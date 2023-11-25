«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд в Лиге 1 с общим счетом 20:5. Клуб лидирует в чемпионате и оторвался от «Монако» на 6 очков
«ПСЖ» продлил серию побед в чемпионате Франции до шести.
Сегодня парижане разгромили «Монако» (5:2) в Лиге 1.
Команда Луиса Энрике выиграла 6 матчей в чемпионате подряд, забив не менее трех голов в каждом. Общий счет – 20:5.
С 30 очками в 13 турах «ПСЖ» лидирует в Лиге 1. «Ницца» с 26 очками в 12 матчах идет второй, «Монако» с 24 баллами в 13 играх – третьим.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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