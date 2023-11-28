Директор «Боруссии»: «Я исключаю спонсоров из Саудовской Аравии и Катара. Мы критически относимся, когда клубами управляют государства с неисчерпаемыми источниками»
В «Дортмунде» высказались против саудовских денег в футболе.
– Мистер Крамер, «Дортмунд» играет против Ньюкасла в Лиге чемпионов. Английский клуб связан с Саудовской Аравией. На трибуне фанатов «Дортмунда» был развернут баннер с надписью на английском языке: «Вас не волнует спорт, вас волнуют только деньги». Имелся в виду УЕФА. Что думаете?
– Конечно, некоторые вещи оцениваются критически, это часть немецкой фан-культуры. И, конечно, мы также критически относимся ко многим аспектам: например, когда клубами управляют государства, чьи источники денег, как кажется, неисчерпаемы.
Нам нужен баланс: экономическое развитие, правило «50+1». Это означает, что немецкие клубы не продаются иностранцам.
– Можно ли предположить, что саудовская компания станет одним из спонсоров «Дортмунда»?
– Нет. Мы обращаем внимание на то, откуда берутся деньги. Я исключаю приход Саудовской Аравии и Катара в нынешних политических обстоятельствах, – заявил исполнительный директор «Боруссии» Карстен Крамер.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Зато наши звёзды уходят в мировые топ клубы (с)
Что, не берут замуж?
Не берут…
Все проблемы Шальке были не из-за контракта с Газпромом, а из-за того, что менеджеры Шальке хреново выполняли свою работу.
Ты явно не умеешь в причинно-следственные связи, проблема основная была не в Газпроме, который не такие уж и большие деньги Шальке платил в год (где-то в районе 20 миллионов евро, это не очень большая сумма, которая по сути просто помогала клубу жить). Шальке гораздо больше зарабатывал до определенного момента на трансферах лидеров, но даже лидеров они перестали продавать и начали отпускать бесплатно к своему первому вылету из Бундеслиги)))