Жоау Мариу с хет-триком, Зиеш, Иммобиле и Фоден претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хавбек «Галатасарая» Хаким Зиеш сделал дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил два гола в матче с «Селтиком» (2:0).
Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Лейпцигом» (3:2).
Хавбек «Бенфики» Жоау Мариу сделал хет-трик в матче с «Интером» (3:3).
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Он вчера выжег своей фланг. Это был его лучший матч за последние несколько лет.
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