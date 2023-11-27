Агент Агузаров о Черчесове: «Предложений хватает, но он не спешит. Не он должен что то искать, а его должны заинтересовать»

Представитель Станислава Черчесова рассказал о планах тренера на будущее.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Российский специалист покинул венгерский клуб в июле этого года.

– Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Но как я понимаю, нет никакой спешки. Да, какой‑то отрезок после ухода из последнего клуба прошел. Однако Черчесов – специалист, который все делает достаточно обдуманно и не спешит.

Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берет определенную паузу, чтобы чуть перезагрузиться. В моем понимании, на данный момент эта перезагрузка уже произошла. Поэтому, вполне возможно, в ближайшее время Черчесов уже кого‑то примет.

Повторюсь, он всегда все делает обдуманно и никогда ничего не форсирует. Ни для кого не секрет, что он сейчас находится в России, посещает матчи, его регулярно куда‑то сватают. То в « », то в « ». Я не могу сказать точно, что было бы наиболее близко его сердцу на сегодняшний день – работать в России или продолжить карьеру за рубежом.

Понятно, что есть определенные моменты, которые сегодня удерживают его в Москве. Те же бытовые моменты, которые скопились за счет продолжительного нахождения в Венгрии. Да и в целом, соскучился он по родине! Относительно недавно у него появилась внучка. В том числе он много времени сейчас проводил с ней.

Думаю, текущая ситуация не сильно затянется. И в скором времени наступит следующий шаг в карьере Станислава Саламовича.

– Он сейчас рассматривает не только предложения из России, но и из‑за рубежа?

– Да. Не могу сказать со 100‑процентной уверенностью, что сейчас ему ближе.

Но есть определенные предложения, определенные заинтересованные клубы. Но в моем понимании, не совсем то, что нужно Станиславу Саламовичу. Поэтому с одной стороны нет никакой спешки, а с другой есть понимание, что перезагрузка уже произошла. Так что вполне возможно, совсем скоро мы узнаем определенные новости.

Черчесов – сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ. В моем понимании его статус определяет то, что не он должен что‑то искать, а его должны заинтересовать. И здесь во главе угла даже не финансовый момент, а амбиции в плане решения высоких задач.

Тренировать кого‑то просто ради того, чтобы тренировать, конечно же, он не станет, – сказал .

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