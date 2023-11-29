Булатов о чемпионской гонке: «Интрига умерла, «Зенит» по-прежнему номер один. «Краснодар» яркие матчи чередует с провальными»

Виктор Булатов считает, что «Зенит» вновь выиграет чемпионат России.

— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго?

— Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один. Главное, не видно команды, способной конкурировать с ним на дистанции.

— А « »?

— К сожалению, яркие матчи он чередует с провальными. Вдобавок теперь минимум на несколько туров лишится Кордобы. Кстати, тоже штрих. Если клуб всерьез собирается бороться за первое место, таких идиотских удалений быть не должно.

А «Спартаку» не хватает стабильности. Что касается «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, то они по разным причинам к борьбе за золото не готовы.

— Значит, в мае 2024-го Петербург будет обмывать шестое чемпионство подряд?

— Наверняка. На старте сезона после ухода Малкома и Кузяева «Зенит» лихорадило. Но Семак вырулил. Сейчас все игроки в тонусе, включились на полную катушку. Никакой вальяжности. Разве что Клаудиньо пока не в оптимальных кондициях.

Зато в порядке остальные легионеры — Барриос, на котором держится опорная зона, Вендел, Дуглас Сантос, Кассьерра. Прибавляют и наши ребята — Мостовой, Сергеев, Круговой... Не вижу у « » слабых мест, – сказал экс-игрок «Спартака».

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