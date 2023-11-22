«Лишать «Сити» титулов несправедливо, даже если их вину докажут. Тренеры, игроки, болельщики – причины, по которым клуб выигрывал». Райт-Филлипс о нарушениях «горожан»

Теги Шон Райт-Филлипс Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Футбол

Шон Райт-Филлипс призвал не лишать «Ман Сити» титулов, несмотря на нарушения.

«Не думаю, что лишение «Манчестер Сити» каких-либо из предыдущих титулов будет справедливо, даже если их вина по любому из выдвинутых обвинений будет признана. Это было бы неправильно, и я не думаю, что клубы захотели бы отобрать эти трофеи у «Сити». Они не почувствовали бы, что заслужили их по праву.

Независимо от того, что происходило за пределами поля, когда впервые появились эти обвинения, командой по-прежнему нужно было управлять, а игроки по-прежнему должны были выступать так, как они это делали, чтобы выиграть все эти титулы. Что бы ни происходило за пределами поля, это не должно умалять всего, что тренеры, игроки и болельщики сделали для клуба. Они – причина, по которой клуб выиграл то, что у них есть», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» в интервью New Betting Offers.

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5 комментариев

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Surviving
Игроки на какие шишы куплены?!
+9
0
+9
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Thomas Thomas
Ну так не будь финансовых махинаций не был у Сити такой состав

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+7
0
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ta-tosha
Согласен.Но такие правила, шейхи знали на что шли. С Юве тоже понаснимали титулов - и ничего, пережили как то, и без нытья
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0
+2
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ta-tosha
Что это получается? Титулов Сити если лишат, то начиная с сезона 2009-2010.
Арсенал - получит 1 титул
МЮ - два
Ливерпуль - три
Хотя врядли они особо будут париться по этому поводу
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