У «Барселоны» 2 победы за последние 5 игр. Дальше – «Порту», «Атлетико» и «Жирона»

«Барселона» победила лишь в двух из пяти последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня сыграла вничью с « » (1:1) в 14-м туре чемпионата .

Начиная с 28 октября каталонцы также одолели «Реал Сосьедад» и «Алавес» и уступили «Реал Мадрид» и «Шахтеру».

28 ноября «блауграна» примет «Порту» в Лиге чемпионов, а 3 декабря – «Атлетико» в рамках . 10 декабря предстоит встреча с «Жироной», лидирующей в чемпионате на данный момент.

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