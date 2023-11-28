Фраппар назначена главным арбитром матча «Бавария» – «Копенгаген». Это третий матч ЛЧ для француженки

Женщина-арбитр будет работать на матче «Баварии» в Лиге чемпионов.

Француженка назначена главным судьей матча « » – « » в 5-м туре группового этапа. 39-летняя рефери впервые будет работать на игре мюнхенского клуба.

Это третий матч в ЛЧ для Фраппар в качестве главной судьи и первый в текущем сезоне.

Напомним, что уже попала в историю как первая женщина-арбитр во французской Лиге 2 (2014), 1 (2019), в Суперкубке Европы УЕФА (2019, «Ливерпуль» – «Челси»), на групповом этапе Лиги чемпионов (с 2020-го), в отборочном этапе чемпионата мира (2021), на мужском чемпионате мира (2022).

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