Марцел Личка: «Медведь – символ российского футбола. Отличная ассоциация»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о логотипе Мир РПЛ с изображением медведя.

 «Медведь – символ российского футбола, он отлично ассоциируется с футболом в России», – сказал главный тренер «Динамо».

Логотип РПЛ, основанный на изображении головы медведя, был разработан в 2018 году студией Артемия Лебедева.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Владимир Владимирович
Медведь по сути царь зверей, он и по силе и весу превосходит Льва, из десяти случаев в 7-8 победит Михаил, при условии что и Миша и Лёва должны быть равными соперниками. Льву ловкость и мощная челюсть, и с острыми когтями, могут не помочь в борьбе с мощными лапами Медведя. Только не говорите что косалапые чуть ссыкуну, это иллюзии )
Кто сильнее слон или кит? Что будет если кенгуру прыгнет на батут?
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Zlatan Ibra
цирковой медведь
Бурый. А цирковой это ты.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Медведь по сути царь зверей, он и по силе и весу превосходит Льва, из десяти случаев в 7-8 победит Михаил, при условии что и Миша и Лёва должны быть равными соперниками. Льву ловкость и мощная челюсть, и с острыми когтями, могут не помочь в борьбе с мощными лапами Медведя. Только не говорите что косалапые чуть ссыкуну, это иллюзии )
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
plfram
Такой же косолапый?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ Птюч, Ёж.
Кто сильнее слон или кит? Что будет если кенгуру прыгнет на батут?
Ну ты сравнил х с пальцем. В моём случае оба четырёхногие и оба хищники, примерно одинакового габарита, плюс минус
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avax
Ответ Владимир Владимирович
Ну ты сравнил х с пальцем. В моём случае оба четырёхногие и оба хищники, примерно одинакового габарита, плюс минус
Владимир Владимирович, вам сколько годиков? Медведь победит льва :D
Ниче, что у них разные ареолы обитания?

Насчёт царя зверей, льва так назвали не из-за силы, а из-за того, что это социальные хищники с выстроенной иерархией.

Кстати, бэтмен победит человека-паука?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
Ответ Птюч, Ёж.
Кто сильнее слон или кит? Что будет если кенгуру прыгнет на батут?
да блин, хватит, мне эти вопросы и так все ночи не дают спать..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
По моему манул олицетворение русского футбола:
1. Социофоб(Фан-Айди)
2. Одиночка (Без еврокубков)
3. Редкий (такого трудно ещё найти)
4. Любит зажироваться (непомерно большие зарплаты у футболистов)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Ответ Леван Мкртчян
Согласен. И те и те спят по полгода
В случае с РФС речь идет не о спячке, а коме :) Лет на 5
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Владимир Владимирович
Медведь по сути царь зверей, он и по силе и весу превосходит Льва, из десяти случаев в 7-8 победит Михаил, при условии что и Миша и Лёва должны быть равными соперниками. Льву ловкость и мощная челюсть, и с острыми когтями, могут не помочь в борьбе с мощными лапами Медведя. Только не говорите что косалапые чуть ссыкуну, это иллюзии )
Дроздов перелогинься)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Согласен. И те и те спят по полгода
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мари Хуан
И футболисты в основном такие же косолапые)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Белолипцев
Ответ Птюч, Ёж.
Бурый. А цирковой это ты.
А цирковой это не бурый случайно?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
ну да, так же на зиму впадает в спячку) И очень недоволен, когда его будят)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denny BETS
Медведь это косолапый зверь, что прекрасно поподчёркивает наш футбол.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ argentina10
да блин, хватит, мне эти вопросы и так все ночи не дают спать..
😂👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Ответ Avax
Владимир Владимирович, вам сколько годиков? Медведь победит льва :D Ниче, что у них разные ареолы обитания? Насчёт царя зверей, льва так назвали не из-за силы, а из-за того, что это социальные хищники с выстроенной иерархией. Кстати, бэтмен победит человека-паука?
Бэтмен победит. Он победил Супермена, вычислив, что криптонец уязвим к воздействию криптона. То есть помимо физических и технических данных, Брюс во всю может использовать свои обширные сети для поиска информации и свои детективные навыки. Так что найти уязвимость Паука, а то и вычислить его личность, будет для Бэтмена работой на пару ночей.

Ты мне лучше скажи, кто победит Брюс Ли (59 кг в прайме) или Арнольд Шварцнеггер (120 кг в прайме)?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
Ответ Максим Столбов
По моему манул олицетворение русского футбола: 1. Социофоб(Фан-Айди) 2. Одиночка (Без еврокубков) 3. Редкий (такого трудно ещё найти) 4. Любит зажироваться (непомерно большие зарплаты у футболистов)
не знаю, как российского футбола, но мой любимчик из кошачьих это да.....серьезный котейка)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avax
Ответ Arthurino
Бэтмен победит. Он победил Супермена, вычислив, что криптонец уязвим к воздействию криптона. То есть помимо физических и технических данных, Брюс во всю может использовать свои обширные сети для поиска информации и свои детективные навыки. Так что найти уязвимость Паука, а то и вычислить его личность, будет для Бэтмена работой на пару ночей. Ты мне лучше скажи, кто победит Брюс Ли (59 кг в прайме) или Арнольд Шварцнеггер (120 кг в прайме)?
Ну, стоит заметить что и паучок - не дурак, а вполне шарящий в науке парень, как и Брюс Уэйн)
по мне, тут не всё так однозначно))

По поводу Брюса и Арни, думаю что Арни со 120кг очевидно массой зарешал бы)

Дело в том, что Брюс Ли из воспоминаний современников не особо и умел драться)

Про него даже была отсылка в "Однажды в Голливуде" Тарантино.
https://www.youtube.com/watch?v=VlCGDqC8dtE
Если не видел, глянь, и думаю ты тоже поймешь, что Арни бы размотал азиата)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Карасёв
Ответ Владимир Владимирович
Медведь по сути царь зверей, он и по силе и весу превосходит Льва, из десяти случаев в 7-8 победит Михаил, при условии что и Миша и Лёва должны быть равными соперниками. Льву ловкость и мощная челюсть, и с острыми когтями, могут не помочь в борьбе с мощными лапами Медведя. Только не говорите что косалапые чуть ссыкуну, это иллюзии )
Но почему сила это что-то хорошее? Лев имхо красивее, грациознее, и ассоциируется с кошкой, и меньше пугает) А кит разумеется сильнее слона, тупа гораздо больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ Джони Две Куртки
разные среды обитания. ты походу комиксов или каких та неправильных книг начитался фэнтэзи)) тогда можно ещё сравнить, кто сильнее крокодил или медведь))) тигр или медведь))) завязывай с этим)
Почему нет. Среда обитания разная, но оба сухопутные, не пингвины) книги к сожалению почти не читаю, уж те более фэнтези )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eagle On A Pole
Ответ Avax
Владимир Владимирович, вам сколько годиков? Медведь победит льва :D Ниче, что у них разные ареолы обитания? Насчёт царя зверей, льва так назвали не из-за силы, а из-за того, что это социальные хищники с выстроенной иерархией. Кстати, бэтмен победит человека-паука?
Если у Бэтмена будет время на подготовку, то очевидно, что да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Две Куртки
Ответ Владимир Владимирович
Медведь по сути царь зверей, он и по силе и весу превосходит Льва, из десяти случаев в 7-8 победит Михаил, при условии что и Миша и Лёва должны быть равными соперниками. Льву ловкость и мощная челюсть, и с острыми когтями, могут не помочь в борьбе с мощными лапами Медведя. Только не говорите что косалапые чуть ссыкуну, это иллюзии )
разные среды обитания. ты походу комиксов или каких та неправильных книг начитался фэнтэзи)) тогда можно ещё сравнить, кто сильнее крокодил или медведь))) тигр или медведь)))
завязывай с этим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
Личка хорошо поет за динамовские деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
цирковой медведь
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Белолипцев
Ответ counsel
цирковой - это состояние души, а бурый - это цвет)
ну ок, это уже метафизика какая-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
Ответ Максим Белолипцев
А цирковой это не бурый случайно?
цирковой - это состояние души, а бурый - это цвет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий