Марцел Личка: «Медведь – символ российского футбола. Отличная ассоциация»
Марцел Личка высказался о логотипе Мир РПЛ с изображением медведя.
«Медведь – символ российского футбола, он отлично ассоциируется с футболом в России», – сказал главный тренер «Динамо».
Логотип РПЛ, основанный на изображении головы медведя, был разработан в 2018 году студией Артемия Лебедева.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ниче, что у них разные ареолы обитания?
Насчёт царя зверей, льва так назвали не из-за силы, а из-за того, что это социальные хищники с выстроенной иерархией.
Кстати, бэтмен победит человека-паука?
1. Социофоб(Фан-Айди)
2. Одиночка (Без еврокубков)
3. Редкий (такого трудно ещё найти)
4. Любит зажироваться (непомерно большие зарплаты у футболистов)
Ты мне лучше скажи, кто победит Брюс Ли (59 кг в прайме) или Арнольд Шварцнеггер (120 кг в прайме)?
по мне, тут не всё так однозначно))
По поводу Брюса и Арни, думаю что Арни со 120кг очевидно массой зарешал бы)
Дело в том, что Брюс Ли из воспоминаний современников не особо и умел драться)
Про него даже была отсылка в "Однажды в Голливуде" Тарантино.
https://www.youtube.com/watch?v=VlCGDqC8dtE
Если не видел, глянь, и думаю ты тоже поймешь, что Арни бы размотал азиата)
завязывай с этим)