«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд в Лиге 1 с общим счетом 20:5. Клуб лидирует в чемпионате и оторвался от «Монако» на 6 очков

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» продлил серию побед в чемпионате Франции до шести.

Сегодня парижане разгромили «Монако» (5:2) в Лиге 1.

Команда Луиса Энрике выиграла 6 матчей в чемпионате подряд, забив не менее трех голов в каждом. Общий счет – 20:5.

С 30 очками в 13 турах «ПСЖ» лидирует в Лиге 1. «Ницца» с 26 очками в 12 матчах идет второй, «Монако» с 24 баллами в 13 играх – третьим.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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20 комментариев

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Любезный Коссутий
эффект Месси?
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Роман
ПСЖ испытывает огромное разочарование с осознанием того, что последние 2 года худшие были для ПСЖ.
Без Кубка, ранний вылет в ЛЧ.

Сейчас же снова появляется надежда на успешные выступления.
+5
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Тухель
У ПСЖ стабильности нет, но когда показывают максимум, то играют бесподобно. После ухода Тухеля Энрике лучший тренер ПСЖ с самой адекватной игрой и атмосферой в коллективе. При Тухеле даже Неймар не ныл и отрабатывал, а При Энрике да за лето пришлось повыкидывать может даже немного во вред, но зато впервые за годы атмосфера в ПСЖ рабочая.
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Andrey Andreev
Без швятого Меси игра только лучше стала
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Дорох
Дембеле топ конечно.Какой голешник положил после прекрасной обработки мяча
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Мафусаил Бен
Интересный чемпионат
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John Johnson
Ответ Роман
Похорошел без пешей абузы. Нет ватокатства, а сбалансированная игра. Имеют хорошие шансы в ЛЧ.
В 1/8 если выиграют то да )
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Дорох
Ответ Peter Parker
Месси уже нет в ПСЖ, но фанбои Криша продолжают следить за матчами его бывшей команды, чтобы написать гадости. Смешные)
Да и без Месси там есть за ком следить.
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Роман
Похорошел без пешей абузы. Нет ватокатства, а сбалансированная игра.
Имеют хорошие шансы в ЛЧ.
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Эл Ку
Походу и в этом сезоне без шансов!
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Старик Стариканов
Похорошели без месси
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xQcoW
старый аргентинский опорник тянул команду назад, а теперь он это делает в Америке. Рад, что ПСЖ избавились от жадного гнома
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