Маунт повредил икроножную мышцу и пропустит месяц. Это вторая травма хавбека «МЮ» за 3 месяца
Мэйсон Маунт получил вторую травму за три месяца.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сегодня прошел тесты в связи с повреждением, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Manchester Evening News, 24-летний игрок повредил икроножную мышцу и выбыл на месяц.
Это вторая травма Маунта в составе «МЮ». 19 августа он получил повреждение в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) и пропустил больше месяца.
В этому сезоне АПЛ хавбек не совершил результативных действий.
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