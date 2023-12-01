Эскорт-сайт «Роковая модель» предложил бразильскому клубу «Витория» 40 млн долларов за переименование в честь сервиса на 10 лет. Идею должны одобрить фанаты чемпиона Серии Б и совет

Бразильский клуб «Витория» могут переименовать в честь эскорт-сайта.

Клубу « », поднявшемуся в бразильскую Серию А по итогам завершившегося сезона, поступило предложение о переименовании. Эскорт-сайт Fatal Model («Роковая модель») предложил «Витории» 200 млн реалов (около 40,5 млн долларов) за то, что клуб на 10 лет сменит название на Fatal Model Vitória («Роковая модель «Витория»).

Предложение было вынесено на обсуждение на сайте фанатов «Витории». Если большинство фанатов проголосуют за, переговоры по предложению продвинутся. Кроме того, для заключения сделки необходимо одобрение совета и генеральной ассамблеи клуба.

Если фанаты выступят против, эскорт-платформа предлагает еще одну сделку: инвестировать 100 млн реалов (около 20,3 млн долларов) в строительство стадиона «Витории» в обмен на права на нейминг арены. При этом сайт в любом случае поможет отремонтировать экраны на стадионе.

Fatal Model уже помогает «Витории» в подписании контрактов и с фанатскими активностями, партнерство между сторонами длится с февраля. В частности, на форме «Витории» размещен логотип сайта. Президент клуба Фабио Мота отмечал, что столкнулся с сопротивлением со стороны советников и местной прессы, когда контракт был близок к заключению.

«Витория» набрала 72 очка в 38 прошедшего сезона Серии Б, заняла первое место и вышла в высший дивизион.

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