить раньше, их и так всего 30...
А кто отдельные несколько туров с зимы убирет? Те же люди, что играют зимой белым мячом или разрешают играть в белой форме. Чиновникам удобно ничего не менять. У них нет гибкого подхода. Поэтому боюсь нужны более радикальные меры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ NIK7478
Там другой климат, умник! Не знал?! Я в шоке от некоторых знатоков, если честно!
тебе тоже напишу, умник, что Россия не Урал, Сибирь и Москва, но и Юг. Сегодня было +20, просто нужно нормально календарь составлять и всё.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pertinax Gandi
Можно будет играть весь июнь-июль, по крайней мере в те годы, когда нет ЧЕ и ЧЕ и заканчивать в середине октября.
Можно, только почему-то никогда этого не делали, даже когда РПЛ играла по системе весна-осень :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А когда от жары Пётр Быстрова упал, норм?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Юрген
Вся соль именно в паре этих туров. Закончили бы в ноябре и всё хорошо. По итогу же сегодня в Нижнем пришло 3 тысячи человек, посмотрим на посещаемость в Москве. Напомню еще через неделю тур. Вы судите со стороны диванного болельщика, не со стороны сидящего на промёрзлой трибуне человека.
Слушайте,сейчас летом,что в Москве,что в Питере,что южнее(скажем так) до +35 температура не по неделе стоит.А про "диванность"...так у нас сейчас меньше на стадион ходят чем дома из за фан айди смотрят.(статистика посещаемости в помощь).Вполне можно составить календарь чтобы играть осенью 17 туров,а весной 13.Вы не угадаее когда в начале декабря +- играбельная погода,как и летом не спрогнозируешь жарко будет или нет в дни матчей.Менять шило на мыло фактически получается,да и Юран сам же говорит,что играл в таких условиях...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ R. Giskard Reventlov
А когда от жары Пётр Быстрова упал, норм?
а зачем играть в 15.00 в 33 градуса
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nothern Lord
Ну сократите межсезонье и начинаете следующий чемпионат почти сразу. Весна - Осень или Осень- Весна… Зима все равно никуда не денется.
Вспомните как играли при весне-осень. Туров в декабре и феврале не было и кубки уефа брали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как сейчас помню при весна-осень заканчивали сезон в снег. В чем разница то? Уж лучше сезон заканчивать при хорошей погоде, а не тыр-пыр
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вы что, хотите летом играть? Совсем с ума сошли?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уже был коммент, про «надо бегать, а не ходить»?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поскольку полдюжины ближайших лет Европа не для нас, хорошим вариантом было бы сократить лигу до 12 команд и 22 недели (22 тура) в нашем климате пригодны для футбола. Выиграют все - уровень вырастет, несмотря на сами-знаете-что и Барсики будут на месте. Кстати, барсики вратарей под куда большей угрозой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алексей Гусев
вот на западе это норма, а у нас застудить боимся...
У них на западе без Барсика можно сменить гендера и обнулиться спокойно. У нас - уже статьёй попахивает )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ебздрогыч
В минус 6 это ладно, а вот в минус 10-15 можно и барсика застудить!
даже плюсов не жалко
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне вообще интересно - чем стало лучше после перехода на "осень - весна"??? Чего такого хорошего дала пресловутая "синхронизация с европейскими чемпионатами"?
Самое время сейчас , когда с Европой практических футбольных дел нет, вернуть нормальный для нашего климата календарный статус - "весна-осень".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
эта песня хороша, начинай сначала)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зубы Дзюбы
И в эти 3 недели летом как раз простаивают нормальные газоны
Газоны не простаивают, они растут! А их стригут))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Cearvm
Шел 2023 год, а люди все еще не понимают, что весна-осень просто меняет круги и мешает трансферам с сильными лигами, а отдельные несколько туров зимой никто и сейчас не мешает распределить раньше, их и так всего 30...
Так перерыв между кругами получается больше, чем перерыв между чемпионатами. Причём раза в 2-3. Весной забываешь уже не только расклад, но и кто вообще играет в лиге :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие вопросы "с кондачка" не решаются. Тут надо рабочую группу создать да повентелировать вопрос с полгодика. При наличии бюджета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий9779
Ну посмотри как играли последние 10 лет до весна-осень,играли в ноябре,ближе к переходу,последние лет 5 играли в конце ноября.И какой смысл, из за пары туров?Так их можно на весну перенести.Да и будем объективны,в этом году зима ранняя.
Вся соль именно в паре этих туров. Закончили бы в ноябре и всё хорошо. По итогу же сегодня в Нижнем пришло 3 тысячи человек, посмотрим на посещаемость в Москве.
Напомню еще через неделю тур.
Вы судите со стороны диванного болельщика, не со стороны сидящего на промёрзлой трибуне человека.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сын с 7 лет футболом занимается и всю зиму в ветровочке играют на улице, ничего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pertinax Gandi
Летом можно начинать матчи в 21.00
и на сколько упадет теле аудитория, если и сейчас она не самая высокая, и та же посещаемость...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я одного не пойму: а кто заставляет-то играть в декабре? Почему нельзя просто сдвинуть туры и играть себе спокойно осень-весна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Там другой климат, умник! Не знал?! Я в шоке от некоторых знатоков, если честно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какая разница, осень-весна или весна-осень, если проблема только в датах конкретных туров?

Не надо ставить матчи на декабрь и февраль и все. Как вариант - составлять расписание так, чтобы туры вокруг зимней паузы игрались в Сочи, Краснодаре, Грозном, Ростове, Калининграде, Петербурге... выбор южных городов (и стадиона с крышей) по факту не такой уж и маленький.

А то разговоров о том, как надо все полностью переделать, каждый год куча, а в реальности составляется календарь, в котором в конце ноября "Зенит" зачем-то играет с "Сочи" (вместо того, чтобы оба в это время года принимали у себя клубы из городов без субтропического климата или крыши), а "Краснодар" и "Ахмат" едут в гости к "Уралу" и "Оренбургу"(вместо того, чтобы наоборот).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Forte Live
Всё равно будет пауза. Сжимайте календарь.
В нечетные годы паузы не будет, в четные продолжать сразу после турнира
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Согласен с Юраном, нет смысла играть осень-весну в РПЛ. Возвращайте как было!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Пользователь Huawei
Поправьте если ошибаюсь:вы предлагаете командам проводить домашние матчи на чужих стадионах? Ведь у нас южных команд не так много.
нет, я думаю что он предлагает проводить максимально домашние матчи южных команд в зимнее время + Питер
а вообще с нашими бабками можно и в екб крышу сделать. и того: ростов, сочи ( не берем в расчёт что там газон плохой, это проблема конкретного человека), краснодар, зенит и ещё кто нибудь и вот уже почти половина сетки
вот так и можно играть в весна - осень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алексей Гусев
ты такое ощущение что последние лет 5 проспал литаргическим сном, конда в центре России на 30-31 Декабря у нас + пусть и небольшой был. 2й момент, аа если поменяем на весна-осень, то до арпеля играть не будем? отличные новости.
Отдыхать с начала декабря до конца февраля. Нормально. Кубки уефа с таким режимом выигрывали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ An Kr
тебе тоже напишу, умник, что Россия не Урал, Сибирь и Москва, но и Юг. Сегодня было +20, просто нужно нормально календарь составлять и всё.
Поправьте если ошибаюсь:вы предлагаете командам проводить домашние матчи на чужих стадионах? Ведь у нас южных команд не так много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ NIK7478
Там другой климат, умник! Не знал?! Я в шоке от некоторых знатоков, если честно!
климат другой и переносимость другая...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий