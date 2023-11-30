Жоау Мариу с хет-триком, Зиеш, Иммобиле и Фоден претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа чемпионов.

Хавбек « » сделал дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

Форвард « » Чиро Иммобиле забил два гола в матче с «Селтиком» (2:0).

Хавбек « » Филип Фоден забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Лейпцигом» (3:2).

Хавбек «Бенфики» Жоау Мариу сделал хет-трик в матче с «Интером» (3:3).

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