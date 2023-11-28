Директор «Боруссии»: «Я исключаю спонсоров из Саудовской Аравии и Катара. Мы критически относимся, когда клубами управляют государства с неисчерпаемыми источниками»

Теги Боруссия Дортмунд Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА бизнес деньги Футбол

В «Дортмунде» высказались против саудовских денег в футболе.

– Мистер Крамер, «Дортмунд» играет против Ньюкасла в Лиге чемпионов. Английский клуб связан с Саудовской Аравией. На трибуне фанатов «Дортмунда» был развернут баннер с надписью на английском языке: «Вас не волнует спорт, вас волнуют только деньги». Имелся в виду УЕФА. Что думаете?

– Конечно, некоторые вещи оцениваются критически, это часть немецкой фан-культуры. И, конечно, мы также критически относимся ко многим аспектам: например, когда клубами управляют государства, чьи источники денег, как кажется, неисчерпаемы.

Нам нужен баланс: экономическое развитие, правило «50+1». Это означает, что немецкие клубы не продаются иностранцам.

– Можно ли предположить, что саудовская компания станет одним из спонсоров «Дортмунда»?

– Нет. Мы обращаем внимание на то, откуда берутся деньги. Я исключаю приход Саудовской Аравии и Катара в нынешних политических обстоятельствах, – заявил исполнительный директор «Боруссии» Карстен Крамер.

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19 комментариев

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Peter Parker
Ответ Benjamin
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Ох уж это уважение от 23 дневных акаунтов борющихся против русских нефтедолларов.
+33
-1
+32
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Драпежник
Ответ Михо
Отличная позиция. Но к сожалению утопическая, бабло побеждает всегда и везде. Кроме кино
У немецких клубов вроде получается без арабских денег. И клубы при этом финансово устойчивы.
+25
-2
+23
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Peter Parker
Ответ Кирилл Набухов
Респект. Лучше не касаться этого. Шальке уже пытался сотрудничать с Газпромом. Результат всем известен.
Ты про какой результат? Про то, что Шальке сами себя загнали в кризис плохими управленческими решениями, на которые наслоились травмы всех кого только можно? Да и Газпром тут причем? Не припомню, чтобы он влиял на решения клуба. Теннис, Петерс, Стевенс Шнайдер, Хайдель и еще куча имен, да только ни один из них не занимал свое место по звонку из СПб
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#SharkTeam
Ответ Драпежник
У немецких клубов вроде получается без арабских денег. И клубы при этом финансово устойчивы.
реального конкурента Мюнхену нет и не предвидится.
Зато наши звёзды уходят в мировые топ клубы (с)
+11
-3
+8
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xomamb
Я сильная и независимая женщина!
Что, не берут замуж?
Не берут…
+11
-4
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GloryReal
На месте арабов я бы развивал свой чемпионат. Саудовцы наконец додумались до этого. Зачем вкладывать миллиарды в чужую страну, тем более в такой рисковый и недоходный проект как футбол. Лучше вкладывайте деньги в свой чемпионат, будет хотя бы имидж улучшать.
+6
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+5
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Собиратель хаоса
Конечно они против. Ведь если шейхи зальют денег, то это создаст Баварии конкуренцию. И многолетняя позиция Боруссии "максимально достойно уступить Баварии" будет под угрозой.
+5
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Михо
Отличная позиция. Но к сожалению утопическая, бабло побеждает всегда и везде. Кроме кино
+10
-6
+4
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1CEMAN
Капитализм нынче свернул куда-то не туда с их СЖВ борьбой
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Mike 60
Правильная позиция- на фоне постепенного вхождения в моду нефтедолларовой зависимости от Персидского Залива.
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a2wai
Ответ Кирилл Набухов
Респект. Лучше не касаться этого. Шальке уже пытался сотрудничать с Газпромом. Результат всем известен.
Ахаха, а ты смешной)

Все проблемы Шальке были не из-за контракта с Газпромом, а из-за того, что менеджеры Шальке хреново выполняли свою работу.

Ты явно не умеешь в причинно-следственные связи, проблема основная была не в Газпроме, который не такие уж и большие деньги Шальке платил в год (где-то в районе 20 миллионов евро, это не очень большая сумма, которая по сути просто помогала клубу жить). Шальке гораздо больше зарабатывал до определенного момента на трансферах лидеров, но даже лидеров они перестали продавать и начали отпускать бесплатно к своему первому вылету из Бундеслиги)))
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Sirius26
Ответ Драпежник
У немецких клубов вроде получается без арабских денег. И клубы при этом финансово устойчивы.
У двух клубов.... У Баварии денег не меньше чем у клубов саудитов,купить могут кого угодно..
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Кино Музыка
Они без политики совсем не могут? О результатах пора бы думать.
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United_LP
Ответ GloryReal
На месте арабов я бы развивал свой чемпионат. Саудовцы наконец додумались до этого. Зачем вкладывать миллиарды в чужую страну, тем более в такой рисковый и недоходный проект как футбол. Лучше вкладывайте деньги в свой чемпионат, будет хотя бы имидж улучшать.
Для начала нужно дать понять, что есть такие страны и компании.
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S H A R K
Ответ Собиратель хаоса
Конечно они против. Ведь если шейхи зальют денег, то это создаст Баварии конкуренцию. И многолетняя позиция Боруссии "максимально достойно уступить Баварии" будет под угрозой.
Даже если захотят это запрещает сама лига. Единственная иностранная компания, которая владеет клубом Бундеслиги это Лейпциг и то через некоторые лазейки.
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