2

35-летний Рондон переходит из «Пачуки» в «Овьедо». Клуб вернулся в Ла Лигу

Экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Рубина» Хосе Саломон Рондон переходит в «Овьедо».

Последние два сезона 35-летний игрок сборной Венесуэлы выступал за мексиканскую «Пачуку», за которую в 70 матчах забил 36 голов.

В начале карьеры Рондон уже играл в Испании за «Малагу» и «Лас-Пальмас». Также он известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Эвертон» и «Ньюкасл».

По итогам прошлого сезона «Овьедо» вернулся в Ла Лигу и сыграет там впервые с 2001 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Súper Deportivo
logoХосе Саломон Рондон
logoЛа Лига
logoРеал Овьедо
возможные трансферы
logoПачука
logoвысшая лига Мексика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Асенсио удален на 7-й минуте матча с «Пачукой» на КЧМ. Защитник «Реала» свалил у штрафной Рондона, выходившего один на один
5922 июня, 19:21Фото
Форвард «Пачуки» Рондон о матче с «Реалом»: «Мы искренне верим, что можем хорошо сыграть и набрать 3 очка. Это не Межконтинентальный кубок, а совершенно другой турнир»
222 июня, 09:16
35-летний Рондон забил победный гол в матче лиги Мексики. У форварда «Пачуки» 15+5 в 31 игре сезона
428 апреля, 04:15
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Интер Майами» Месси, «Бавария» сыграет с «Фламенго»
41127 минут назад
Топурия стал чемпионом UFC, «Челси» и «Палмейрас» в 1/4 финала КЧМ, «Каролина» взяла четырех россиян на драфте, Погба перешел в «Монако» и другие новости
1032 минуты назад
Аршавин о селекции «Зенита»: «Если Вендел уйдет, нужно приобрести двух футболистов в центр поля. По идее, нужен центрфорвард»
9сегодня, 05:29
Товарищеские матчи. «Спартак» примет «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
6сегодня, 05:15
Мареска о 4:1 с «Бенфикой»: «Один из лучших матчей «Челси» за последний месяц. После возобновления игры настрой был уже другим»
3сегодня, 04:59
Все игры и тесты про спорт – в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите развлечься или залипнуть
сегодня, 03:30
Мареска об остановке матча с «Бенфикой» на 2 часа: «Это издевательство. Возможно, США – неподходящее место для турнира»
61сегодня, 02:41
Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21. У хавбека Англии и «Ливерпуля» 5 голов в турнире
8сегодня, 02:10
«Челси» сыграет с «Палмейрасом» в 1/4 финала клубного ЧМ 5 июля
4сегодня, 01:10
«Челси» разгромил «Бенфику» – 4:1. Джеймс, Нкунку, Нету, Дьюзбери-Холл, Ди Мария забили. Матч прерывали на 2 часа из-за непогоды
53сегодня, 01:03
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «Мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Если у Нету есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить»
112 минут назад
«В Словении не верят, что «Ротор» собирал по 20 тысяч зрителей во втором дивизионе». Тренер вратарей «Ядран Декани» о посещаемости
642 минуты назад
Мексика сыграет с Гондурасом в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля
сегодня, 04:37
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика обыграла Саудовскую Аравию, Канада против Гватемалы, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
2сегодня, 04:23
Григорян о Заболотном в «Спартаке»: «Гарсия на позиции центрфорварда Станковича не убедил. Угальде – больше ложная «девятка»
4сегодня, 04:13
Аршавин о ЦСКА: «Если бы остался Николич, шансов на чемпионство было бы больше. При нем команда казалась монолитной»
4сегодня, 03:53
Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «В первой половине овертайма мы играли лучше и могли забить. Такое тяжело принять»
сегодня, 03:38
«Агкацев — сильнейший российский вратарь, у него космические показатели». Тренер голкиперов «Ядран Декани» об игроке «Краснодара»
2сегодня, 03:18
Вольтемаде с 6 голами стал лучшим бомбардиром Евро U21. На форварда Германии и «Штутгарта» претендует «Бавария»
4сегодня, 02:59
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи и «Реал Солт Лэйк» сыграли 1:1
25сегодня, 02:46