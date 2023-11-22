«Чехия обыграла бы Россию. Она сильнее сейчас». Петржела о сборных
Властимил Петржела уверен, что сборная Чехии обыграла бы команду России сейчас.
«Думаю, что в официальном матче нынешняя сборная Чехии обыграла бы Россию. В целом это сложно предсказать, потому что я давно не видел, как играют россияне.
Но у нас более опытная команда, она принимает участие в официальных турнирах, вышла на чемпионат Европы. Так что, думаю, сейчас сборная Чехии сильнее России», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
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Россия: 39 место.
Чехия: 41 место.
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