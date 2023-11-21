«Ман Сити», «Ньюкасл» и «Челси» голосовали против запрета на переходы между клубами одного владельца на правах аренды

«Ньюкасл» голосовал против запрета на трансферы между командами одного владельца.

В сегодня обсуждали введение запрета на переходы между клубами, принадлежащими одной структуре. За такое ограничение выступили 13 команд, против – 7, в результате действующие правила остались в силе.

The Times стало известно, что против введения запрета проголосовали « », « », « », « », «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Большинство из этих клубов принадлежит структурам, также владеющим и другими командами.

Утверждается, что особенно представителей 13 клубов, голосовавших за ограничения, возмутило решение «Шеффилда», принадлежащего саудовскому бизнесмену Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.

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