Агент Агузаров о Черчесове: «Предложений хватает, но он не спешит. Не он должен что то искать, а его должны заинтересовать»
Представитель Станислава Черчесова рассказал о планах тренера на будущее.
Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Российский специалист покинул венгерский клуб в июле этого года.
– Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Но как я понимаю, нет никакой спешки. Да, какой‑то отрезок после ухода из последнего клуба прошел. Однако Черчесов – специалист, который все делает достаточно обдуманно и не спешит.
Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берет определенную паузу, чтобы чуть перезагрузиться. В моем понимании, на данный момент эта перезагрузка уже произошла. Поэтому, вполне возможно, в ближайшее время Черчесов уже кого‑то примет.
Повторюсь, он всегда все делает обдуманно и никогда ничего не форсирует. Ни для кого не секрет, что он сейчас находится в России, посещает матчи, его регулярно куда‑то сватают. То в «Спартак», то в «Динамо». Я не могу сказать точно, что было бы наиболее близко его сердцу на сегодняшний день – работать в России или продолжить карьеру за рубежом.
Понятно, что есть определенные моменты, которые сегодня удерживают его в Москве. Те же бытовые моменты, которые скопились за счет продолжительного нахождения в Венгрии. Да и в целом, соскучился он по родине! Относительно недавно у него появилась внучка. В том числе он много времени сейчас проводил с ней.
Думаю, текущая ситуация не сильно затянется. И в скором времени наступит следующий шаг в карьере Станислава Саламовича.
– Он сейчас рассматривает не только предложения из России, но и из‑за рубежа?
– Да. Не могу сказать со 100‑процентной уверенностью, что сейчас ему ближе.
Но есть определенные предложения, определенные заинтересованные клубы. Но в моем понимании, не совсем то, что нужно Станиславу Саламовичу. Поэтому с одной стороны нет никакой спешки, а с другой есть понимание, что перезагрузка уже произошла. Так что вполне возможно, совсем скоро мы узнаем определенные новости.
Черчесов – сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ. В моем понимании его статус определяет то, что не он должен что‑то искать, а его должны заинтересовать. И здесь во главе угла даже не финансовый момент, а амбиции в плане решения высоких задач.
Тренировать кого‑то просто ради того, чтобы тренировать, конечно же, он не станет, – сказал Алан Агузаров.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А так стасяна отличает от среднестатистического российского физрука типо того же Валеры только нога Игорька
— К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.
На евро 2020 хорошо стасик себя проявил)))
Поэтому : " Какой важный куриц!"
Динамо явно отпало. В Спартаке, видимо, решили доигрывать сезон с Абаскалем и делают ставку на иностранца. Самым слабым и перспективным на съедение Агузаровым и Черчесовым в этой стае выглядит "Локомотив" пока что.