Фраппар назначена главным арбитром матча «Бавария» – «Копенгаген». Это третий матч ЛЧ для француженки

Теги Бавария Лига чемпионов УЕФА Копенгаген женский футбол судьи Стефани Фраппар Футбол

Женщина-арбитр будет работать на матче «Баварии» в Лиге чемпионов.

Француженка назначена главным судьей матча «Бавария» – «Копенгаген» в 5-м туре группового этапа. 39-летняя рефери впервые будет работать на игре мюнхенского клуба.

Это третий матч в ЛЧ для Фраппар в качестве главной судьи и первый в текущем сезоне.

Напомним, что Фраппар уже попала в историю как первая женщина-арбитр во французской Лиге 2 (2014), Лиге 1 (2019), в Суперкубке Европы УЕФА (2019, «Ливерпуль» – «Челси»), на групповом этапе Лиги чемпионов (с 2020-го), в отборочном этапе чемпионата мира (2021), на мужском чемпионате мира (2022).

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6 комментариев

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Михо
Женская бригада с ней во главе полностью провалила матч ЧМ Германия- Коста-Рика, они просто нп успевали, не видели выход мяча за лицевую. Продолжаю утверждать, что мужской футбол должны судить мужчины, просто по физиологии они быстрее. Феминисты могут минусовать😃
+15
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Yury Fedoseev
Ответ Михо
Женская бригада с ней во главе полностью провалила матч ЧМ Германия- Коста-Рика, они просто нп успевали, не видели выход мяча за лицевую. Продолжаю утверждать, что мужской футбол должны судить мужчины, просто по физиологии они быстрее. Феминисты могут минусовать😃
Безусловно так и есть. Но в поддержку Фраппар можно сказать , что она компетентна и последовательна в своих решениях, намного лучше многих мужчин рефери. Жаль , что физически она не вывезет супер интенсивный и скоростной матч
+5
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+5
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Winfated
Ответ Yury Fedoseev
Безусловно так и есть. Но в поддержку Фраппар можно сказать , что она компетентна и последовательна в своих решениях, намного лучше многих мужчин рефери. Жаль , что физически она не вывезет супер интенсивный и скоростной матч
В французской Лиге 1 однозначно одна из лучших арбитров!
+1
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