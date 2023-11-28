Sky Sports снял с эфира интервью с мэром Большого Манчестера, критиковавшим лишение «Эвертона» 10 очков. Политик «обеспокоен»: «Третьи лица не могут решать, что мне можно говорить, а что – нет»

Мэр Большого Манчестера недоволен тем, что Sky Sports не показал интервью с ним.

Эндрю Бернэм, поддерживающий «Эвертон», перед игрой «ирисок» с « » в воскресенье побеседовал с представителем телекомпании, однако запись в эфир не попала. Политик призывал отменить снятие 10 очков с его любимого клуба.

«Я не знаю, почему это не было показано, и мне бы очень хотелось получить объяснение.

Как бывший теневой министр [внутренних дел], я не ожидаю того, что третьи лица будут решать, что я могу говорить, а что – нет», – сказал Бернэм.

Отмечается, что Sky Sports также не показывал кадры с самолетом, к которому прикреплен баннер «АПЛ=коррумпирована», а репортеров канала просили не задавать на пресс-конференциях вопросы об «Эвертоне». Источники Daily Mail утверждают, что тем, кто освещал игру «ирисок» с «МЮ», напомнили об их «редакционных обязанностях».

«Похоже, тут более глобальная проблема, ведь голоса эвертонцев заглушались и во время матча. Меня все это очень беспокоит. Они лишили нас очков. Не может же быть правильным лишить эвертонцев и права голоса?» – спросил Бернэм.

Также стало известно, что мэр Большого Манчестера написал письмо руководству АПЛ и государственному секретарю по культуре, СМИ и спорту, в котором обвинил лигу в недобросовестном регулировании за введение санкций в отношении « » до завершения расследования.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!