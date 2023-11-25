У «Барселоны» 2 победы за последние 5 игр. Дальше – «Порту», «Атлетико» и «Жирона»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Райо Вальекано Футбол

«Барселона» победила лишь в двух из пяти последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в 14-м туре чемпионата Испании.

Начиная с 28 октября каталонцы также одолели «Реал Сосьедад» и «Алавес» и уступили «Реал Мадрид» и «Шахтеру».

28 ноября «блауграна» примет «Порту» в Лиге чемпионов, а 3 декабря – «Атлетико» в рамках Ла Лиги. 10 декабря предстоит встреча с «Жироной», лидирующей в чемпионате на данный момент.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

81 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Вальекано потерял очки с аутсайдером.
+89
-37
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Барселона поплыла и это видно. Как по мне их проблема в том, что они набрали посредственных игроков, наподобие Феликса и Ромеу, которые ослабили команду, а не усилили её.
+41
-14
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ Cristiano Ronaldo
Барселона поплыла и это видно. Как по мне их проблема в том, что они набрали посредственных игроков, наподобие Феликса и Ромеу, которые ослабили команду, а не усилили её.
Феликс в первые 2 месяца принёс много очков команде. Если он сенедняк, то остальные дно вообще
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Нормальная стата для уверенного середняка ЛаЛиги. В прошлом сезоне конечно прыгнули выше головы, но это лишь исключение. Для ЛЧ очевидно слабоваты.
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
Вот такой он, путь к величию.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДЖИН
Ответ Cristiano Ronaldo
Канселу хорош, но в плане подписания этих двоих, здравый смысл отсутствовал.
Здравый смысл отсутствует у Хави, который уже 5 матч к ряду выпускает слабый ротированный состав, на второй тайм основной который еле как переламывает игру.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
Канселу хорош, но в плане подписания этих двоих, здравый смысл отсутствовал.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Elm
Дайте Хави поработать. Ему нужно еще 300 млн. на трансферы.
Ляпорты бы 300 тыр найти, какие миллионы 🤷‍♂️
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
Первый шаг для выздоровления Барселоны должен быть не покупка кого- то из (престарелых) игроков, а отправка Хави в отставку!
Тренер, у которого нет концепции, не может тренировать клуб, претендующий на что- либо...
Тренер это не менее 40% успеха проекта, но если тренер 0, то толку не будет даже если все игроки будут позиционированы как лучшие на своих позициях.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elm
Дайте Хави поработать.

Ему нужно еще 300 млн. на трансферы.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Когда с командами ниже уровня надо набирать очки, Барселоне уже который матч приходится отыгрываться - плохая тенденция в этом сезоне…
Так нельзя проводить первые таймы, а потом героически лететь отыгрываться.

С такой ужасной игрой уже надо что-то делать..
Иначе сезон будет очень неудачный по результатам.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ kaka10
Феликс в первые 2 месяца принёс много очков команде. Если он сенедняк, то остальные дно вообще
Феликс в первое время хорош был, а сейчас играет как Рэшфорд в нынешнем МЮ.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Не понимаю зачем Хави выпускает Ромеу?
Я понимаю, игроки после сборных, но Ромеу дно, его вообще выпускать нельзя.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Почему фанаты Барсы до сих пор продолжают защищать Хави?:)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Ответ Кирилл
Когда с командами ниже уровня надо набирать очки, Барселоне уже который матч приходится отыгрываться - плохая тенденция в этом сезоне… Так нельзя проводить первые таймы, а потом героически лететь отыгрываться. С такой ужасной игрой уже надо что-то делать.. Иначе сезон будет очень неудачный по результатам.
Как болельщик Мадрида, понимаю прекрасно. У нас регулярно та же история: самим себе создать проблемы, а всё оставшееся время матча превозмогать их)
Мои играют только завтра, поэтому сегодня Барсу фоном включил. Действительно слабо каталонцы сыграли. Но Канселу у вас сильно выделяется, здорово вписался в команду.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серж Ск
Ответ Vinnipukh Vinni
В прошлом сезоне было то же самое, но пропускали меньше, поэтому была победа в ЛаЛиге. Но у Барселоны такой состав, других вариантов нет, разрывать она никого не будет.
Да нормальный состав у них, надо ставить игру.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Да перестали судьи тянуть нашу Барсу,вот дела.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Тем, кто пишет, что судья сегодня отобрал очки у «Барсы»:
Ау, 2 победы в 5 матчах во всех турнирах - ууу заговор!
В безвольном поражении «Шахтёру» тоже Мадрид виноват?
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
посочувствуем нашей Барсе
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДЖИН
Ответ f0rmoceft
Не понимаю зачем Хави выпускает Ромеу? Я понимаю, игроки после сборных, но Ромеу дно, его вообще выпускать нельзя.
Ответ - Гави сломан, ответ второй - некого больше на ротацию.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Это когда Рафинье нанесли удар по ноге в штрафной?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ kaka10
Феликс в первые 2 месяца принёс много очков команде. Если он сенедняк, то остальные дно вообще
Ну под Хави Феликс не единственный, кто деградирует, вон Лева в какое полено превратился
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
turcanudima87@gmail.com
Тотальная импотенция!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blaugrana_man
Ответ xDe xDe
Как болельщик Мадрида, понимаю прекрасно. У нас регулярно та же история: самим себе создать проблемы, а всё оставшееся время матча превозмогать их) Мои играют только завтра, поэтому сегодня Барсу фоном включил. Действительно слабо каталонцы сыграли. Но Канселу у вас сильно выделяется, здорово вписался в команду.
Разница в том, что Мадрид всё таки вытаскивает матчи на характере и кохонес, а у Барсы нет ни того, ни другого.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RowLD
Ответ бенедикт
Первый шаг для выздоровления Барселоны должен быть не покупка кого- то из (престарелых) игроков, а отправка Хави в отставку! Тренер, у которого нет концепции, не может тренировать клуб, претендующий на что- либо... Тренер это не менее 40% успеха проекта, но если тренер 0, то толку не будет даже если все игроки будут позиционированы как лучшие на своих позициях.
А кто придёт то вместо него? Сто тысяч человек уже в комментах написали, что надо его убрать, и хоть бы кто предложил реально крутую замену ему. Или просто абы уволить, а там что-нибудь да будет? Так дела не делаются, мне кажется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Нет у Барселоны игры в этом сезоне.

При такой натужной, вялой, скучной игре результат даже не важен. Пофиг.

Вымучивать 1:0 (если оборона сыграла без ошибок) - это не то, за что мы все годы любили Барселону.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ bel01
Нет у Барселоны игры в этом сезоне. При такой натужной, вялой, скучной игре результат даже не важен. Пофиг. Вымучивать 1:0 (если оборона сыграла без ошибок) - это не то, за что мы все годы любили Барселону.
В прошлом сезоне было то же самое, но пропускали меньше, поэтому была победа в ЛаЛиге.
Но у Барселоны такой состав, других вариантов нет, разрывать она никого не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ Пацанчик реальный
Поглядим как рычаг отлетит в 1/8 или максимум в 1/4?
Кто тебе сказал, что они из группы выйдут?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ JENNINGS
«На пути к величию» ))) Да, с такой игрой трудно болельщиком «Барселоны» рассчитывать на что-то серьёзное. Порой при Сетьене и Кумане и то лучше игра была
Она лучше при них и была.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Чтото поплыли после Реала. Надо парням собраться. Forza Barca!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гласящий Истину!
В трёх последующих матчах, вполне вероятно, Барса проиграет. В каждом. И это не будет сенсацией. Как и 3 подряд поражения Бразилии. Сейчас Барса (как и Бразилия) жалкая копия той великой команды. Как по игре - так и по составу...(
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ RowLD
Так не в победе дело. Что, с Сосьедадом хорошо сыграли? Даже близко нет, как мне кажется. И в последующих играх тоже. За игру с Порту становится довольно тревожно. Хочется верить, что онова выйдет и справится достойнее
Я имел в виду, что суть в том, что плохо играли последнее время не из-за поражения от Мадрида. Понятно, что Сосьедад играл с преимуществом, но если бы поплыли, то, скорее всего, не отбились бы в том матче.
Влияют объективные факторы - полузащиту выкосило травмами. Выздоровели Педри и де Йонг (и то форму ещё не набрали), тут же сломался Гави. А именно полузащита определяет игру команды Хави.
В итоге, не работают фланги, Левандовский на голодном пайке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
Ответ RowLD
Ну и вы считаете это неплохой идеей, раз пишете "Почему нет?" Что я в этом не так понял? Хорошо, допустим, у Хави нет концепции. А в Барселону уже стучатся 5 топ-тренеров с готовой концепцией и клянуться, что команда заиграет как у Гвардиолы уже послезавтра? У меня есть сомнения на этот счёт
У меня нет информации о том, кто и куда стучится...
Но, как и Вы я имею сомнение на этот счёт.
Искать, работать над поиском, тогда будет толк.
Можно и ждать и верить, а потом сказать, что не срослось, как последние почти десять лет, а можно определиться сразу и не ошибиться. Мне видно сразу, Вам, по всей видимости, нет. Но решать будут Лапорта и его компания...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ JENNINGS
Тем, кто пишет, что судья сегодня отобрал очки у «Барсы»: Ау, 2 победы в 5 матчах во всех турнирах - ууу заговор! В безвольном поражении «Шахтёру» тоже Мадрид виноват?
Причём тут предыдущие четыре матча?
Конкретно в этой игре судья допустил ошибку?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серж Ск
Ответ ДЖИН
Ответ - Гави сломан, ответ второй - некого больше на ротацию.
Касадо хуже не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Дальше - 3 поражения.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RowLD
Ответ бенедикт
Я могу предложить, но какой от этого толк? Есть совет директоров, есть спортивный директор, они и решат. Когда тренером поставили Гвардиолу и он проиграл на своём поле первую игру, многие взвыли, что промазали, но был Кройфф, который увидел то, чего не видели другие... что было дальше все помнят. Вот и теперь кто- то должен взять ответственность и принять решение. Не претендую на истину в последней инстанции, но для меня уже давно очевидно, что Хави, при том, что я его очень любил в образе футболиста, не тянет совсем. Ходили слухи, что Ацтека целят на его место... не знаю, ведь не смотрю Басру Б, но почему нет? ... можно много тут приводить доводов за и против, но проблем это не устранит, ведь решать не нам...
Ну так предложи, давай обсудим. Я вот не знаю, кого можно было бы взять сейчас на место Хави. А чем тренер Барсы Б лучше? Ты говоришь: "Почему нет?" И тут же пишешь, что ты не следишь за Барсой Б. Может потому, что как только он столкнётся с трудностями ты (или не ты, но суть не в этом), скорее всего, так же будешь писать, что взяли ещё одного физрука на место Хави? Было бы здорово, если бы можно было пригласить в Барсу крутого тренера на место Хави. Но, во-первых, вариантов я не вижу, во-вторых, увольнять тренера потому, что команда выдала не лучшую серию - вряд ли стопроцентно хорошая идея. Статистика говорит, что тренерские отставки по ходу сезона не являются ключом к улучшению результатов здесь и сейчас. Поэтому я бы просто продолжил за какие-то вещи ругать Хави и надеяться, что он поправит дела. До конца сезона, если вдруг из ниоткуда не возникнет топ-тренер, желающий поработать в Барсе, и при условии, что результаты совсем в помойку не скатятся, пускай работает. Языком чесать (что, безусловно, наше любимое дело здесь, за этим мы в комментах и ошиваемся) довольно легко, но на деле всё не так просто, как комментарии "Увольнять Хави надо, он не тренер для топ-клуба" писать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Махмуд Тилавов
Ответ ДЖИН
ыыы Может им проиграть, чтобы Жирона стала чемпиком.
Какой патриотизм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RowLD
Ответ Vinnipukh Vinni
Сразу после Мадрида смогли выиграть у Сосьедада. Так что не поплыли. Но нынешний состав, особенно с учётом травм только так и может играть против плотной обороны. Почему-то все ждут от Барселоны феерической игры, но её не может быть, особенно учитывая оборонительный стиль большинства команд в Испании.
Так не в победе дело. Что, с Сосьедадом хорошо сыграли? Даже близко нет, как мне кажется. И в последующих играх тоже. За игру с Порту становится довольно тревожно. Хочется верить, что онова выйдет и справится достойнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Iamliam
Чтото поплыли после Реала. Надо парням собраться. Forza Barca!
Сразу после Мадрида смогли выиграть у Сосьедада. Так что не поплыли.
Но нынешний состав, особенно с учётом травм только так и может играть против плотной обороны.
Почему-то все ждут от Барселоны феерической игры, но её не может быть, особенно учитывая оборонительный стиль большинства команд в Испании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ RowLD
А кто придёт то вместо него? Сто тысяч человек уже в комментах написали, что надо его убрать, и хоть бы кто предложил реально крутую замену ему. Или просто абы уволить, а там что-нибудь да будет? Так дела не делаются, мне кажется
Меня щаз запинают, но из свободных... Конте, например.
Системность, дисциплина, авторитет, чёткое выстраивание рисунка игры. Да, совсем не барселонский тренер, явно не на перспективу, но это, возможно, то что нужно сейчас чтобы научиться стабильно брать очки с середняками и добавить молодёжи хладнокровного профессионализма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Норвежский прихлебатель
Ответ ernar11
до сих пор не могу понять почему Барса не пригласила Эмери после Кумана. По моему мнению это лучший испанский тренер после Пепа. Он отлично работает с ограниченным бюджетом и выжимает максимум из имеющихся игроков. Обидно, что и Реал, и Барса зовут всяких ноунеймов типа Сеттера или Солари, но не дают шанса Эмери
"Обидно, что и Реал, и Барса зовут всяких ноунеймов типа Сеттера или Солари"
Так Солари повысили из Кастильи как временного сменщика Лопетеги. Не справился - вернули Зидана по ходу того же сезона. У Эмери на тот момент была работа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Tristan...
Причём тут предыдущие четыре матча? Конкретно в этой игре судья допустил ошибку?
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калашников
Ответ Тёма Тёма
Комментарий удален пользователем
У реала состава нет, там скорее атлетико соперник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДЖИН
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FINT\REDONDO
Самое время мотивационных речей в стиле Рокки от ватокатного физрука.)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
Ответ RowLD
Ну так предложи, давай обсудим. Я вот не знаю, кого можно было бы взять сейчас на место Хави. А чем тренер Барсы Б лучше? Ты говоришь: "Почему нет?" И тут же пишешь, что ты не следишь за Барсой Б. Может потому, что как только он столкнётся с трудностями ты (или не ты, но суть не в этом), скорее всего, так же будешь писать, что взяли ещё одного физрука на место Хави? Было бы здорово, если бы можно было пригласить в Барсу крутого тренера на место Хави. Но, во-первых, вариантов я не вижу, во-вторых, увольнять тренера потому, что команда выдала не лучшую серию - вряд ли стопроцентно хорошая идея. Статистика говорит, что тренерские отставки по ходу сезона не являются ключом к улучшению результатов здесь и сейчас. Поэтому я бы просто продолжил за какие-то вещи ругать Хави и надеяться, что он поправит дела. До конца сезона, если вдруг из ниоткуда не возникнет топ-тренер, желающий поработать в Барсе, и при условии, что результаты совсем в помойку не скатятся, пускай работает. Языком чесать (что, безусловно, наше любимое дело здесь, за этим мы в комментах и ошиваемся) довольно легко, но на деле всё не так просто, как комментарии "Увольнять Хави надо, он не тренер для топ-клуба" писать
А Вы повнимательнее прочитайте мною написанное.
Не я предлагаю, а источники в клубе высказали предположение о том, что Рафа Марсекс рассматривается как замена Хави.
Ну и опять- таки, причина не в том, что, как Вы выразились, "команда выдала не лучшую серию", а потому, что у этого тренера НЕТ СВОЕЙ ИГРОВОЙ КОНЦЕПЦИИ.
... и лучше повнимательней читайте, чем пытаться опровергать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Погонщик в своём стиле.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ernar11
до сих пор не могу понять почему Барса не пригласила Эмери после Кумана. По моему мнению это лучший испанский тренер после Пепа. Он отлично работает с ограниченным бюджетом и выжимает максимум из имеющихся игроков.
Обидно, что и Реал, и Барса зовут всяких ноунеймов типа Сеттера или Солари, но не дают шанса Эмери
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RowLD
Ответ Overkiller
Меня щаз запинают, но из свободных... Конте, например. Системность, дисциплина, авторитет, чёткое выстраивание рисунка игры. Да, совсем не барселонский тренер, явно не на перспективу, но это, возможно, то что нужно сейчас чтобы научиться стабильно брать очки с середняками и добавить молодёжи хладнокровного профессионализма.
Дело в том, что это всё равно ненадёжный вариант. Как раз по тому, что это не барселонский тренер по стилю. На мой взгляд, ещё никакой катастрофы не произошло, чтобы приглашать тренера, который "Хотя бы стабильно с середняками позволит очки набирать". Так что я не уверен, что в приходе Конте больше плюсов, чем минусов. Но из всего, что сейчас доступно, он и правда, наверное, самая явная альтернатива. Ну и, разумеется, нельзя упускать из виду такой вопрос: а зачем Конте вообще нужна эта проблемная Барселона? Думаю, он сам понимает, что болельщики ждут от Барсы не тот футбол, который он ставит. И зачем ему идти в проблемный клуб, где его вдобавок ещё с потрохами сожрут, вероятно, пока он будет выстраивать свою систему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий