Агент Агузаров о Черчесове: «Предложений хватает, но он не спешит. Не он должен что то искать, а его должны заинтересовать»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва агенты Алан Агузаров Матч ТВ Футбол

Представитель Станислава Черчесова рассказал о планах тренера на будущее.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Российский специалист покинул венгерский клуб в июле этого года.

– Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Но как я понимаю, нет никакой спешки. Да, какой‑то отрезок после ухода из последнего клуба прошел. Однако Черчесов – специалист, который все делает достаточно обдуманно и не спешит.

Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берет определенную паузу, чтобы чуть перезагрузиться. В моем понимании, на данный момент эта перезагрузка уже произошла. Поэтому, вполне возможно, в ближайшее время Черчесов уже кого‑то примет.

Повторюсь, он всегда все делает обдуманно и никогда ничего не форсирует. Ни для кого не секрет, что он сейчас находится в России, посещает матчи, его регулярно куда‑то сватают. То в «Спартак», то в «Динамо». Я не могу сказать точно, что было бы наиболее близко его сердцу на сегодняшний день – работать в России или продолжить карьеру за рубежом.

Понятно, что есть определенные моменты, которые сегодня удерживают его в Москве. Те же бытовые моменты, которые скопились за счет продолжительного нахождения в Венгрии. Да и в целом, соскучился он по родине! Относительно недавно у него появилась внучка. В том числе он много времени сейчас проводил с ней.

Думаю, текущая ситуация не сильно затянется. И в скором времени наступит следующий шаг в карьере Станислава Саламовича.

– Он сейчас рассматривает не только предложения из России, но и из‑за рубежа?

– Да. Не могу сказать со 100‑процентной уверенностью, что сейчас ему ближе.

Но есть определенные предложения, определенные заинтересованные клубы. Но в моем понимании, не совсем то, что нужно Станиславу Саламовичу. Поэтому с одной стороны нет никакой спешки, а с другой есть понимание, что перезагрузка уже произошла. Так что вполне возможно, совсем скоро мы узнаем определенные новости.

Черчесов – сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ. В моем понимании его статус определяет то, что не он должен что‑то искать, а его должны заинтересовать. И здесь во главе угла даже не финансовый момент, а амбиции в плане решения высоких задач.

Тренировать кого‑то просто ради того, чтобы тренировать, конечно же, он не станет, – сказал Алан Агузаров.

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49 комментариев

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Не уверен!!
Какая важная курица
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kellhus
Реал, Сити, Ливерпуль уже ищут предлоги для увольнения своих бездарей, мечтая подписать этого уважаемого господина.
+42
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alexmixer9
Ответ Оригинальный Ник
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А стасян причём тут?
+17
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alexmixer9
Ответ Оригинальный Ник
Космостас — крепкий середняк и лучший тренер в истории сборной России
Хиддинк конечно мягко скажем поспорил бы с твоим утверждением про лучшего тренера сб России
А так стасяна отличает от среднестатистического российского физрука типо того же Валеры только нога Игорька
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ermol@y
Агент подстать «маэстро» жанра русского футбола
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Антон Фалафель
Слишком много пафоса для физрука.
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Aleksey Yashin
Сказано в духе Черчесова: не искать, а заинтересовать!)
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Олег910
Не ищет варианты, а виляет усищами для привлечения богатого клиента.
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Konstantin Zorin
Да... Усатый столько слов сразу не осилит. Хорошо агент языкастый.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
его должны заинтересовать:))) ишь ферзь какой с усами
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Оригинальный Ник
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конечно есть но причём тут профессиональные тренера?
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ГШ68
Ну да, прямо очередь из клубов стоит - все Саламыча хотят главным тренером.
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T622222
И Абаскаль как на зло вырулил )
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Василий Питерский
Не иначе, Пепа подсидеть хотят.))))🤡
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Алексей Иванов
полевой командир должен быть на передовой
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Pertinax Gandi
Ну он тренеровл "Легию", "Ференцварош". Вполне возможно, что есть какие-то предложения из Восточной Европы. Сербская "Воеводина", там или румынский "Конструкторол".
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Team_Coach
Уже очередь из топ-5 образовалась
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Владимир Пичушкин
Хорошо бы наши не смогли бы его ничем заинтересовать
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Андрей Кобранов
Пусть лучше сидит без контракта и чем дольше , тем лучше …
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grek087
Спламыч всем всё доказал. Он и в Европе был успешен. Думаю в немецкой бундеслиге не затерялся бы
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Evincive
Анекдот:
— К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.
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Не уверен!!
Ответ petrgusev917@gmail.com
топ - курица.
Люкс?
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Не уверен!!
Ответ kellhus
Реал, Сити, Ливерпуль уже ищут предлоги для увольнения своих бездарей, мечтая подписать этого уважаемого господина.
Реал вроде не ищет, а как раз не продлевает контракт с Анчелотти...
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goshforever
Ответ Spaten
Обдуманно и без спешки ждал две неплохие позиции, но Валерины бандитос камня не оставили от Кубы, а рыжий регбист вскарабкался на четвёртое лигочемпионское место))
четвёртое место - явно то, что ждут в Лукойле от "Спартака". С лигой чемпионов (АФК, наверно)
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Не уверен!!
Какая важная курица
топ - курица.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ alexmixer9
А стасян причём тут?
Да это агент Стасяна - бездаряна карпушу гнобит
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Птюч, Ёж.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
его должны заинтересовать:))) ишь ферзь какой с усами
ну так это ты по собеседованиям бегаешь. А у него резюме солидное, сань.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Антон Фалафель
Слишком много пафоса для физрука.
Сдрисни, фуфлофель
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Не уверен!!
Ответ Оригинальный Ник
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Чего чего? Карпин конечно имеет кучу минусов. Самый главный - это постоянный провал конца чемпионата. Но до усатого физрука ему очень и очень далеко.
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Всё знаю
Ответ Оригинальный Ник
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называть Черчесова профессионалом это конечно сильно))))
На евро 2020 хорошо стасик себя проявил)))
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Карпов Стас
Ответ Не уверен!!
Какая важная курица
Какая курица? Он мужчина!
Поэтому : " Какой важный куриц!"
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goshforever
Черчесов прямо как падальщик летает вокруг московских клубов в РПЛ в ожидании, пока где-то выставят тренера за дверь.
Динамо явно отпало. В Спартаке, видимо, решили доигрывать сезон с Абаскалем и делают ставку на иностранца. Самым слабым и перспективным на съедение Агузаровым и Черчесовым в этой стае выглядит "Локомотив" пока что.
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Vasili Poplove
Жемчужина Сочи
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Roman Popov
крутой этот Агузаров
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Spartakus1984
ЧТо этот топ выиграл в России?
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Spaten
Обдуманно и без спешки ждал две неплохие позиции, но Валерины бандитос камня не оставили от Кубы, а рыжий регбист вскарабкался на четвёртое лигочемпионское место))
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прима сидит и ждёт, такого нам не надо...
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Тёма Тёма
Не заинтересовать, а проявить интерес к персоне гения. 😂😂😂
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