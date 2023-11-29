Булатов о чемпионской гонке: «Интрига умерла, «Зенит» по-прежнему номер один. «Краснодар» яркие матчи чередует с провальными»

Теги Зенит премьер-лига Россия Виктор Булатов Краснодар Футбол

Виктор Булатов считает, что «Зенит» вновь выиграет чемпионат России.

— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго?

— Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один. Главное, не видно команды, способной конкурировать с ним на дистанции.

— А «Краснодар»?

— К сожалению, яркие матчи он чередует с провальными. Вдобавок теперь минимум на несколько туров лишится Кордобы. Кстати, тоже штрих. Если клуб всерьез собирается бороться за первое место, таких идиотских удалений быть не должно.

А «Спартаку» не хватает стабильности. Что касается «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, то они по разным причинам к борьбе за золото не готовы.

— Значит, в мае 2024-го Петербург будет обмывать шестое чемпионство подряд?

— Наверняка. На старте сезона после ухода Малкома и Кузяева «Зенит» лихорадило. Но Семак вырулил. Сейчас все игроки в тонусе, включились на полную катушку. Никакой вальяжности. Разве что Клаудиньо пока не в оптимальных кондициях.

Зато в порядке остальные легионеры — Барриос, на котором держится опорная зона, Вендел, Дуглас Сантос, Кассьерра. Прибавляют и наши ребята — Мостовой, Сергеев, Круговой... Не вижу у «Зенита» слабых мест, – сказал экс-игрок «Спартака».

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11 комментариев
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Один живой
Да ничего не умерло еще. Впереди тур, где Зениту играть со сложным соперником. Через тур зимний перерыв, где Краснодару уже самому решать, укреплять команду или нет. К чему эта риторика про всё уже пропало. Зенит подобрал, что Краснодар уронил.
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Один живой
Ответ Джефф Лебовски
Надеюсь, Газпрому запретят растрачивать такое количества гос. денег на ФК Газпром. А по уму ни рубля госкомпаний и региональных бюджетов не должно тратиться на проф. клубы - давно пора приравнивать это к растрате.
конечно запретят. Сейчас вы петицию составите, направите и сразу запретят. А заодно еще РЖД, ВТБ, администрациям регионов выговор сделают и вас внесут на пьедестал, лично гарант каждому болеле быков руку пожмет.
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Montenegro Serbian
Ответ Один живой
Да ничего не умерло еще. Впереди тур, где Зениту играть со сложным соперником. Через тур зимний перерыв, где Краснодару уже самому решать, укреплять команду или нет. К чему эта риторика про всё уже пропало. Зенит подобрал, что Краснодар уронил.
К тому, что Зенит уже 5 лет показывает, что очень хорош на дистанции. А Краснодар регулярно показывает, как умеет красиво сливаться из борьбы за 1 место.
В Динамо вообще веры нет. Локо и ЦСКА далековато. Про Спартак и КС вообще смешно в плане претендентов.

Короче, по факту чемпион по сути известен,, при таких то подарках от конкурентов.
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Один живой
Ответ Montenegro Serbian
К тому, что Зенит уже 5 лет показывает, что очень хорош на дистанции. А Краснодар регулярно показывает, как умеет красиво сливаться из борьбы за 1 место. В Динамо вообще веры нет. Локо и ЦСКА далековато. Про Спартак и КС вообще смешно в плане претендентов. Короче, по факту чемпион по сути известен,, при таких то подарках от конкурентов.
Да я не спорю, что он фаворит, но про убитую интригу говорить рано. У каждого будет 3 месяца и подготовиться и усилиться. Просто медийные люди должны нагнетать интригу, а не говорить всё умерло, я дальше спать.
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Доктор Верховцев
Ответ schwein
Вы под бюджетом имеете в виду доходы и расходы по форме 2 бух баланса? Хочу вас огорчить, это вообще ни разу не бюджет.
«Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы Петру Александровичу...»
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vikluk
Интрига в футболе всегда должна быть и она есть. Если вы спросите Семака и "Зенит" в целом о том решен ли вопрос с чемпионатом РПЛ в плане чемпиона, каков будет ответ? Правильно - верят в победу (замечу, что однозначного ответа не будет). А как получится - посмотрим в конце чемпионата, потому что верят и другие команды.
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Циник Петербургский
Ответ Один живой
Да я не спорю, что он фаворит, но про убитую интригу говорить рано. У каждого будет 3 месяца и подготовиться и усилиться. Просто медийные люди должны нагнетать интригу, а не говорить всё умерло, я дальше спать.
Ну, так то медийные люди... Где Булатов и где медийность? ;)
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