Маунт повредил икроножную мышцу и пропустит месяц. Это вторая травма хавбека «МЮ» за 3 месяца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт получил вторую травму за три месяца.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сегодня прошел тесты в связи с повреждением, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Manchester Evening News, 24-летний игрок повредил икроножную мышцу и выбыл на месяц. 

Это вторая травма Маунта в составе «МЮ». 19 августа он получил повреждение в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) и пропустил больше месяца.

В этому сезоне АПЛ хавбек не совершил результативных действий.

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26 комментариев

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S. A.
Ответ Streetbor
Челси хоть кого-то развели, хотя кто МЮ сейчас на игроков не разводил 🤷‍♂️
Хоть кого-то? Сразу двоих)
+16
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+16
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Никита Алексеев
Удачно Челси его продал, он уровень потерял года два назад
+16
0
+16
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Red
Деньги на ветер капец просто хрустик не что иное !
+14
-1
+13
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Cyle Rayner
Ответ Streetbor
Челси хоть кого-то развели, хотя кто МЮ сейчас на игроков не разводил 🤷‍♂️
Реал на 120млн, мю на 60млн, арсенал на 70млн
+12
-2
+10
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Streetbor
Челси хоть кого-то развели, хотя кто МЮ сейчас на игроков не разводил 🤷‍♂️
+10
-4
+6
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Никита Самарин
Пока размен Челси (Маунта продали за € 64.2 млн, Палмера купили € 47 млн) выглядит супер удачным 👏👏👏.
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Люблю Марго Робби
Жесть, уже какой-то травмат юнайтед получается.....
+3
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a2wai
МЮ знал, на что шел, когда покупал Маунта у Челси. Теперь вот расплачивается.

Этот трансфер - победа для Челси, для МЮ он скорее всего будет источником большого ряда проблем.
+4
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ArnoNeputevy
"Гора с плеч!" - подумал Тен Хаг.
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Сити 7
65 миллионов на ветер
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deadjoker
Ответ Артём Алиев
Когда у Ливера и Челси тоже была куча травм в прошлом сезоне и игры были плохие, я не слышал, чтобы сильно кричали про «тренер - физике, надо уволить». Сейчас ситуация ровно та же. Проблема в том, что медийность в разы выше и ожидания всего особые.
Так там тренер не порывался всех изгнать
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QWertY
Худший трансфер при Тен Хаге
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Dato Gedenidze
Мда, вообще не понимаю зачем нужен был этот трансфер, в полузащите МЮ нужен был распасовщик который действует из глубины поля вроде Де Йонга, Киммиха или Крооса, эту роль в МЮ исполнял Эриксен в прошлом сезоне, а Маунт вообще не подходит на эту роль он играет выше в стиле Мюллера взламывает оборону соперника за счёт движения в свободные зоны, и по позиции дублирует Фернандеша... Короче уволить бы селекционную службу в МЮ всех начисто надо бы...
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John Doe
Ответ Dato Gedenidze
Мда, вообще не понимаю зачем нужен был этот трансфер, в полузащите МЮ нужен был распасовщик который действует из глубины поля вроде Де Йонга, Киммиха или Крооса, эту роль в МЮ исполнял Эриксен в прошлом сезоне, а Маунт вообще не подходит на эту роль он играет выше в стиле Мюллера взламывает оборону соперника за счёт движения в свободные зоны, и по позиции дублирует Фернандеша... Короче уволить бы селекционную службу в МЮ всех начисто надо бы...
Была надежда, что он заиграет в роли бокс-ту-бокс, работая по всему полю. Не получилось.
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Никита Самарин
Ответ Дмитрий Формусатий
А чем Палмер так восхитил тебя в Челси ?
По последним матчам смотрится здорово. Почеттино хорошо работает с молодёжью, так что не удивлюсь, что в конце сезона у Палмера будет двузначное количество очков по системе гол+пас.
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SCHOKKKK
Ответ Grime Font
Здоровья Маусу.
Хорошо подметил про мауса
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Артём Алиев
Ответ deadjoker
Так там тренер не порывался всех изгнать
Игроки показывают феноменальную игру, а их убирают из основы. Каков злодей!
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Alexander Yavriantz
Да что такое в этом сезоне происходит. Только выдал неплохой тайм и опять травма.
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red hikkikomori
У маунта из выдающегося - только нос)
Хз как хаг клюнул на его игру в эредивизи тыщу лет назад
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Сити 7
Антони 100, Хейлунд 75, Маунт 65 = 240 миллионов просто в трубу выкинули бестолочи из маню, когда Сити купил Холанда и Альвареса всего за 80 миллионов
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Отец Абду
Проклятие номера 7 продолжается:)
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Grime Font
Здоровья Маусу.
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Артём Алиев
Когда у Ливера и Челси тоже была куча травм в прошлом сезоне и игры были плохие, я не слышал, чтобы сильно кричали про «тренер - физике, надо уволить». Сейчас ситуация ровно та же. Проблема в том, что медийность в разы выше и ожидания всего особые.
+3
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