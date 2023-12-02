Юран хочет вернуть систему «весна – осень»: «Понимаю функционеров, но посоветовал бы выйти в минус 6 в ветровочках и бутсах и походить минут 20. Нужно игроков уважать»
Сергей Юран призвал футбольные власти изменить календарь чемпионата России.
«Тяжело в таких условиях играть и тренироваться. Неделю мы тренировались и в минус шесть, и в минус восемь. Просто парней жалко.
Хотел просто спросить, почему не вернемся к чемпионату «весна – осень», потому что я понимаю функционеров, просто хотел бы посоветовать выйти в минус шесть, минус восемь в ветровочках и бутсах и походить немножко. Минут двадцать хотя бы – не надо час, как тренировка идет, час двадцать.
И я думаю, что, наверное, они бы сказали: однозначно, в таких условиях... Нужно игроков уважать. Это же не просто игру провести – это нужно готовить команду, и когда стоят какие-то задачи... А как ты будешь готовить, когда минус шесть?
Ну очень тяжело. Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся... Не хочу выражаться грубо, но ты не чувствуешь мяч, плюс это травмоопасно. Игроки и «Урала», и наши не уступали в единоборствах. Когда в такую погоду – оно сложно, конечно, играть, поэтому надеюсь, что другие тренеры поддержат.
В первую очередь это здоровье игроков. Да и каждому тренеру, я уверен, в таких условиях тяжело готовить команду. Кто играл в футбол – тот понимает, насколько это тяжело», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч Премьер».
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Давайте весна-осень и всё лето можно смотреть нормальный футбол очно. А зимой смотреть классный футбол по ТВ. )))
Помню, как ко мне в Самару приехали друзья на кубковый матч Крыльев и Спартака в конце февраля, на улице было -25, матч в итоге перенесли. Дичь полнейшая, и для игрков, и для болельщиков. В наших краях про футбол до апреля даже думать нет смысла.
вот дичь полная была
Весна - Осень или Осень- Весна… Зима все равно никуда не денется.
Самое время сейчас , когда с Европой практических футбольных дел нет, вернуть нормальный для нашего климата календарный статус - "весна-осень".
Напомню еще через неделю тур.
Вы судите со стороны диванного болельщика, не со стороны сидящего на промёрзлой трибуне человека.
Не надо ставить матчи на декабрь и февраль и все. Как вариант - составлять расписание так, чтобы туры вокруг зимней паузы игрались в Сочи, Краснодаре, Грозном, Ростове, Калининграде, Петербурге... выбор южных городов (и стадиона с крышей) по факту не такой уж и маленький.
А то разговоров о том, как надо все полностью переделать, каждый год куча, а в реальности составляется календарь, в котором в конце ноября "Зенит" зачем-то играет с "Сочи" (вместо того, чтобы оба в это время года принимали у себя клубы из городов без субтропического климата или крыши), а "Краснодар" и "Ахмат" едут в гости к "Уралу" и "Оренбургу"(вместо того, чтобы наоборот).
а вообще с нашими бабками можно и в екб крышу сделать. и того: ростов, сочи ( не берем в расчёт что там газон плохой, это проблема конкретного человека), краснодар, зенит и ещё кто нибудь и вот уже почти половина сетки
вот так и можно играть в весна - осень