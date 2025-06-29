Венгер о качестве полей на КЧМ: «Не тот уровень, к которому привыкли европейские клубы. К ЧМ-2026 это будет исправлено»

Арсен Венгер ответил на критику насчет качества полей на клубном ЧМ в США.

«Я лично был на поле в Орландо. Это не тот уровень, к которому привыкли европейские клубы, потому что оно не идеально, но к чемпионату мира в следующем году это будет исправлено», — сказал глава отдела ФИФА по глобальному развитию.