Маунт повредил икроножную мышцу и пропустит месяц. Это вторая травма хавбека «МЮ» за 3 месяца

Мэйсон Маунт получил вторую травму за три месяца.

Полузащитник « » сегодня прошел тесты в связи с повреждением, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Manchester Evening News, 24-летний игрок повредил икроножную мышцу и выбыл на месяц.

Это вторая травма в составе «МЮ». 19 августа он получил повреждение в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) и пропустил больше месяца.

В этому сезоне хавбек не совершил результативных действий.

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