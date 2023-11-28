Хавбек «Динамо» Нгамале о конкуренции с «Зенитом» и «Краснодаром»: «Это футбол. Возможно все»

Игрок «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

«Возможно ли конкурировать с « » и « » в этом сезоне? Это футбол. Возможно все. Мы не думаем над этим, а работаем, чтобы конкурировать с ними.

В матчем с «Зенитом» постараемся сделать все, что в наших силах. Надо продолжать работать. Не важно, играем ли мы с «Зенитом» или другой командой. Ко всем играм относимся серьезно», – сказал полузащитник.

После 16 проведенных туров Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Краснодар» идет вторым с 32 баллами, « » занимает третье место с 28 очками.

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