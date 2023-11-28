Sky Sports снял с эфира интервью с мэром Большого Манчестера, критиковавшим лишение «Эвертона» 10 очков. Политик «обеспокоен»: «Третьи лица не могут решать, что мне можно говорить, а что – нет»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Sky Sports Политика Футбол

Мэр Большого Манчестера недоволен тем, что Sky Sports не показал интервью с ним.

Эндрю Бернэм, поддерживающий «Эвертон», перед игрой «ирисок» с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье побеседовал с представителем телекомпании, однако запись в эфир не попала. Политик призывал отменить снятие 10 очков с его любимого клуба.

«Я не знаю, почему это не было показано, и мне бы очень хотелось получить объяснение.

Как бывший теневой министр [внутренних дел], я не ожидаю того, что третьи лица будут решать, что я могу говорить, а что – нет», – сказал Бернэм.

Отмечается, что Sky Sports также не показывал кадры с самолетом, к которому прикреплен баннер «АПЛ=коррумпирована», а репортеров канала просили не задавать на пресс-конференциях вопросы об «Эвертоне». Источники Daily Mail утверждают, что тем, кто освещал игру «ирисок» с «МЮ», напомнили об их «редакционных обязанностях».

«Похоже, тут более глобальная проблема, ведь голоса эвертонцев заглушались и во время матча. Меня все это очень беспокоит. Они лишили нас очков. Не может же быть правильным лишить эвертонцев и права голоса?» – спросил Бернэм.

Также стало известно, что мэр Большого Манчестера написал письмо руководству АПЛ и государственному секретарю по культуре, СМИ и спорту, в котором обвинил лигу в недобросовестном регулировании за введение санкций в отношении «Эвертона» до завершения расследования.

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31 комментарий

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АРТУР АЛИЕВ
Свобода слова она такая
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charly_54
А как же свобода слова и независимая журналистика?
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Abu Ibrahim
Ответ Денис Давыдов
ля, причем тут ваще свобода слова. sky ltd частная контора, которой управляет отпрыск Мердока если чё.
Какая нахрен разница . Каждый свои интересы выбирает , что частники что государство. Или свобода слова должна быть разной по твоему
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Barry
Сити и ПСЖ за нарушения годами не наказывают, нашли жертву в лице Эвертона.
+10
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charly_54
Свобода слова? Это другое!!!
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sema mixajlov
Ответ charly_54
А как же свобода слова и независимая журналистика?
ну создавай свое СМИ и рассказывай там что хочешь, а у SkySports контракт с Апл, а если ты работаешь на SkySports, то что тут независимого
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Cristiano Ronaldo
Ответ Barry
Сити и ПСЖ за нарушения годами не наказывают, нашли жертву в лице Эвертона.
Работнички и Левски по полной отхватывают, за махинации МС и ПСЖ)
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Салесар
Ответ Abu Ibrahim
Давай представим такую картину мира российских либералов : Российские телеканалы скрывают настоящую правду . Зато ее можно узнать через CNN или АльДжазира . Тоже нет проблемы ?
Есть разница между вырезанием определенного интервью частным каналом, который сам на свои деньги решает, что показывать, и скрывание правды государственным каналом, не находишь?
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евГений
Ответ Abu Ibrahim
Какая нахрен разница . Каждый свои интересы выбирает , что частники что государство. Или свобода слова должна быть разной по твоему
Потому что правительство может законодательно и вполне легально закрыть рот всему населению на любую неугодную тему (см. примеры РФ и Украины). В то же время частная контора может закрыть только СВОЮ платформу для диалога.

Очень простая разница.
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Stereophonics89
свободасловцы как обычно)
лишь бы плюсов срубить
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Птюч, Ёж.
может он ещё против российских санкций и поставок оружия? сжечь его!
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Vinnipukh Vinni
«Я не знаю, почему это не было показано, и мне бы очень хотелось получить объяснение.
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Так работает демократия.
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хавбек+
И они ещё борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"))
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Константин Мееров
еще пару интервью и получит обвинения в сексуальных домогательствах
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Гусеконь
Добро пожаловать в реальность :D
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Монморенси
Мёрдок, момент!
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FilinMD
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Свобода слова она такая
Главное, что это не в России
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Abu Ibrahim
Ответ Stereophonics89
Скай показывает то, что хочет другие СМИ публикуют возмущение чиновника по этому поводу в итоге правда была донесена до масс в чем проблема?
Давай представим такую картину мира российских либералов : Российские телеканалы скрывают настоящую правду . Зато ее можно узнать через CNN или АльДжазира . Тоже нет проблемы ?
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Любезный Коссутий
Мэр Большого Манчестера абсолютно прав, касательно снятия очков с Эвертона, за незначительное нарушение, в то время как в самом Манчестере есть некий арабский клуб, с более чем сотней нарушений, и который особо не стремятся наказывать, подтверждая тем самым лозунг на баннере.
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And-Rover
Сад зацензурился в хлам.
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Денис Давыдов
sky возможно обязан из-за контактов с фа скрывать их критику, в любом случае это неправильно, но если этим заинтересовался мэр большого Манчестера, то эти разборки ещё более интересны)
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