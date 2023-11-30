Жоау Мариу с хет-триком, Зиеш, Иммобиле и Фоден претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Лацио Бенфика Манчестер Сити Галатасарай Лига чемпионов УЕФА рейтинги Чиро Иммобиле Жоау Мариу Хаким Зиеш Филип Фоден Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хавбек «Галатасарая» Хаким Зиеш сделал дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил два гола в матче с «Селтиком» (2:0).

Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Лейпцигом» (3:2).

Хавбек «Бенфики» Жоау Мариу сделал хет-трик в матче с «Интером» (3:3).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Онана заслужил. Из ничего придумал 2 гола
+44
0
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KasperSurgut
Ответ ман сити фейк
Онана заслужил. Из ничего придумал 2 гола
Де Хеа наверное вчера лежал на диване и смеялся с этого цирка) в данном случае подходит поговорка и цирк и клоуны остались в клубе
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кильцов
По важности несомненно Иммобиле. Чиро вывел Лацио в плей-офф.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Я бы отдал Зиешу.Марио тоже заслуживает он же сделал хет-трик сильному клубу.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Мариу, имхо. Половину работы Зиеша, если не больше, постарался за него сделать Онана.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eggor404
Хет-трик кто такой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боря Тимофеев
Ответ Игорь М.
Жоау Мариу бывшей команде забил 3 😁
Бывшей не считается...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Чёт с группы смерти никого, может Ройс? Канселу ещё вытащил важный матч, реально важный, а не вничью с аутсайдером сыграть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данияр Жаксыбалин
Зиеш кажется фаворит.
Он вчера выжег своей фланг. Это был его лучший матч за последние несколько лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Двое из них свои матчи не выиграли, ещё один отыграл 30 минут, про Фодена не могу ничего сказать, за него только статистика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Грунин
ну хоть какое то разнообразие и выбор стал!с Месси и Роналду его почти не было,все время им отдавали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Step_up
Чиро Иммобиле. Вытащил Лацио в плей-офф в одно лицо фактически.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bolat_kz
а где Вертессен из ПСВ и вратарь Копенгагена?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ответ Азамат
Я бы отдал Зиешу.Марио тоже заслуживает он же сделал хет-трик сильному клубу.
За то, что вничью с аутсайдером сыграли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Nevskaia
Зиеш забил красоту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Казанов
Ответ Сергей Кильцов
По важности несомненно Иммобиле. Чиро вывел Лацио в плей-офф.
Хоть кто то пишет про наш любимый Лацио
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ulan Akimov
Ответ Сергей Кильцов
По важности несомненно Иммобиле. Чиро вывел Лацио в плей-офф.
Адэйеми>
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ответ Сергей Кильцов
По важности несомненно Иммобиле. Чиро вывел Лацио в плей-офф.
Но он отыграл лишь 30 минут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reims Start 2023
Жоау Мариу и Хаким Зиеш главные претенденты, и получит Зиеш,
так как он побил пару АнтиРекордов для МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий