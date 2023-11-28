Хавбек «Динамо» Нгамале о конкуренции с «Зенитом» и «Краснодаром»: «Это футбол. Возможно все»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Муми Нгамале Чемпионат.com Футбол

Игрок «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

«Возможно ли конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» в этом сезоне? Это футбол. Возможно все. Мы не думаем над этим, а работаем, чтобы конкурировать с ними.

В матчем с «Зенитом» постараемся сделать все, что в наших силах. Надо продолжать работать. Не важно, играем ли мы с «Зенитом» или другой командой. Ко всем играм относимся серьезно», – сказал полузащитник. 

После 16 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Краснодар» идет вторым с 32 баллами, «Динамо» занимает третье место с 28 очками. 

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8 комментариев

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Михайло Данилов
Главное отойти от комплекса Робен Гуда и перестать командам из нижней части таблицы дарить очки. На основных конкурентов настраиваться вроде умеем. Ну и мандраж в концовках убрать.
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-2
+15
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snork
Не терять очки там где они уже практически добыты, чуть больше удачи, а игра в последнее время неплохая.
+12
-2
+10
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Andrey Yaroslavtsev
Очень нужна положительная стабильность в играх. И навести порядок в обороне или усилить её, и будет нам счастье.
+11
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+8
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Александр Громов
Не потерять очки в декабре, приобрести в оборону сильных защитников и надёжного вратаря, хорошо провести подготовительный период и тогда можно будет побороться за чемпионство.
+5
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Baobabb forever
отставание всего 5 очков
или это теперь не называется конкуренцией?
+5
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Leonid Lobzhanidze
Ответ Шухрат Казыев
Мечтать не вредно
вредно не мечтать!!!
+1
0
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Всеволод Бобров
даже Рома побеждала Барселону с великим трио, тут он прав.
+3
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