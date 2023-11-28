Директор «Боруссии»: «Я исключаю спонсоров из Саудовской Аравии и Катара. Мы критически относимся, когда клубами управляют государства с неисчерпаемыми источниками»

В «Дортмунде» высказались против саудовских денег в футболе.

– Мистер Крамер, «Дортмунд» играет против в . Английский клуб связан с Саудовской Аравией. На трибуне фанатов « » был развернут баннер с надписью на английском языке: «Вас не волнует спорт, вас волнуют только деньги». Имелся в виду УЕФА. Что думаете?

– Конечно, некоторые вещи оцениваются критически, это часть немецкой фан-культуры. И, конечно, мы также критически относимся ко многим аспектам: например, когда клубами управляют государства, чьи источники денег, как кажется, неисчерпаемы.

Нам нужен баланс: экономическое развитие, правило «50+1». Это означает, что немецкие клубы не продаются иностранцам.

– Можно ли предположить, что саудовская компания станет одним из спонсоров «Дортмунда»?

– Нет. Мы обращаем внимание на то, откуда берутся деньги. Я исключаю приход Саудовской Аравии и Катара в нынешних политических обстоятельствах, – заявил исполнительный директор «Боруссии» Карстен Крамер.

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