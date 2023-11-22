«Чехия обыграла бы Россию. Она сильнее сейчас». Петржела о сборных

Теги премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Сборная России по футболу Властимил Петржела товарищеские матчи (сборные) Футбол

Властимил Петржела уверен, что сборная Чехии обыграла бы команду России сейчас.

«Думаю, что в официальном матче нынешняя сборная Чехии обыграла бы Россию. В целом это сложно предсказать, потому что я давно не видел, как играют россияне.

Но у нас более опытная команда, она принимает участие в официальных турнирах, вышла на чемпионат Европы. Так что, думаю, сейчас сборная Чехии сильнее России», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.

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8 комментариев

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Aryna Lapko
Ишь раздухарился) да мы саму Кубу под орех разделали, а уж ваших-то и подавно)
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Георгий Большаков
Прямо сейчас открыл рейтинг ФИФА.
Россия: 39 место.
Чехия: 41 место.
О чём он?
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jacks76
Мы-то знаем, что ЧЕ-2024 был бы наш!
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Ростов-на-Дону
Газовики не заплатили ПетрУ - вот чехи и обыграли нас.
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justbored
От пана в последнее время слова доброго не дождешься. Совсем орусофобился.
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Faust Doc
Ежедневная рубкика - записки из жёлтого дома...
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Леонид Матросов
Господи! Да дайте ему уже немного денег, пускай пойдет на красное поставит.
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