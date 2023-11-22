«Лишать «Сити» титулов несправедливо, даже если их вину докажут. Тренеры, игроки, болельщики – причины, по которым клуб выигрывал». Райт-Филлипс о нарушениях «горожан»

Шон Райт-Филлипс призвал не лишать «Ман Сити» титулов, несмотря на нарушения.

«Не думаю, что лишение «Манчестер Сити» каких-либо из предыдущих титулов будет справедливо, даже если их вина по любому из выдвинутых обвинений будет признана. Это было бы неправильно, и я не думаю, что клубы захотели бы отобрать эти трофеи у «Сити». Они не почувствовали бы, что заслужили их по праву.

Независимо от того, что происходило за пределами поля, когда впервые появились эти обвинения, командой по-прежнему нужно было управлять, а игроки по-прежнему должны были выступать так, как они это делали, чтобы выиграть все эти титулы. Что бы ни происходило за пределами поля, это не должно умалять всего, что тренеры, игроки и болельщики сделали для клуба. Они – причина, по которой клуб выиграл то, что у них есть», – сказал бывший полузащитник « » в интервью New Betting Offers.

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