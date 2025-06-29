35-летний Рондон переходит из «Пачуки» в «Овьедо». Клуб вернулся в Ла Лигу

Экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Рубина» Хосе Саломон Рондон переходит в «Овьедо».

Последние два сезона 35-летний игрок сборной Венесуэлы выступал за мексиканскую «Пачуку», за которую в 70 матчах забил 36 голов.

В начале карьеры Рондон уже играл в Испании за «Малагу» и «Лас-Пальмас». Также он известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Эвертон» и «Ньюкасл».

По итогам прошлого сезона «Овьедо » вернулся в Ла Лигу и сыграет там впервые с 2001 года.