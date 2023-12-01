Эскорт-сайт «Роковая модель» предложил бразильскому клубу «Витория» 40 млн долларов за переименование в честь сервиса на 10 лет. Идею должны одобрить фанаты чемпиона Серии Б и совет

Теги высшая лига Бразилия бизнес Витория Д2 Бразилия девушки и спорт деньги контент Футбол

Бразильский клуб «Витория» могут переименовать в честь эскорт-сайта.

Клубу «Витория», поднявшемуся в бразильскую Серию А по итогам завершившегося сезона, поступило предложение о переименовании. Эскорт-сайт Fatal Model («Роковая модель») предложил «Витории» 200 млн реалов (около 40,5 млн долларов) за то, что клуб на 10 лет сменит название на Fatal Model Vitória («Роковая модель «Витория»).

Предложение было вынесено на обсуждение на сайте фанатов «Витории». Если большинство фанатов проголосуют за, переговоры по предложению продвинутся. Кроме того, для заключения сделки необходимо одобрение совета и генеральной ассамблеи клуба.

Если фанаты выступят против, эскорт-платформа предлагает еще одну сделку: инвестировать 100 млн реалов (около 20,3 млн долларов) в строительство стадиона «Витории» в обмен на права на нейминг арены. При этом сайт в любом случае поможет отремонтировать экраны на стадионе.

Fatal Model уже помогает «Витории» в подписании контрактов и с фанатскими активностями, партнерство между сторонами длится с февраля. В частности, на форме «Витории» размещен логотип сайта. Президент клуба Фабио Мота отмечал, что столкнулся с сопротивлением со стороны советников и местной прессы, когда контракт был близок к заключению.

«Витория» набрала 72 очка в 38 прошедшего сезона Серии Б, заняла первое место и вышла в высший дивизион.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошую идею для рычага подкидывают Лапорте
+51
-4
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ xQcoW
Хорошую идею для рычага подкидывают Лапорте
это ж сколько рычагов будет передернуто
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ xQcoW
Хорошую идею для рычага подкидывают Лапорте
+++) Лапорта- на их месте должен был быть мы!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А президентом зарема будет?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
Ну у нас то Пари НН прям красота)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
конечно слово Fatal в названии клуба немного напрягает... но зато какая пища для ума болелам соперников в создании ими новых кричалок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Играть будут спонсорскими мячами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В сравнении с буками хороший эскорт честный бизнес )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ xQcoW
Хорошую идею для рычага подкидывают Лапорте
"Фатальная модель Барселоны" это то что Лапорта делает Барселоной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Glukinho
это ж сколько рычагов будет передернуто
Чувак, сегодня 1 декабря, сегодня рычаги дергать можно официально
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Им бы с Викторией сикрет лучше коллабу сделать. Получится Витория Сикрет. А роковая модель Витория звучит как кличка самого дешевого товара с их сайта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошая идея для нашей Барсы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
40 млн долларов это же 40 млн ebzdрогычей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ СержМиранэн
40 млн долларов это же 40 млн ebzdрогычей.
Сколько у них стоит одна основная эскорт услуга? 40 млн разделить на стоимость услуги ≈ количество услуг по коммерческому предложению😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роковая модель Зарема очень подошла бы для нашей народной команды. Думаю ради такого Федун раскошелится 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот оно! Переименование ФКС-М давно назрело. Да и эмблема с беременным ромбиком будет в тему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Викторию из Чехии, Ларису из Греции пронесло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клёвое название было бы. =)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шляпа полная, сейчас даже одного хорошего игрока за 40,5 не купить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий