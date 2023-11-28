Гендиректор «Балтики» об Игнашевиче: «Мы верим ему. Игра команды вселяет оптимизм. Всем видна тренерская мысль»
Гендиректор «Балтики» сказал, что у Сергея Игнашевича есть кредит доверия.
С 12 очками в 16 играх клуб из Калининграда занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ.
– Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор, а не главный тренер?
– Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба.
– Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?
– Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.
– Насколько велик кредит доверия к нему?
– Мы верим в тренера, – сказал Кирилл Волженкин.
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