Марцел Личка: «Медведь – символ российского футбола. Отличная ассоциация»

Марцел Личка высказался о логотипе Мир РПЛ с изображением медведя.

«Медведь – символ российского футбола, он отлично ассоциируется с футболом в России», – сказал главный тренер «Динамо».

Логотип РПЛ, основанный на изображении головы медведя, был разработан в 2018 году студией Артемия Лебедева.

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