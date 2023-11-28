Гендиректор «Балтики» об Игнашевиче: «Мы верим ему. Игра команды вселяет оптимизм. Всем видна тренерская мысль»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Балтики» сказал, что у Сергея Игнашевича есть кредит доверия.

С 12 очками в 16 играх клуб из Калининграда занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ.

– Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор, а не главный тренер?

– Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба.

– Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?

– Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.

– Насколько велик кредит доверия к нему?

– Мы верим в тренера, – сказал Кирилл Волженкин. 

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5 комментариев

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Михаил Алексеев
Игнашевич один из немногих бывших футболистов, которому хочется пожелать успехов на тренерском мостике. Работает честно, без лишних понтов и слов. Балтике желаю остаться в РПЛ
+13
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Кирилл
Видно, что не хватает опыта игрокам игры в высшем дивизионе.

Надеюсь, после зимней паузы будут качественные приобретения и Балтика сможет сохранить прописку в РПЛ )
+7
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Спартак Уокер
Очень надеюсь что Балтика останется в РПЛ
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White Bone
Ни Игнашевич , ни игроки пока не готовы тянуть уровень РФПЛ, реализация на нуле, вот все говорят про игру, прошло пол года , а где результат, потрачены немалые деньги, набрали Чилийцев и еще Бог знает кого, за весь первый круг одно очко на выезде, Ростех спонсирует , время на подготовку было, всех новичков Игнашевич согласовал - результата нет. Единственное качественное приобретение - Бистрович, зимой нужно помимо усиления состава решать вопрос по тренеру.
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Тюменец
Игнашевич только первые шаги делает в РПЛ, до этого хорошо себя зарекомендовав в ФНЛ, и если его поддержат, то хуже не будет. Для российского тренерского цеха точно, где одни и те же лица, строят из себя тренеров шатаясь по клубам.
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