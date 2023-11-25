У «Барселоны» 2 победы за последние 5 игр. Дальше – «Порту», «Атлетико» и «Жирона»
«Барселона» победила лишь в двух из пяти последних матчей во всех турнирах.
Команда Хави сегодня сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в 14-м туре чемпионата Испании.
Начиная с 28 октября каталонцы также одолели «Реал Сосьедад» и «Алавес» и уступили «Реал Мадрид» и «Шахтеру».
28 ноября «блауграна» примет «Порту» в Лиге чемпионов, а 3 декабря – «Атлетико» в рамках Ла Лиги. 10 декабря предстоит встреча с «Жироной», лидирующей в чемпионате на данный момент.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Тренер, у которого нет концепции, не может тренировать клуб, претендующий на что- либо...
Тренер это не менее 40% успеха проекта, но если тренер 0, то толку не будет даже если все игроки будут позиционированы как лучшие на своих позициях.
Ему нужно еще 300 млн. на трансферы.
Так нельзя проводить первые таймы, а потом героически лететь отыгрываться.
С такой ужасной игрой уже надо что-то делать..
Иначе сезон будет очень неудачный по результатам.
Я понимаю, игроки после сборных, но Ромеу дно, его вообще выпускать нельзя.
Мои играют только завтра, поэтому сегодня Барсу фоном включил. Действительно слабо каталонцы сыграли. Но Канселу у вас сильно выделяется, здорово вписался в команду.
Ау, 2 победы в 5 матчах во всех турнирах - ууу заговор!
В безвольном поражении «Шахтёру» тоже Мадрид виноват?
При такой натужной, вялой, скучной игре результат даже не важен. Пофиг.
Вымучивать 1:0 (если оборона сыграла без ошибок) - это не то, за что мы все годы любили Барселону.
Но у Барселоны такой состав, других вариантов нет, разрывать она никого не будет.
Влияют объективные факторы - полузащиту выкосило травмами. Выздоровели Педри и де Йонг (и то форму ещё не набрали), тут же сломался Гави. А именно полузащита определяет игру команды Хави.
В итоге, не работают фланги, Левандовский на голодном пайке.
Но, как и Вы я имею сомнение на этот счёт.
Искать, работать над поиском, тогда будет толк.
Можно и ждать и верить, а потом сказать, что не срослось, как последние почти десять лет, а можно определиться сразу и не ошибиться. Мне видно сразу, Вам, по всей видимости, нет. Но решать будут Лапорта и его компания...
Конкретно в этой игре судья допустил ошибку?
Но нынешний состав, особенно с учётом травм только так и может играть против плотной обороны.
Почему-то все ждут от Барселоны феерической игры, но её не может быть, особенно учитывая оборонительный стиль большинства команд в Испании.
Системность, дисциплина, авторитет, чёткое выстраивание рисунка игры. Да, совсем не барселонский тренер, явно не на перспективу, но это, возможно, то что нужно сейчас чтобы научиться стабильно брать очки с середняками и добавить молодёжи хладнокровного профессионализма.
Так Солари повысили из Кастильи как временного сменщика Лопетеги. Не справился - вернули Зидана по ходу того же сезона. У Эмери на тот момент была работа
Не я предлагаю, а источники в клубе высказали предположение о том, что Рафа Марсекс рассматривается как замена Хави.
Ну и опять- таки, причина не в том, что, как Вы выразились, "команда выдала не лучшую серию", а потому, что у этого тренера НЕТ СВОЕЙ ИГРОВОЙ КОНЦЕПЦИИ.
... и лучше повнимательней читайте, чем пытаться опровергать...
Обидно, что и Реал, и Барса зовут всяких ноунеймов типа Сеттера или Солари, но не дают шанса Эмери