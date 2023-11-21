«Ман Сити», «Ньюкасл» и «Челси» голосовали против запрета на переходы между клубами одного владельца на правах аренды

Теги Челси Ньюкасл Шеффилд Юнайтед Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Ноттингем Форест Футбол

«Ньюкасл» голосовал против запрета на трансферы между командами одного владельца.

В АПЛ сегодня обсуждали введение запрета на переходы между клубами, принадлежащими одной структуре. За такое ограничение выступили 13 команд, против – 7, в результате действующие правила остались в силе.

The Times стало известно, что против введения запрета проголосовали «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Большинство из этих клубов принадлежит структурам, также владеющим и другими командами.

Утверждается, что особенно представителей 13 клубов, голосовавших за ограничения, возмутило решение «Шеффилда», принадлежащего саудовскому бизнесмену Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.

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24 комментария

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Птюч, Ёж.
еще бы они голосовали ЗА)))
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АРТУР АЛИЕВ
неожиданно
+9
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Птюч, Ёж.
Ответ Эксперимент
Почему хотят запретить переходы между клубами одной структуры?
потому что махинации с трансферами можно проворачивать продавая самому себе.
+4
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sema mixajlov
Ответ Птюч, Ёж.
потому что махинации с трансферами можно проворачивать продавая самому себе.
про аренду только речь
+3
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Гиперактивный осьминог
Невероятно! Пчелы проголосовали против запрета на мёд
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Ринат Башмаков
😂😂😂😂😂Кто бы сомневался,ведь у Ньюкасла и Челси "особые отношения"
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Любезный Коссутий
Американская инвестиционная компания 777 Partners завершила сделку по приобретению клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон». 777 Partners владеет 15-процентной долей в испанском футбольном клубе «Севилья», инвестфонду принадлежит почти 100% бумаг итальянской «Дженоа», 100% акций бельгийского клуба «Стандард» и почти 65% немецкого клуба «Герта»

с Эвертоном все понятно
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#SharkTeam
Ответ Стас Саркисов
Трусы из эвертона могли бы, хотя бы назло, проголосовать ЗА... чтобы сити обломать.... Бизнес!...
Лол для чего им это? К тому же есть более весомые интересы чем кому-то что-то назло делать
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#SharkTeam
Таких клубов будет только больше
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Владимир Владимирович
Пацаны короче лежу на диване и делать не хер, и решил сборную Апл создать в период 2000-2023. По схеме 3-5-2, Зацените. Чех Терри Фердинанд Уокер Салах Скоулз Джерард Лэмпард К Роналду Анри Руни . Шесть запасных Де Брюйне Кэмпбелл Азар Дрогба Суарез Ван Дер Саар. Ван Нистелрой запасной запасных. У Видича и Гиггза травмы
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fussballer
Не удивительно.
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Вадим Полищук
Это как спрашивать алкашей на улице, как они относятся к запрету распития на улице
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Alimoff84
Создали бы независимую официальную комиссию по определению рыночной стоимости игроков включая расчет аренд и тд, и всё что выше/ниже здравого смысла/рынка не одобрять, то есть признавать незаконными. А куда именно игрока отдали в аренду или продали, то уже 10ый вопрос.
Проще говоря, не должна «прокатывать» бесплатная или почти бесплатная аренда 20ти миллионного игрока, например.
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Птюч, Ёж.
Ответ Эксперимент
Тут вроде про бесплатные переходы
я не смог найти где там написано про бесплатные переходы. Но понимаю, что один клуб может купить игрока по одной цене и продать по меньшей если надо в другой клуб одного владельца.
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Дмитрий Иванов
Ответ sema mixajlov
про аренду только речь
Да, только аренду можно 5 лет подряд оформлять
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Птюч, Ёж.
Ответ sema mixajlov
про аренду только речь
ну и в чем проблема отдавать в аренду себе же нужного игрока в нужный момент?
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Alda
Ответ Птюч, Ёж.
потому что махинации с трансферами можно проворачивать продавая самому себе.
При этом ни один из них, еще не проворачивал такое?
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IgorScouser
Ответ Cearvm
Вроде все логично, но непонятно отсутствие Кристал Пэлас из прошлой новости. Там связь с Лионом не такая явная? Пару лет назад купили оттуда основного центрального защитника Андерсена, но больше ничего необычного.
У Лиона проблемы с деньгами, у КП (не про мю сейчас) полно бабла, какие связи?
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milya ololo
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Ответ Стас Саркисов
Трусы из эвертона могли бы, хотя бы назло, проголосовать ЗА... чтобы сити обломать.... Бизнес!...
че за детский сад. обидки выше бизнес интересов?
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fussballer
Ответ Владимир Владимирович
Пацаны короче лежу на диване и делать не хер, и решил сборную Апл создать в период 2000-2023. По схеме 3-5-2, Зацените. Чех Терри Фердинанд Уокер Салах Скоулз Джерард Лэмпард К Роналду Анри Руни . Шесть запасных Де Брюйне Кэмпбелл Азар Дрогба Суарез Ван Дер Саар. Ван Нистелрой запасной запасных. У Видича и Гиггза травмы
Не тем вы занимаетесь, Владимир Владимирович!
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